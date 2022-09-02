食物安全｜女子海灘執蜆食險中毒亡　食安中心：可致喪失記憶、24小時內呼吸系統停頓

夏日炎炎，不少人都喜歡到海灘遊玩，順道執蜆回家進食。不過日前有名女子就因為進食沙灘蜆，而導致嘴唇發麻及頭暈，翌日更惡化到全身癱瘓，最後醫生證實該女子患上「麻痺性貝毒」。食物安全中心（食安中心）早前曾解構4個貝類中毒主要症狀，嚴重可致24小時內出現呼吸系統停頓，即看下文。

食蜆半小時即嘴唇發麻、頭暈

根據外媒報導，紐西蘭一名女子Kim Taia近日分享了自身食蜆中毒經歷，表示在2014年到海灘遊玩時，見到岸上有三角斧蜆，於是執回家用享用。但半小時後，她就感到嘴唇發麻、頭暈、無法看清四周事物，Kim Taia形容感覺就像被人注射了麻醉劑。雖然她試過求診，但醫生卻建議先行回家觀察。

食蜆1天即全身麻痺、呼吸困難

翌日早上，Kim Taia病情急速惡化，她感到全身麻痺、呼吸困難、無法說話，需要緊急送院。醫生診治之際，想起Kim Taia昨日曾因食蜆求診，便恍然大悟，發現她體內患有「麻痺性貝毒」（Paralytic shellfish poison）。最後，Kim Taia住院一周才順利康復。

食蜆1天即全身麻痺、呼吸困難。（Freepik）

食安中心：可致24小時內呼吸系統停頓

食安中心曾指出貝類是濾食性生物，容易攝取水中的毒藻，所以進食受藻源毒素污染的貝類後，會導致中毒。貝類中毒可分為4大類別，包括麻痺性、下痢性、神經性、失憶性，其中麻痺性貝類中毒足以致命。雖然部份症狀維持幾天便會自然康復，但從一些嚴重個案可見，進食有毒貝類24小時內，會出現呼吸系統停頓。

4個貝類中毒症狀：

麻痺性貝類中毒：刺痛、麻木、口部周圍感到熾熱、失調、發燒、出疹和踉蹌等。

下痢性貝類中毒：腹瀉、噁心、嘔吐、發冷、腹部出現中度至劇烈的痛楚及痙攣。

神經性貝類中毒：面部肌肉刺痛、冷熱感覺逆轉、心動徐緩及瞳孔擴大等。

失憶性貝類中毒：嘔吐、腹部痙攣、腹瀉及頭痛，尤其會導致短暫喪失記憶力。

（全文完）