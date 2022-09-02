酷熱｜天文台料周日分區最高36度　出門順手關冷氣原來更耗電　專家教1個方法省電省錢

香港天氣炎熱，根據天文台預測，星期日市區氣溫最高達攝氏34度，上水分區更達36度。不少人會選擇一回家中就立即關冷氣降溫，但又害怕承擔高昂電費。早前台灣一名網民在討論區PPT發文詢問：「如果只是短暫出門，將冷氣關掉會比較省錢嗎？」結果貼文一出即引起討論。

最高氣溫可達34度。（天文台網頁截圖）

星期日上水分區氣溫達36度。（天文台網頁）

外出一會需要關冷氣？

有台灣網民在PPT發文表示，每天都會把冷氣開到16度，基本上24小時沒關過，但有時會外出跑1至2小時步和買東西，應該將冷氣關掉還是開著會比較好。對於此問題，有網民指「再啟動太傷，建議一律24小時開著」，亦有網民說「要關吧，沒在運轉肯定比較省啊」。

外出一會需要關冷氣？（freepik）

台電：短時間開關冷氣更耗電

事實上，台灣電力公司（台電）曾在社交平台上表示，每開一次冷氣，壓縮機運轉耗電量就是1.3度，因此如果離開時間不長，建議選擇送風模式或調高溫度，不要開開關關造成耗電。另外，台電又建議選購變頻冷氣，將溫度維持在26至28度，搭配電扇讓空氣循環，有助省電省錢。冷氣品牌大金工業曾對此作出實測，發現除非離開超過30分鐘，否則持續讓冷氣運轉才是最節電的做法。

（全文完）