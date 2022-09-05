周國賢離婚｜唱《天使》感觸自爆「唔同咗Status」　22歲留學日本　對前妻李美英一見鍾情

周國賢昨晚（9月4日）在紅館舉行尾場演唱會「Endy Chow jaugwokyin THE END Live in Hong Kong Coliseum 2022」時，唱出當年寫給太太李美英的情歌《天使》。忽然，周國賢大爆自己「唔同咗status」，在完騷後也直認已離婚年半，並表示會繼續履行做爸爸責任，永遠愛他們。

周國賢演唱會。（koholaendy＠IG）

重唱《天使》爆「唔同咗Status」

周國賢在演唱會感觸說：「呢首歌，我喺19歲嘅時候寫，當年喺日本，好多私人情緒喺入面，當年拍緊拖，寫咗呢首歌畀佢，經過咁多年，而家睇番轉頭，都幾幼稚，覺得好自私，嗰陣時十幾歲，成日睇埋啲日劇，懶浪漫，點解你唔了解我，成個世界中心喺自己度，經過咗咁多年，我先至明白，原來我從來未試過站喺佢嘅角度去睇自己，經過咗咁多年，Status已經唔同咗，但係，我好想今日喺度感受個心一次，如果當年我係唱畀佢聽，而唔係自私唱畀自己聽，個結局係會唔會唔同呢？」

周國賢演唱會。（koholaendy＠IG）

「我永遠愛佢哋，呢樣嘢唔會改變。」

唱完《天使》後，周國賢續說：「過去18年我都係身在福中不知福，上天好公平，畀咗我好多機會學嘢，拎走咗我啲好重要嘅嘢，先學識咗啲好沉重嘅課題，有啲好Close嘅屋企人、朋友已經失散咗，接下來都會化做我人生動力。」直到演唱會完結，周國賢接受訪問時坦言：「呢度正式講一次，以後都唔會再講。我同佢一年半前分開咗，佢唔係公眾人物，我選擇用音樂解釋，我同佢始終度過咗21年光陰，繼續履行做爸爸責任，我永遠愛佢哋，呢樣嘢唔會改變。」

周國賢演唱會。（koholaendy＠IG）

對李美英一見鍾情：我肯定我前世已經認識她

周國賢是圈中少有的早婚歌手，早在日本留學時就對韓籍太太李美英一見鍾情，22歲決定結婚，並先後誕下3名女兒。周國賢曾說：「第一眼看到她是在留學日本的宿舍溫習室，那時覺得她很漂亮，一見鍾情；我看到她的眼睛，眼神很親切。如果真的有前世今生，我肯定我前世已經認識她。就是因為這樣，我覺得她是我的太太。」

由於太太不是公眾人物，所以周國賢一直不會在社交平台分享合照，又表示因為自己身份緣故，令太太在香港承受著很大壓力。甚至，周國賢打算為太太放棄唱歌，轉行打理家族海味生意，但得太太繼續支持，使他一直追夢至今。

周國賢甚少放閃。（koholaendy＠IG）

被指出軌女助手 激到全家遠走加拿大

2013年，有指周國賢出軌公司女助手，令太太帶同女兒遠走加拿大，後來周國賢因此患上抑鬱症，到加拿大追回家人，才成功化解婚姻危機。2017年，周國賢為商台節目《1圈圈 星光背後》擔任嘉賓時，為當年出軌一事解話：「當時在加拿大也有想過澄清，但情緒問題令我不能站出來，那時我的樣子更腫脹到『叮噹』一樣。這段失實報道對我太太及前助手也很不公平。現在回看只可以一笑置之，朋友之間都沒有人相信這件事，大家都當笑話來看待。」2019年情人節，周國賢被網民拍到在尖沙咀海旁自彈自唱，對太太表白，力證婚姻無問題。

情人節自彈自唱。（網絡圖片）

對於周國賢突然宣佈離婚，不少網民都大感驚訝，表示以為兩人自出軌事件後，就一直感情穩定，亦有網民指：「支持離婚，廿幾年感情可以為咗大家著想而放低，做適當嘅決定，其實係好事多過壞事。」至於三女撫養權，兩人就未對外公開如何處理。

（全文完）

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