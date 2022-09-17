Chanel 2022秋冬8大單品率先睇　Classic Handbag／粉紅Mini Flap Bag／書本Card Holder

踏入秋冬，Chanel請來設計師Virginie Viard操刀，打造一系列剛柔並濟，集知性與浪漫一身的單品。Chanel官網已公開多個袋款、鞋履、配飾的真面目，其中以書本造型卡套最為驚艷，《有線生活》為你精選了今季8大必買單品，即去下文看看。

摩納哥公主Charlotte Casiragh演繹新品。（Chanel）

摩納哥公主Charlotte Casiragh演繹新品。（Chanel）

【1】11.12 Classic Handbag HK$61,900

11.12是Chanel經典掀蓋袋款，今個秋冬，Chanel呼應了其系列的中性丹寧褲裝，特意為手袋刷上藍色，呈現丹寧質料，同時突顯菱格紋元素。另外，Chanel推出了深、淺兩種不同藍色，讓大家可以輕鬆在夏天與秋冬穿搭間轉換。

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Classic Handbag。（Chanel）

Classic Handbag。（Chanel）

【2】Mini Flap Bag HK$35,200

Chanel的Mini Flap Bag一直是品牌大熱款式，今個秋冬，Chanel為它換上腮紅粉色，配以天鵝絨作面料，溫柔得來又不失獨特個性。另外，手袋會印上Chanel金屬字體，雙層鍊帶亦有琺瑯細節裝飾，十分有心思。

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Mini Flap Bag。（Chanel）

Mini Flap Bag。（Chanel）

【3】Card Holder with Chain HK$20,000

要說今季最令人驚艷的款式，就一定非這本「書」莫屬。全新的Card Holder with Chain以書本造型作設計，配上黑色菱格紋皮革、皮穿鍊肩背帶、緞帶綁結、迷你雙C Logo裝飾，相當精緻。同時，Chanel推出了無鍊帶版本，以及容量稍大的書本造型WOC鍊帶包，不論是日常或派對場合，都能帶它出席！

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Card Holder with Chain。（Chanel）

Card Holder with Chain。（Chanel）

【4】Boy Chanel HK$42,700

有別於一般Chanel手袋，Boy Chanel主打中性路線，其經典菱格紋皮革、金屬鏈帶、雙C飾扣，一直俘虜不少女生歡心。今季Boy Chanel以全新淺藍色小牛皮及銀色金屬鏈帶示人，而皮革更換上V形紋路，型格得來又帶點溫柔，令人耳目一新。

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Boy Chanel。（Chanel）

Boy Chanel。（Chanel）

【5】Phone & Airpods Pro Case with Chain HK$22,400

手機和Airpods都是都市人必備的配件之一，Chanel今季把兩款單品巧妙結合，推出可放置手機和Airpods Pro的小背包，並以荔枝皮革搭配刻紋雙C Logo作點綴，簡單得來又不單調。收納小包能以扣環隨心移動位置，既可防止丟失Airpods，又能讓你騰空雙手。

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Phone & Airpods Pro Case with Chain。（Chanel）

Phone & Airpods Pro Case with Chain。（Chanel）

【6】Messenger Bag HK$36,000

Chanel手袋款式多變，今個秋冬推出的Messenger Bag靈感來自郵差的送信袋，配以品牌最高辨認度的白色荔枝皮革，和金屬鏈扣作點綴，外觀高貴大方又易襯衣服。

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Messenger Bag。（Chanel）

【7】Mary Janes HK$8,700

Chanel推出的露踭鞋一直深得不少女生歡心，今季Chanel將以米色絨面小山羊皮，及黑色小牛漆皮為主，配搭迷你雙C啞色LOGO，讓你單穿一對鞋履就能散發優雅氣息，無論是搭配氣質洋裝，或是俐落褲裝，都十分合適。

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Mary Janes。（Chanel）

Mary Janes。（Chanel）

【8】COLLAR HK$8,700

除了經典的手袋外，Chanel今季主打的心形項鍊也是必買單品之一。項鍊用上黑色小羊皮革作主要材質，配上金屬心型墜飾，又時尚又型格，簡單戴上已經可為任何造型增添亮點。

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COLLAR。（Chanel）

COLLAR。（Chanel）

（全文完）