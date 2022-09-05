韓劇《小女子》9個看前須知　金高銀撿700億捲陰謀　《魷魚遊戲》魏嘏雋升男一、宋仲基驚喜客串

共12集的tvN韓劇《小女子》接檔已播完的《還魂》，9月3日在Netflix開播。《小女子》由金高銀（又譯金高恩）、南志鉉、朴持厚和魏嘏雋主演，金熙元導演和鄭瑞京編劇合作打造，重新詮釋了美國小說《小婦人》。故事講述貧窮3姊妹意外撿到700億韓元後，捲入涉及人命的神秘陰謀和財閥之間的權力遊戲。《小女子》更有男神宋仲基客串，小編下文為大家整理了《小女子》9個看前須知。

共12集的tvN韓劇《小女子》接檔已播完的《還魂》，9月3日在Netflix開播。（IG＠tvn_drama）

【1】懸疑劇情－700億韓元與涉及人命的神秘陰謀

光聽《小女子》這名字觀眾們可能以為是愛情劇，這樣想就錯了！《小女子》其實是部懸疑劇，故事以吳家3姊妹為中心，大姊吳仁珠（金高銀飾）、二姊吳仁京（南志鉉飾）、妹妹吳仁惠（朴持厚飾）。某一天，大姊從突然自殺身亡的朋友陳花英（秋瓷炫飾）的儲物櫃中，發現她藏起來的700億韓元（約4億港元）。家境清貧的她從小到大都渴望用錢改變人生，誰不知這貪念卻令她們3姊妹捲入一場與神秘「朴家」有關的陰謀。

貪念令3姊妹捲入一場與神秘「朴家」有關的陰謀。（IG＠tvn_drama）

金高銀飾演的吳仁珠是3姊妹中的老大。（IG＠tvn_drama）

吳家3姊妹

【2】金高銀－邊緣人意外撿巨款顛覆人生

金高銀飾演的吳仁珠是3姊妹中的老大。從小就意識到只有錢才能守護家人的吳仁珠，曾為改變人生而與有錢人結婚，發現對方是騙子後又離了婚。因為貧窮，吳仁珠在公司受到孤立排擠，更被稱為「13樓的邊緣人」。某天，她撿走突然自殺身亡命的朋友陳花英留下的700億韓元，捲入一場權力遊戲，人生開始顛覆。

南志鉉演一名富有正義感的新聞記者。（IG＠tvn_drama）

【3】南志鉉－患有酒精依賴症的正義記者

南志鉉飾演的二姊吳仁京，與大姊有著不同想法。吳仁京認為只要用功讀書、循規蹈矩，即使貧困亦會成功。她是一名富有正義感的新聞記者，不畏強權，可是患有酒精依賴症。劇中吳仁京盯上了新秀政治家朴宰相，追查4年前不知所蹤的1,400億韓元，逐漸發現背後的驚人陰謀。

忙內吳仁惠由出演《殭屍校園》的朴持厚飾演。（IG＠tvn_drama）

【4】朴持厚－靠自己的小忙內

忙內吳仁惠由出演《殭屍校園》的朴持厚飾演。相比起2個姐姐，吳仁惠是最不喜歡這個家的人。她自小就在美術方面極具天份，以出色的成績獲得獎學金並考上韓國最好的藝術高中，同時是朴宰相女兒，朴孝琳（全彩恩飾）唯一的朋友。預計吳仁惠在這場權貴遊戲中將成「神助攻」。

憑《魷魚遊戲》中「最帥警察」一角爆紅的魏嘏雋，於《小女子》榮升男一。（IG＠tvn_drama）

【5】魏嘏雋－首演男一 亦正亦邪

憑《魷魚遊戲》中「最帥警察」一角爆紅的魏嘏雋，於《小女子》榮升男一，飾演來自英國著名大學的顧問，崔道日。崔道日有著敏銳的判斷力和分析能力，加上幹練的外貌，總是吸引著所有人的注意。劇中，崔道日將會與金高銀共同調查事件真相，但同時崔道日又與朴宰相見面，應該是認識的關係，是正是邪仍未知曉！

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《Penthouse》嚴基俊飾演的朴宰相疑似是這場權貴陰謀幕後黑手。（IG＠tvn_drama）

【6】神秘的朴家（元靈家）

與3姊妹都有關聯、亦疑似是這場權貴陰謀幕後黑手的就是神秘的「朴家（元靈家）」。由《Penthouse》嚴基俊飾演的朴宰相，是一名草根出身的律師，後來與將軍女兒結婚，並參選首爾市長、開始了政治活動。在他的背後還有將軍岳父元基善（李度燁飾）和出謀獻策的參謀長高秀林（朴寶慶飾）。

男神宋仲基會在《小女子》第2集驚喜演出！（IG＠tvn_drama）

【7】宋仲基驚喜客串

曾和金熙元導演合作過《黑道律師文森佐》的男神宋仲基，會在《小女子》第2集驚喜演出！宋仲基劇中客串飾演意大利名牌鞋店的店員，與金高銀有對手戲。而最讓粉絲驚喜的是，宋仲基的名牌上更是寫著他在《黑道律師文森佐》中的韓文劇名「朴柱亨」。

劇集《小女子》重新詮釋了美國知名小說《小婦人》（英語：Little Women）。（IG＠tvn_drama）

【8】《小女子》重新詮釋小說《小婦人》

劇集《小女子》重新詮釋了美國知名小說《小婦人》（英語：Little Women），這部作品通過描述戰爭期間，一個普通家庭中4姐妹之間的生活瑣事和愛情故事，從而宣揚女權意識。《小女子》導演金熙元曾在訪問說到：「雖然看起來是一個瑣碎的故事，但背後卻蘊含著巨大且深刻的含意。」。希望觀眾能在主角的故事上得到共鳴。

《小女子》由金熙元導演和鄭瑞京編劇合作打造。（IG＠tvn_drama）

【9】黃金製作班底

《小女子》由金熙元導演和鄭瑞京編劇合作打造。金熙元導演曾拍過《成為王的男人》、《愛的迫降》等多部大熱代表作。擅長刻畫懸疑劇情的鄭瑞京編劇，作品則以電影居多，例如《親切的金子》和《下女的誘惑》等。而劇集配樂則是由曾製作過《德魯納酒店》和《社內相親》等人氣劇集配樂的朴世俊打造，這3位可說是黃金組合！

（全文完）