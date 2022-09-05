登革熱｜9歲男童被蚊咬　發高燒2周後器官衰竭離世　白紋伊蚊可播毒香港常見｜附7大病徵

出外遊玩最怕遇上蚊叮蟲咬，除了手腳痕癢不止，容易留有疤痕外，還有機會感染登革熱。早前，澳州一名9歲男童在菲律賓旅遊時，因為被蚊咬，而出現嘔吐、流鼻血等徵狀，隨後經醫生確診為登革熱。2星期後，男童病情惡化，器官衰竭，最終不幸離世。

高燒2周後 因器官衰竭離世

綜合外媒報道，澳洲一名9歲男童Glenn Pulgadas上月與家人到菲律賓旅遊時，因為被蛟咬，而出現嘔吐、流鼻血等病症，到院求診後，醫生確定Glenn感染登革熱，並立即把他送到深切治療部接受治療。2星期後，Glenn病情惡化，出現高燒、頭痛、胃痛、嘔吐和流鼻血，最後因器官衰竭離世。

白紋伊蚊屬香港常見傳播品種

根據香港衞生署衞生防護中心指出，登革熱是一種由登革熱病毒引起的急性傳染病，病毒會經由蚊子叮咬傳播給人類，常見於熱帶及亞熱帶地區，包括鄰近的多個東南亞國家。此病並不會經由人與人之間傳播，近年在本港並未有發現主要傳播登革熱的埃及伊蚊，但同樣可傳播登革熱的白紋伊蚊卻屬於常見的蚊品種。

白紋伊蚊屬常見傳播登革熱品種。（維基百科）

登革熱7大病徵

高燒

嚴重頭痛

眼窩後疼痛

肌肉及關節痛

噁心嘔吐

淋巴結腫脹

出疹

衞生署表示，有些人在感染登革熱病毒後，可以沒有明顯的病徵，或只有發燒等輕微病徵。而第一次感染登革熱的病情一般都較輕，病癒後會對其中一種登革熱病毒產生終生免疫能力。但對於其他3種血清型病毒，則只有部分和短暫的交叉免疫能力。如果隨後感染其他血清型的登革熱病毒時，就有較高機會出現「重症登革熱」。

第1次感染登革熱的病情一般都較輕。（Freepik）

衞生署續指，所謂「重症登革熱」是一種由登革熱所引起的併發症，病情會比較嚴重，也會導致死亡，患者初時會出現高燒、面部泛紅，以及上述登革熱病徵。高燒可以持續2至7天，達攝氏40至41度。患者在中期會出現一些預警症狀，包括嚴重腹痛、持續嘔吐、呼吸急促、乏力、煩躁不安，以及出血症狀如皮膚現瘀斑、鼻或牙齦出血、甚或內出血等，最嚴重情況會導致血液循環系統衰竭、休克，最終死亡。

（全文完）

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