iPhone 14即將發布　上一代即跌千元　22款舊Apple手機二手回收價參考

iPhone 14發布會|蘋果Apple秋季發布會將於美國時間9月7日(香港時間9月8日凌晨1時)舉行,令人引頸以待的iPhone 14亦即將登場!不少想出新機的用家都會選擇Trade-in來幫補支出。《有線生活》參考坊間的二手手機商店,列出22款舊iPhone目前二手回收價,大家放機之前可先參考以下最新Trade-in價格,好讓心裡有數。【以下價格數據取自9月5日,僅供參考】

iPhone回收價2022 | 圖片來源:Daniel Romero

iPhone舊機回收價大幅下挫!

網上流傳 iPhone 14的售價會上調,更將會成為iPhone有史以來最貴手機;而且,距離發布會只有兩日,因此目前的舊 iPhone Trade-In 回收價經已跌至最低點。對比上個月的回收價,個別機種的回收價已跌約$1,000!

而隨著 iOS 16 推出,不支援升級的舊機回收價亦將會大幅下挫,例如目前尚有約$500至$600回收的iPhone 7(128GB),再不脫手恐怕將會變「磚」!故奉勸有意入手新iPhone的舊機用家要及時行動了!

舊機回收價將會大幅下挫 | David Grandmougin

iPhone各系列回收價參考(更新至9月5日)

【iPhone 13】【iPhone 12】【iPhone 11】

【iPhone 6】【iPhone 6S】【iPhone 7】

【iPhone 8】【iPhone SE】【iPhone XR】

【iPhone XS】

iPhone 13

iPhone 13 MINI 128GB – HK$3600

iPhone 13 MINI 256GB – HK$4000

iPhone 13 MINI 512GB – HK$4400

iPhone 13 128GB – HK$4600

iPhone 13 256GB – HK$5000

iPhone 13 512GB – HK$5200

iPhone 13 PRO 128GB – HK$5800

iPhone 13 PRO 256gb – HK$6800

iPhone 13 PRO 512GB – HK$7400

iPhone 13 PRO 1TB – HK$8000

iPhone 13 PRO | 圖片來源:Apple

iPhone 12

iPhone 12 64GB – HK$3200

iPhone 12 128GB – HK$3600

iPhone 12 256G – HK$3800

iPhone 12 MINI 256GB – HK$3000

iPhone 12 MINI 64GB – HK$2200

iPhone 12 MINI 128GB – HK$2600

iPhone 12 PRO 128GB – HK$4400

iPhone 12 PRO 256GB – HK$4800

iPhone 12 PRO 512GB – HK$5000

iPhone 12 | 圖片來源:Apple

iPhone 11

iPhone 11 256GB – HK$2,750

iPhone 11 128GB – HK$2,380

iPhone 11 64GB – HK$1,980

iPhone 11 Pro 512GB – HK$3,170

iPhone 11 Pro 256GB – HK$3,170

iPhone 11 Pro 64GB – HK$2,480

iPhone 11 Pro Max 512GB – HK$4,360

iPhone 11 Pro Max 256GB – HK$4,110

iPhone 11 Pro Max 64GB – HK$3,270

iPhone 11 | 圖片來源:Apple

iPhone 6

iPhone 6 128GB – HK$420

iPhone 6 16GB – HK$250

iPhone 6 64GB – HK$300

iPhone 6 Plus 128GB – HK$480

iPhone 6 Plus 16GB – HK$350

iPhone 6 Plus 64GB – HK$400

iPhone 6s

iPhone 6s 128GB – HK$400

iPhone 6s 16GB – HK$300

iPhone 6s 32GB – HK$350

iPhone 6s 64GB – HK$400

iPhone 6s Plus 128GB – HK$600

iPhone 6s Plus 16GB – HK$500

iPhone 6s Plus 32GB – HK$550

iPhone 6s Plus 64GB – HK$600

iPhone 6 | 圖片來源: Jeremy Bezanger

iPhone 7

iPhone 7 256GB – HK$650

iPhone 7 128GB – HK$570

iPhone 7 32GB – HK$520

iPhone 7 Plus 256GB – HK$950

iPhone 7 Plus 128GB – HK$950

iPhone 7 Plus 32GB – HK$850

iPhone 7 | 圖片來源:Apple

iPhone 8

iPhone 8 256GB – HK$990

iPhone 8 64GB – HK$900

iPhone 8 Plus 256GB – HK$1,290

iPhone 8 Plus 64GB – HK$1,190

iPhone SE

iPhone SE 256GB – HK$1,340

iPhone SE 128GB – HK$1,090

iPhone SE 64GB – HK$950

iPhone SE 32GB – HK$150

iPhone SE 16GB – HK$150

iPhone X

iPhone X 256GB – HK$1,490

iPhone X 64GB – HK$1,290

iPhone X | 圖片來源:Apple

iPhone XR

iPhone XR 256GB – HK$1,590

iPhone XR 128GB – HK$1,590

iPhone XR 64GB – HK$1,390

iPhone XS

iPhone XS 512GB – HK$1,540

iPhone XS 256GB – HK$1,490

iPhone XS 64GB – HK$1,290

iPhone XS Max 512GB – HK$2,730

iPhone XS Max 256GB – HK$2,530

iPhone XS Max 64GB – HK$1,980

iPhone 14即將登場 | 圖片來源:Daniel Romero

(全文完)