就是青春｜4位星級YOUnion曝光　陳柏宇自嘲「宇叔」　甜美模特兒被稱「嫩版林志玲」

昨日（9月5日），開電視首個選秀節目《就是青春》進行開廠拜神儀式，由陳柏宇、葉巧琳、曾樂彤、黃靜藍4人組成的團隊「YOUnion」，將會帶領一眾學員練習唱歌跳舞，另外還會分享心得和經驗，陪伴學員共同成長，想去下文看導師介紹！

香港開電視選秀節目《就是青春》。（資料圖片）

陳柏宇自嘲「宇叔」 想出錢出力幫學員

作為前輩的Jason陳柏宇早在2005年就以歌手身份出道，2008年憑派台歌《你瞞我瞞》爆紅，獲「叱咤十大專業推介第三位」及「我最喜愛歌曲五強」。後來Jason一直努力創作音樂，尤其以《回眸一笑》和《別來無恙》最備受好評，有網民甚至以「樂壇隱世高手」為名，在討論區開帖文議論Jason，從此Jason就多了個「隱世高手」稱號。

在《就是青春》開廠拜神當日，Jason向各學員分享心得，又嘲笑自己叫「宇叔」，直言最喜歡做體力勞動工作，例如下廚和出錢出力等，最後Jason不忘叫學員：「想飲咩講就得！」

《造星3》葉巧琳升呢做導師

在ViuTV選秀節目《全民造星III》奪第五名的Mischa葉巧琳，今次以導師身份來到《就是青春》舞台，令人十分驚喜。其實Mischa在2013年就以歌手身份出道，其中憑單曲《神把眼淚都留給了人》最為人所知，可惜Mischa一直發展平平，直到2020年參與《全民造星III》，才終於令一眾評判觀眾認識她，後來，Mischa陸續推出歌曲《浸浴》和《難道我還未夠難》等，都獲得相當好的成績。

雖然今次Mischa缺席《就是青春》開廠拜神，但相信同樣經歷過選秀比賽的她，一定能幫助學員突破自己。

Mischa葉巧琳。（mischaip＠IG）

Mischa葉巧琳。（mischaip＠IG）

曾樂彤負責陪伴及減壓工作

2018年出道的曾樂彤，最初以網上教授化妝技巧為主，後來簽約英皇娛樂成為歌手，推出作品《單身旅遊日誌》。另外，曾樂彤參與過不同電視劇和電影拍攝，包括ViuTV 《熟女強人》和《阿媽有咗第二個》等，全力向歌影視三棲發展。

曾樂彤表示，因為自己性格比較活潑，所以希望在《就是青春》比賽中，可以向學員分享入行經驗，另外亦想負責陪伴及減壓工作，帶學員出去遊玩。

黃靜藍做「樹窿擔當」解決學員煩惱

2017年出道的黃靜藍是一名模特兒，有「嫩版林志玲」之稱，同時她也是藝人李日朗的女朋友。近年，黃靜藍開始投入拍攝工作，除了擔任有線電視節目《靚女掃貨團》主持外，還負責開電視節目《疫境中的餐桌》主持，積極向電視圈發展。

黃靜藍自言今次會做「樹窿擔當」，學員有任何情感煩惱都可以找她傾訴，就算是受到節目組欺壓也不怕，她會為大家爭取。

（全文完）