日本北海道滑雪｜9間高CP渡假村酒店　新開張＋JR直達＋露天溫泉　二世古、星野都有

日本的北海道建有多個一站式滑雪場連溫泉渡假村，每逢冬季都會吸引世界各地的旅客到訪。除了位於西南部最著名的二世古，周邊例如：札幌、富良野、星野也雲集了多個絕美的滑雪渡假村。酒店的客房供應開始緊張，如你真的想來一場北海道滑雪之行就不要遲疑，速速訂房吧！

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北海道滑雪場+酒店推介：

【二世古 雪谷聯盟】【星野TOMAMU度假村】

【Club Med北海道度假村】【富良野 王子滑雪度假中心】

日本北海道 | 圖片來源：Club Med

二世古 雪谷聯盟（Niseko United）

北海道最著名的「二世古」是整個滑雪渡假區的統稱，一般指新雪谷聯盟（Niseko United）旗下的四個滑雪場涵蓋區域，四個雪場分別為：比羅夫滑雪場（Grand Hirafu）、花園滑雪場（Hanazono）、新雪谷度假村滑雪場（Niseko Village）、安努普利滑雪場（Annupuri）。

二世古地標羊蹄山 | 圖片來源：agoda

交通：

二世古距離首府札幌約2.5小時車程。從新千歲機場到二世古，可乘直達巴士，到國內線航廈搭乘White Liner或Resort Liner，需先預約，來回票價約8000日元。巴士可直達二世古Hirafu Welcome Center及多間酒店渡假村。

滑雪場區開放日期：2022年12月3日（暫定）

位置：北海道虻田郡倶知安町字山田204, 044-0081

木二世古酒店 Ki Niseko | 圖片來源：Agoda

【1】木二世谷酒店 Ki Niseko

二世古有多間酒店，其中4星級的Ki Niseko酒店位於比羅夫滑雪場，比羅夫是二世古内規模最大的滑雪場。周圍有超市、酒吧和雪具店，是二世古區内最熱鬧和夜生活最豐富的地區。

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木二世古酒店 Ki Niseko | 圖片來源：Agoda

Ki Niseko酒店裡外採用木材裝飾，增添溫暖氣氛與質感。房型有普通客房（Hotel Room）和附有小廚房的公寓套房，一晚房價約HKD998起。每個房間內都有洗衣機。酒店內部還有蒸氣浴、按摩浴缸和滑雪進出設施，配套相當完善和舒適。

Ki Niseko旁邊就是比羅夫滑雪場，在二樓設有走廊直通雪場，十分方便。也是比羅夫離Gondola站最近的酒店。還在2019、2020更連續兩年獲得世界最佳滑雪精品飯店 (World’s Best Ski Boutique Hotel)的殊榮！證明相當優質。

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木二世古酒店 Ki Niseko | 圖片來源：Agoda

【2】二世古綾公寓式酒店 AYA Niseko

二世古綾公寓式酒店 AYA Niseko是位於 Ace Family 吊車旁的豪華住宿，是名符其實的ski-in / ski-out酒店，即是直接由滑雪場滑進/滑出的住宿地點。酒店提供免費的 ski valet 服務，客人滑雪回到酒店後，只需滑雪器具交給前台工作人員，就能直接回房間休息。

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AYA Niseko | 圖片來源：Agoda

酒店内有餐廳、自家溫泉、滑雪器具租賃店等設施，並設有多款不同房型，客人可以選擇實用的公寓式房間，或附有私人溫泉的頂層公寓。 2-3人入住可選1.5臥室公寓，一房兩廳，一晚房價約HKD2,400起，客房樸實舒適，充滿家的感覺。

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地址： 俱知安町，Kutchan Yamada 195-1

公寓式房間 | 圖片來源：Agoda

客房樸實舒適 | 圖片來源：Agoda

【3】二世谷希爾頓酒店 Hilton Niseko Village

5星級的Hilton Niseko位於二世古安努普利山（Niseko Annupuri Mountain）南側，距千歲機場（Chitose Airport）約 2 小時車程。酒店設有健身中心和 6 間餐飲場所；還有酒店接駁車來往俱知安或二世古車站。

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Hilton Niseko | 圖片來源：hilton

Hilton Niseko是二世古其中一間主要酒店，位於滑雪場旁邊，非常方便。以希爾頓酒店來說，一晚房價約HKD790起性價比高，故吸引不少旅客入住。

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位於滑雪場旁邊 | 圖片來源：hilton

而且，酒店內的戶外露天溫泉面向羊蹄山，景致一流。在下大雪的日子看雪飄進來，打在身上的雪既暖且寒，可享受非常特別溫泉體驗。

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地址：048-1592 北海道虻田郡二世谷町東山溫泉

戶外露天溫泉面向羊蹄山 | 圖片來源：hilton

【4】二世古花園柏悅酒店 Park Hyatt Niseko Hanazono

花園滑雪場是新雪谷聯盟四個雪場中最新的，與比羅夫滑雪場使用相同的滑雪票券系統。滑雪場總共只有三部吊椅，規模較小，但因滑雪場地形變化豐富，且滑道間有不少樹林區，讓滑雪玩家可以暢滑野雪。花園度假村亦設全新兒童活動中心Galaxy of Kidz，故家庭客也同樣推薦前往。

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Hanazono花園度假村的玻璃屋餐廳 | 圖片來源： hanazononiseko



Park Hyatt是花園滑雪場（ Hanazono ）的唯一住宿選擇，於2020年開幕。距離札幌新千歲機場約2 小時車程，10 分鐘可達俱知安車站。

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Park Hyatt | 圖片來源：Hyatt

Park Hyatt也是可在滑雪場直接滑進/滑出（ ski-in / ski-out ）的住宿，各項設施皆添加極致奢華的元素。 還可以無時無刻將羊蹄山映入眼簾。酒店設健身房、Spa、溫泉等設施，共16個房型，一晚住宿約HKD2,800起。於Tripadvisor的63間最佳北海道滑雪酒店排名第 1！

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地址：044-0082 北海道 虻田郡新雪谷町

羊蹄山映入眼簾 | 圖片來源：Hyatt

羊蹄山映入眼簾 | 圖片來源：Hyatt

星野TOMAMU度假村

星野TOMAMU度假村位於北海道中央的Tomamu地區，是北海道地區一個JR線直達的度假村。星野度假村是北海道內佔地最大的滑雪度假村，一大片森林全都是在度假村範圍內，餐廳有 20 多間。更有北海道著名的景點「雲海平台」。

星野TOMAMU度假村 | 圖片來源：livejapan

滑雪道有 29 條，不只有坡度平緩的滑雪道，雪山斜坡上也有設立適合中上級者挑戰的雪丘，種類十分多元。正值冬季時，氣溫可下探至零下30度，積雪量可超過100公分。

交通：

從新千歲機場或札幌出發，都可搭乘 JR 特急到 TOMAMU 車站，星野度假村有配合火車班次的飯店接駁車。

星野TOMAMU度假村景點「雲海平台」 | 圖片來源：livejapan

【5】The Tower 塔娃大酒店

The Tower塔娃大酒店是馳名的家庭旅遊酒店，位於星野度假村中心，緊鄰餐廳街「森林街」占冠村人氣地標雲海Terrace咖啡廳。酒店內任何房型都出名寬敞，面積大！

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The Tower塔娃大酒 | 圖片來源：livejapan

位於The Tower 1 棟的標準雙人間客房，是酒店的基本房型。從此處前往渡假村內各設施都交通便捷，可以單人入住。還提供3人、4人、5人標準客房，寬闊空間內設置了多張單人床。推薦給朋友同行、兩代人・三代人同行的家族旅行客人。一晚約HKD3,468起。

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寬闊空間內設置了多張單人床| 圖片來源：livejapan

最特別的房型是「媽媽樂四人間」，是1-2名成人及0-3歲的不佔床嬰兒同住的理想房型。房間需脫鞋入內，並設置了2張矮床，讓您可以安心地讓寶寶玩耍和入睡。房內配備了方便攜嬰兒出行的便利備品。

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地址：079-2204 北海道 勇拂郡占冠村

「媽媽樂四人間」| 圖片來源：livejapan

Club Med Tomamu北海道度假村

Club Med Tomamu北海道度假村，由擁有超過60年歷史的全包式滑雪假期領導品牌Club Med建立。度假村現時在北海道有兩家分店，分別是 Club Med北海道Tomamu 和 Club Med北海道Sahoro。Tomamu滑雪場共有29條滑雪道，Sahoro滑雪場共有27條滑雪道。而2022年12月將開設第3間分店Kiroro Peak，共有23雪道！

Club Med Tomamu北海道度假村 | 圖片來源：Club Med

在這裡可以享受各式各樣的精彩雪地活動，包括滑雪、踏雪登山、滑雪橇，北海道Tomamu還有日本最大型的Mina Mina人造海浪游泳池或Ice Village冰雪村。Club Med也有划算又方便的All-Inclusive（全包式）制度，只要房費一次付清就能通通滿足暢玩。

【6】Club Med 北海道 Tomamu （占冠村）

Club Med Tomamu度假村的室內設計由知名法國設計師 Jean Phillippe Nuel主理，將精緻的日式風格融合摩登元素，巧妙地利用視覺設計貫通室外美景和室內空間，提升空間感。一晚淨住宿約HKD4,340起，房型眾多可以入住最多5人，適合一家大小出遊的家庭旅客！

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Club Med Tomamu渡假村 | 圖片來源：Club Med

Club Med Tomamu特別與星野度假村（Hoshino Resorts TOMAMU）合作共用許多設施。因此Club Med Tomamu北海道的住客可以免費使用由星野Tomamu營運，日本最大室內人造浪泳池室內微笑海灘（Mina Mina Beach）！泳池四季開放，夏季和冬季的住客均可享受游泳和嬉水的樂趣。

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微笑海灘（Mina Mina Beach）| 圖片來源：livejapan

交通：

於新千歲機場搭乘 JR 至 TOMAMU 車站，乘免費接駁車前往渡假村（預訂不連機票住宿套票的客人需額外付費）

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地址：079-2204 北海道 勇拂郡占冠村 2171-2

Club Med Tomamu渡假村 | 圖片來源：Club Med

【7】Club Med 北海道Sahoro （新得町）

Club Med Sahoro北海道度假村於同樣擁有全亞洲最佳的鬆滑粉雪。滑雪場提供不同程度的雪道給住客挑戰。無論喜歡單板滑雪還是雙板滑雪，渡假村都有提供由專業教練指導的分級分齡課程。只要在前一天向櫃枱報名，翌日早餐後便可以開始課程。

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Club Med Sahoro度假村 | 圖片來源：Club Med

Club Med Sahoro度假村 | 圖片來源：Club Med

Sahoro度假村有3間餐廳。住客更可以前往度假村戶外加拿大浴，跳進浴池中享受冰天雪地裡的溫暖。此外還設室內游泳池，大片景觀窗享視野；提供柚木長式躺椅、遮陽傘和淋浴設備，住客可以在池畔享受愜意的時光。一晚住宿全包約HKD13,170起。

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交通︰於新千歲機場搭乘酒店接駁車（預訂不連機票住宿套票的客人需額外付費）

地址：081-0039 北海道 上川郡新得町新内西６線147-1

戶外加拿大浴 | 圖片來源：Club Med

室內游泳池| 圖片來源：Club Med

【8】Club Med 北海道Kiroro Peak

Club Med會在2022年12月在北海道開設第3間Kiroro Peak，同樣帶來全包式旅遊服務，8月初已經開放預訂。Kiroro Peak位於較山頂的位置，要12歲以上才能入住，一晚住宿約HKD2,183起。

Kiroro Peak | 圖片來源：Club Med

Kiroro Peak地處小樽市南部及札幌市西部間的二世古邊緣、坐落於Kiroro雪場內。因雪場位置鄰近日本海，Kiroro每年冬季最高降雪量可達21公尺，為北海道雪場降雪量之冠，雪季長達160天、可一路延續至5月初。相較於鄰近的二世古雪場每日近3萬人潮，Kiroro雪場每日僅3000人次，可確保滑雪客享有寬敞的雪道空間。

Kiroro Peak | 圖片來源：Club Med

Kiroro雪場總共有23條難易度不同的雪道，滑雪新手除可參加Club Med提供的分級分齡團體滑雪課程，亦可在雪場?體驗雪地健行；進階玩家亦可嘗試更刺激的野雪（off-piste skiing）及山岳滑雪（Backcountry）活動，挑戰快速穿梭在山林中的奔馳快感。

地址：北海道余市郡赤井川村常盤128番地

Kiroro Peak| 圖片來源：Club Med

富良野 王子滑雪度假中心

位在富良野滑雪場的王子滑雪度假中心，是不少日劇的取景地，四季景色優美。滑雪區有23條雪道，而雪道分有初、高、中三級，就算是滑雪新手都適合。而溫泉區設有室內澡堂、露天溫泉和桑拿，可以一邊泡著溫泉，欣賞外面的自然美景，非常愜意。另外，滑度假中心內的「森之時鐘」咖啡店是打卡熱點之一！

交通：

從札幌站搭乘JR特急50分鐘到達瀧川站後，搭乘JR根室線1小時5分鐘，在富良野站下車。

富良野滑雪場 | 圖片來源：livejapan

【9】新富良野王子大飯店

新富良野王子大飯店是 ski-in & ski-out 酒店，佔地面積大，房間大，距離JR 富良野火車站有12 分鐘車程，從旭川機場出發，約60分鐘車程。門口設有直通富良野滑雪場的通道。酒店市內側的房間則可以一望富良野盆地甚至到遠方的十勝岳山脈。一晚約HKD1,473起。

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新富良野王子大飯店 | 圖片來源：livejapan

四季景色優美 | 圖片來源：livejapan

「新富良野王子大飯店」裡的設施中，最受到歡迎的就是「森林精靈露台(Ninguru Terrace)」。樹林間林立著各式手工工藝品的商店，浪漫環境的購物區。酒店還有設施齊全的紫彩の湯溫泉可以泡。泉質是從富良野的地下1000公尺左右汲取的納鈣鹽化泉，柔滑的質地，據說對肌肉痠痛、神經痛與觀節痛等有效果。

預訂新富良野王子大飯店：

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地址：076-8511 北海道富良野市中御料

森林精靈露台(Ninguru Terrace) | 圖片來源：livejapan

紫彩の湯溫泉 | 圖片來源：livejapan

（全文完）