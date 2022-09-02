阿媽有咗第二個｜姜濤、Jer分享首次拍戲感受　毛舜筠﹑彭秀慧讚不絕口

由彭秀慧執導﹑毛舜筠（毛姐）﹑MIRROR成員姜濤和柳應廷（Jer）等合演的電影《阿媽有咗第二個》，票房已衝破3000萬。昨晚（9月1日）《阿媽有咗第二個》的官方Instagram上載製作特輯影片，在戲中飾演方晴的姜濤和飾演子軒的Jer，分別大談首次拍戲感受，彭秀慧及毛姐亦對兩人讚不絕口。

《阿媽有咗第二個》的官方Instagram上載製作特輯影片。（英皇電影）

首次拍戲的姜濤表示，拍攝《阿媽有咗第二個》前有特意上戲劇課，他憶述：「那時候第一次體驗到演戲的感覺，因為那次即興做戲，發覺原來演戲比我想像中有趣。」姜濤又謂戲中角色與自己相似，「其實方晴都是一個素人成為藝人的故事，這個經歷本身就覺得很像我。」

姜濤認為戲中角色與自己相似。（英皇電影）

姜濤在戲中飾演方晴。（《阿媽有咗第二個》劇照）

彭秀慧透露，姜濤曾表示拍戲是一個能讓他十分專心的地方，自己亦很開心姜濤可以找到拍戲帶給他的寧靜。她又認為姜濤其實有很多可塑性。而在戲中飾演方晴經理人的毛姐，亦對姜濤的表現感滿意：「因為他從一開始就交到戲，所以一練習排戲時就知道不會有問題。」

毛姐讚姜濤一開始就交到戲。（英皇電影）

而在劇中與姜濤有對手戲的Jer，亦表示被姜濤帶入戲，「其實我想在這電影入面，觀眾最深刻的應該是我和姜濤的打鬥戲，MIRROR大打出手。當時的姜濤是十分能進入方晴這個角色，我被這位演員帶領我進入那個場口。我看到他的神情後，這個是方晴，他可以放低一個如此偶像的自己，去貼近這個角色。」

Jer表示被姜濤帶入戲。（英皇電影）

Jer直言在戲中飾演的子軒，性格與自己大不同：「子軒的性格比較抑鬱，許多事情都不願與人分享，但Jer的性格比較樂天﹑開心。這次我作為新演員來說，都是一個很大的挑戰。」而毛姐、彭秀慧亦大讚Jer，毛姐：「拍攝時他給了我很多驚喜，沒有保留地演好他的角色。」彭秀慧則指感覺到Jer很認真看待這次拍戲的機會。

Jer在戲中飾演子軒，認為是一個很大的挑戰。（英皇電影）

（全文完）