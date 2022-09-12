大閘蟹寒涼易傷脾胃　4個部位別吃+2種水果不能同食！中醫指3類人忌食

大閘蟹2022｜由於內地天氣持續高溫，導致大閘蟹生長遲緩，未能趕及在中秋節前大量捕撈上市發售，總產量更可能會減少一、兩成。愛蟹之人被「吊胃口」，稍後隨時「報復式」拆蟹食蟹，《有線健康》邀請註冊中醫何慧欣講觸食大閘蟹貼士和禁忌，想食得健康，即睇下文！

肥美多膏的大閘蟹每年開售都吸引大批食客。（iStock圖片）

脾胃虛寒人士應少食

當季的大閘蟹肥膏，金黃又鮮甜，一不留神可以連吃好幾隻，大閘蟹性寒味鹹，有小毒，有清熱散瘀、通經活絡。大閘蟹的性味比較寒涼，平日容易腹脹腹痛、怕冷、容易腹瀉，脾胃虛寒的人士，進食大閘蟹後會進一步傷害脾胃，所以應少食大閘蟹。

大閘蟹雖然蛋白質豐富，但膽固醇高，不容易消化，建議食用份量以每日一人一隻為限。平時容易消化不良、胃部不適、腹瀉之人士或感冒人士，不建議食用。

大閘蟹四個部位不能吃

【1】蟹胃：在蟹蓋中間呈三角錐形，容易含有大量細菌和毒素。

【2】蟹心：性大寒，位於蟹身中間一個呈六角形的片狀物。

【3】蟹腮：打開蟹蓋後，左右各有一排對稱的蟹肺，容易含有大量寄生蟲。

【4】蟹腸：位於蟹肚臍部分的一小塊蓋，藏有許多排泄物。

大閘蟹寒涼，食用時必配薑茶。（網上圖片）

紫蘇葉、生薑、黃酒同蒸

在烹煮大閘蟹的時候建議可以使用紫蘇葉和生薑和一點黃酒同蒸，使用乾的紫蘇葉和新鮮紫蘇葉有同樣功效。紫蘇葉性溫味辛，有驅寒解表、行氣和胃，可以幫助解魚蟹毒，腹痛肚瀉等。針對妊娠嘔吐，配合陳皮、砂仁泡茶，亦有功效。大閘蟹性味寒涼，為免傷及脾陽，進食後飲用薑茶，可以幫助驅寒、解蟹毒。

驅寒解毒薑茶 （四人份量）

【材料】生薑 20g、紅糖30g

【做法】

（1）把生薑洗乾淨，切片備用。

（2）把生薑和紅糖加入800毫升水，共煮10至15分鐘即可。

（3）血糖控制人是可以把紅糖去掉或使用炙甘草5g代替。

楊桃與柿子都忌與大閘蟹同食。（iStock圖片）

2種水果不能同食

大家喜歡買秋柿、楊桃，但需要注意，很多水果不應該與大閘蟹和海鮮一同進食，例如柿子不能夠和海鮮及肉類同時進食，因為蟹肉含有豐富蛋白質，楊桃及柿子含有「單寧酸」（又稱鞣酸），容易和同時進食的蛋白質結合，形成凝結狀又不容易消化的「單寧酸蛋白」（鞣酸蛋白），造成脾胃消化不良，甚至可以引起便秘的情況。

何慧欣醫師分享大閘蟹食用禁忌。（資料圖片）

3類人忌食

上面提到大閘蟹性寒涼，因此脾胃虛寒人士應少食。另外，大閘蟹有通經散瘀之效，早期懷孕之婦女，都應該盡量避免進食大閘蟹，以免影響孕早期胎兒的穩定性。最後，女性於月經前或行經期間都不宜進食大閘蟹，或會引起痛經或月經周期不穏定。

（全文完）

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