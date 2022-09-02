日本東京親子酒店10間推介　最平$117！1分鐘到JR／小童免費住／Hello Kitty、哥斯拉主題

日本東京交通方便，向來都是親子旅遊的熱門地點之一。帶著小朋友去旅行，衣、食、住、行都必須要安排得妥善。《有線生活》為大家精選了10間適合一家大細入住的東京酒店，不但交通方便，而且房間寬敞，更有卡通主題房、鄰近東京迪士尼、小童免費入住等，人均低至$117，讓大家可以盡情享受家庭樂。

《有線生活》精選了多間適合一家大細入住的東京酒店。（freepik）

日本東京親子酒店｜1. 多摩京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tama）

多摩京王廣場酒店是一間很受家庭旅客歡迎的酒店。酒店擁有便利的地理位置，距離多摩中央車站3分鐘步行路程。由酒店出發前往家庭遊熱點Sanrio Puroland遊樂園亦只需步行5分鐘。酒店內更有多間以Sanrio為主題的房間，包括有Hello Kitty、My Melody以及Little Twin Stars。

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摩京王廣場酒店是一間很受家庭旅客歡迎的酒店。（booking.com）

酒店內更有多間以Sanrio為主題的房間。（booking.com）

My Melody主題房間。（booking.com）

京王廣場酒店十分適合一家大細入住。（booking.com）

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地址：東京都多摩市落合1-43

交通：多摩中央車站步行3分鐘

價格：HK$1021起／晚（2位成人，1位5歲或以下孩童入住）

只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

日本東京親子酒店｜2. 格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

格拉斯麗新宿酒店外觀有一隻非常奪目的哥斯拉，酒店亦有兩間以哥斯拉作主題房間，分別是「哥斯拉主題房」及「哥斯拉景觀房」。如入住「哥斯拉主題房」，房內會有一整隻哥斯拉，而「哥斯拉景觀房」則可看到窗外超巨大的哥斯拉。兩間主題房間均相當受歡迎，長期爆滿，想入住便要預早訂房了。

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格拉斯麗新宿酒店外觀有一隻非常奪目的哥斯拉。（格拉斯麗新宿酒店）

酒店有兩間以哥斯拉作主題房間。（格拉斯麗新宿酒店）

哥斯拉主題房。（格拉斯麗新宿酒店）

哥斯拉景觀房。（格拉斯麗新宿酒店）

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地址：東京都新宿區歌舞伎町1-19-1

交通：JR新宿站步行5分鐘；西武新宿站，步行3分鐘

價格：HK$1499起／晚（2位成人，1位5歲或以下孩童入住）

只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

日本東京親子酒店｜3. 東急Stay西新宿（Tokyu Stay Nishi-Shinjuku）

東急Stay西新宿地理位置佳，距離西新宿五丁目站僅3分鐘步行路程。房內除了有洗衣機、微波爐，更有迷你廚房，對於家庭入住十分方便，不但可以清洗小孩衣物，亦能下廚為小孩準備食物。而且6歲以下的小童更是免費入住。

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東急Stay西新宿地理位置佳，距離西新宿五丁目站僅3分鐘步行路程。（agoda）

6歲以下的小童免費入住。（booking.com）

房內有洗衣機、微波爐、迷你廚房。（booking.com）

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地址：東京新宿區西新宿5-9-8

交通：西新宿五丁目站，A1出口步行2分鐘

價格：HK$432起／晚（2位成人，1位未滿7歲兒童可免費同住）

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

日本東京親子酒店｜4. 東京灣東方酒店（Oriental Hotel Tokyo Bay）

東京灣東方酒店距離東京迪士尼很近，如果有計劃到東京迪士尼遊玩的家庭，不妨考慮這間酒店。這間酒店相連新浦安站，離東京迪士尼園區只有一個車站，同時亦提供接駁巴士往來迪士尼，十分方便。另外，酒店特設嬰兒及兒童隨行旅客專屬的友善概念樓層，並且有兒童遊戲室，很適合一家大細入住。

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東京灣東方酒店鄰近東京迪士尼。（booking.com）

酒店特設嬰兒及兒童隨行旅客專屬的友善概念樓層，並有兒童遊戲室。（booking.com）

東京灣東方酒店適合一家大細入住。（booking.com）

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地址：千葉縣浦安市美濱1-8-2

交通：JR新浦安站步行1分鐘

價格：HK$459起／晚（可入住3人）

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

日本東京親子酒店｜5. 東京灣希爾頓酒店（Hilton Tokyo Bay）

東京灣希爾頓酒店是東京迪士尼度假村官方酒店，如果有計劃到東京迪士尼遊玩的家庭，亦可考慮這間酒店，好讓小朋友遊玩後直接回酒店休息。酒店有多種以童話故事為主題的房間，例如：歡樂魔法家庭園景房、快樂魔法海景房等，空間寬敞，裝修夢幻有童趣。

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酒店是東京迪士尼度假村官方酒店。（booking.com）

酒店有多種以童話故事為主題的房間。（agoda）

快樂魔法海景房（agoda）

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地址：千葉縣浦安市舞濱1-8

交通：JR舞濱站，轉乘接駁巴士

價格：HK$891起／晚（2位成人，1位未滿6歲兒童可免費同住）

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

日本東京親子酒店｜6. 海茵娜酒店東京 羽田（Henn na Hotel Tokyo Haneda）

酒店距離羽田機場僅10分鐘車程。大堂設計成森林般，並且配上投影燈光及聲效，更有精通日文、英文、中文及韓文的恐龍與機械人迎賓，感覺就如走進侏羅紀公園一樣。而每間房都備有大型液晶螢幕或80吋投影機的面板，可讓小朋友觀看卡通片。

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酒店距離羽田機場僅10分鐘車程。（booking.com）

大堂設計成森林般，有恐龍與機械人迎賓。（booking.com）

每間房都備有大型液晶螢幕或80吋投影機的面板。（booking.com）

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地址：日本東京都大田區東糀谷2-11-18

交通：京急空港線大鳥居站，歩行6分鐘

價格：HK$439起／晚（2位成人，1位5歲或以下孩童入住）

只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

日本東京親子酒店｜7. 池袋太陽城王子大酒店（Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro）

池袋太陽城王子大酒店距離池袋車站步行4分鐘，房間比一般酒店稍大。而酒店亦有一間24小時營業的全家便利商，即使半夜肚子餓或要購買日用品都十分方便。另外，酒店亦能通往太陽城百貨商場，吃喝玩樂集於一地，更有一個水族館，非常適合一家大細參觀。

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池袋太陽城王子大酒店距離池袋車站步行4分鐘。（池袋太陽城王子大酒店）

房間比一般酒店稍大。（池袋太陽城王子大酒店）

酒店能通往太陽城百貨商場，有一個水族館。（池袋太陽城王子大酒店）

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地址：東京都豊島區東池袋3-1-5

交通：池袋車站，步行4分鐘

價格：HK$546起／晚（2位成人，1位未滿6歲小童可免費入住）

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

日本東京親子酒店｜8. 相鐵FRESA INN – 東京錦糸町（Sotetsu Fresa Inn Tokyo-Kinshicho）

相鐵FRESA INN – 東京錦糸町裝潢簡潔、明亮，屬價錢便宜的親子酒店。酒店距離錦糸町車站僅步行3分鐘，附近有大型百貨商場、超市及餐廳等，十分方便。房間提供加濕功能的空氣清淨器，亦有洗衣區域，6歲或以下的兒童可免費入住。

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相鐵FRESA INN – 東京錦糸町屬平價的親子酒店。（agoda）

房間提供加濕功能的空氣清淨器。（agoda）

裝潢簡潔、明亮。（agoda）

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地址：東京都墨田區江東橋2-18-7

交通：錦糸町車站，步行3分鐘

價格：HK$353起／晚（2位成人，1位未滿7歲兒童可免費同住）

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

日本東京親子酒店｜9. 東京押上普瑞米爾里士滿酒店（Richmond Hotel Premier Tokyo Oshiage）

東京押上普瑞米爾里士滿酒店的地理位置絕佳，距離晴空塔非常近，只需4分鐘步行路程，酒店樓下有LIFE超市，十分好逛。而在房內打開窗戶亦能看到巨大的晴空塔，房間亦比東京一般酒店更寬敞，12歲或以下兒童不加床還可免費入住。

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東京押上普瑞米爾里士滿酒店的地理位置絕佳。（agoda）

距離晴空塔非常近，只需4分鐘步行路程。（agoda）

房間亦比東京一般酒店更寬敞。（agoda）

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地址：東京都墨田區押上1-10-3

交通：押上車站，步行2分鐘

價格：HK$879起／晚（2位成人，1位未滿13歲兒童可免費入住）

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

日本東京親子酒店｜10. 西新宿大和ROYNET飯店（Daiwa Roynet Hotel Nishishinjuku）

西新宿大和ROYNET飯店位於西新宿站與都廳前站中間，附近都是辦公大樓為主，晚上相對較寧靜，有種遠離繁囂的感覺。另一優點是房間空間比一般酒店更寬敞，而且12歲或以下兒童可免費入住，十分適合偏愛環境舒適寧靜的家庭。

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西新宿大和ROYNET飯店，位於西新宿站與都廳前站中間。（agoda）

晚上較寧靜，有種遠離繁囂的感覺。（booking.com）

房間空間比一般酒店更寬敞。（booking.com）

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地址：東京都新宿區西新宿6丁目12-39

交通：西新宿站，步行5分鐘

價格：HK$1135起／晚（2位成人，1位未滿13歲兒童可免費同住）

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

（全文完）