全球最強颱風「軒嵐諾」逼近韓國　濟州島天空拍到疑似UFO列隊飛行　CCTV揭外星人真身

被南韓、台灣等地氣象廳認為是2022年「全球最強颱風」的軒嵐諾於9月5日襲韓，並率先登陸濟州島。軒嵐諾掠過期間，濟州下起暴雨、颳起猛烈強風。有網民就在韓國論壇上上傳了一則名為「實時濟州CCTV」的帖文，可以看到多處CCTV正捕捉颱風下的濟州。16格CCTV畫面中的幾個鏡頭竟然都拍到UFO（不明飛行物體）疑似出沒，引起網民熱議！到底真的是颱風把外星人也吹來了嗎？一起來看看。

16格CCTV畫面中的幾個鏡頭竟然都拍到颱風下的濟州，有UFO（不明飛行物體）疑似出沒。（Insight.co.kr）

「最強颱風」軒嵐諾捲起4層高巨浪

「最強颱風」軒嵐諾最先登陸濟州島之後到釜山。濟州在9月5日早上6時已宣布進入最高級別戒備狀態。在軒嵐諾掠過期間，可以看到環海的濟州島捲起4層高巨浪。有CCTV拍到一名男子在晚上跑到海邊，直播軒嵐諾掀起的大浪，結果下一秒一個高浪把他整個人掀起後，更把他吞噬，險象環生。除了強風巨浪，軒嵐諾把「外星人」也吹來了。

環海的濟州島捲起4層高巨浪。（《티빅뉴스》截圖）

「最強颱風」軒嵐諾最先登陸濟州島之後到了釜山，圖為颱風下的釜山。（《MBCNEWS》截圖）

UFO出沒注意？

隨着颱風直接進入，濟州島不僅下起暴雨，還颳起了猛烈的強風。軒嵐諾捲襲濟州期間，有網民在韓國論壇上傳了一則名為「實時濟州CCTV」的帖文，內容引起熱議。帖文看到一些CCTV正捕捉颱風下的濟州。而當中幾個畫面，竟然看到大量圓形的物體在空中飛來飛去，即時吸引了人們的視線。

一些CCTV正捕捉颱風下的濟州。（Insight.co.kr）

當中幾個畫面，竟然看到大量圓形的物體在空中飛來飛去，即時吸引了人們的視線。（Insight.co.kr）

「UFO」真身是濟州名物

這些圓形的「不明飛行物體」在天上飛行的樣子吸引大批網民視線，並討論說：「是UFO嗎？」，亦有網民質疑這些畫面是改圖。後來公開CCTV畫面的網民解釋說：「其實是橘子被風吹到飛走的樣子被CCTV拍到了。」相信不少人都聽過濟州島盛產的橘子（귤），亦是當地旅遊最有名的手信。由於颱風帶來強風，吹到大量橘子飛來飛去，令這場面看起來就像是圓形的UFO在天上列隊飛行。

濟州島盛產橘子（귤），是當地旅遊最有名的手信。（資料圖片）

颱風吹到大量橘子飛來飛去，令這場面看起來就像是圓形的UFO在天上列隊飛行。（《티빅뉴스》截圖）

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