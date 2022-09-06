日本開關旅遊｜辦理簽證多少錢？需時多久？一文看清「半自由行」申請途徑＋最新入境手續

日本觀光廳官方最新發出「不需導遊同行旅行團」指引，9月7日起旅客只需要跟從3大守則便可以一人或多人方式到日本觀光旅行，旅遊業界稱之為「半自由行」！但「不需導遊同行旅行團」並不代表買張機票、拿起護照就可以即刻起程，還要由旅行社代申請簽證才可入境。即睇以下日本入境懶人包了解最新指引及資訊！

日本入境2022 | 圖片來源：David Edelstein

何謂「不需導遊同行旅行團」？

日本宣布放寬海外觀光客入境限制，9月7日起旅客可參加沒有「在地導遊」的「不需導遊同行旅行團」到日本旅遊，無須提交新冠病毒核酸檢測陰性證明，每天入境人數上限提高至5萬。旅客只需跟從以下3項守則，由旅行社代申請簽證，即可一人成團到日本旅遊：

日本入境2022 | 圖片來源：bobby hendry

（1）需要預先提交行程

雖然是取消了「在地導遊」跟隨，可是旅客的行程仍然需要預先經旅行社提交日本政府。資料包括抵達日本的日期、返港日期、到訪的城市、入住的酒店及簡單的行程資料等等。

（2）確保與旅客可以隨時跟旅行業者取得聯絡

旅遊業者必須確保隨時可以與參加旅行團的旅客保持聯絡，亦因此當局建議旅遊業者於行程開始前測試旅客的電話、SMS、SNS，或電郵等通訊方法是否可以正常聯絡。

（3）機票、酒店等必須由旅遊業者代為預備及處理

旅遊業者不得只接受旅客報團而自行訂酒店及機票。所有機票、酒店必須由旅遊業者方面代為準備。

簡而言之，旅客仍須到旅行社以「報團」形式入境，旅行團員人數不限，故一人也可成團。一般香港旅客暫時仍未能以「自由行」方式到訪日本。

日本入境2022 | 圖片來源：Svetlana Gumerova

如何申請「不需導遊同行旅行團」的行程或路線？

新政策下，行程表可以由旅客自訂後，但行程期間只能在已申報到達的縣市內活動；至於景點、餐廳、交通安排等旅客都可隨時自由決定。日本方面的指引是要設計一個避開高密度人群，防止感染考慮的路線，還要注意前往設施的防疫設備，該行程也要上傳給日本國土交通局作批核。

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日本入境2022 | 圖片來源：Benjamin Wong

但據業界人士指，大家只要是在行程所寫的縣內活動，基本上都不會有太大問題，日本方也不會過問旅客細節，但如果大家最後是過份犯規，如寫遊東京但自己去了九州，就有一定風險。

日本目前仍然受到肺炎疫情影響，單是東京都每日新增確診人數也超過 10,000 宗。如果在日本不幸患上新型肺炎，旅客要需要離隊隔離，還要康復後才在回國。故建議出發前預先購買足夠的旅遊保險。

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日本入境2022 | 圖片來源：Svetlana Gumerova

計劃行程時，可先了解現時日本酒店有甚麼選擇👇🏻👇🏻（按日本當局規定，目前預訂酒店需經旅行社代辦）

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日本申請簽證及入境的措施

6月10日起香港入日本即使未完成接種3劑疫苗，或沒持有有效的疫苗接種證明書，入境後也不需要接受隔離及檢測，不過注意僅限以旅行團入境，並須持有出發時間前 72 小時內檢驗新冠病毒陰性證明，9月7日起，打齊三針可免除。

而所有旅客都要須先申請簽證！只有商務或其他因特別理由而獲發簽證的旅客方可入境日本。有關觀光簽證的申請則需要向代辦簽證的本地旅行社查詢。以暫時消息指出，申請需時兩個月，簽證手續費大約HKD2,500。

日本入境2022 | 圖片來源：Jeremy Bezanger

日本入境措施及文件

打算9月7日起以旅行團方式入境日本的香港旅客，入境時必須提交以下文件：

（1）入境者健康確認系統(ERFS)作出網上申請後，獲發的觀光目的之「受付済証」(由旅行代理商等代辦)

（2）赴日簽證申請表（貼有6個月内拍攝之彩色證件相1張）

（3）護照

（4）香港身份證 / 有效香港居留許可

日本入境2022 | 圖片來源：ConvertKit

日本認可的疫苗

日本認可之國外發行疫苗接種證明書，包括：

（1）瑞輝（復必泰）

（2）阿斯利康（AstraZeneca）

（3）莫德納（Moderna）或強生（Johnson & Johnson），而第3針必需為瑞輝（復必泰）或莫德納（Moderna）

日本入境2022 | 圖片來源：Pascal Brändle

入境日本前先下載3款手機APP

現時日本境內，要求所有人士使用以下3款手機應用程式以作防疫用途。入境後手機必需開啟定位功能及儲存行蹤。如入境者沒有智能手機，亦必需在機場租用，費用自行承擔。

（1）OSSMA

以確認入境者位置的OSSMA

（2）Skype

用以跟防疫人員視訊通話

（3）COCOA

用以追蹤密切接觸者

有關日本入境的更多資訊，可瀏覽香港日本國總領事館網站。

（全文完）