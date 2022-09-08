蘋果發布會懶人包｜iPhone 14系列買邊部？Apple Watch Ultra適合哪類人？AirPods Pro 2必買？

蘋果Apple秋季發布會結束，焦點焦中在iPhone 14系列、Apple Watch Ultra及AirPods Pro 2。由於今年各新品均幾乎維持舊價，令不少果迷「心郁郁」想換機，下文將介紹主要新品重點功能及入手建議。

iPhone 14紫色版相當吸睛。（蘋果官網圖片）

【1】iPhone 14系列買邊部？

iPhone 14共分4型號，iPhone 14及iPhone 14 Plus可歸為「標準版」，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max可歸為「專業版」。簡單講，「標準版」兩款就是綜合性能升級，晶片也是採用iPhone 13同款，沒有甚麼足以令人眼前一亮的新功能，如果不是手機拍攝的「重度用家」，基本上已經夠用。

真正有「革新」的是iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max，晶片和鏡頭都全面升級，更搶眼的是屏幕傳統「瀏海」改成「動態島」，確實有心思。「Pro版」拍攝效果和用家體驗都有顯著改進，但卻幾乎沒有加價，iPhone 14 Pro僅加100元，iPhone 14 Pro Max更維持上一代售價，因此如果有預算的話，建議入手Pro版。

👉 關於iPhone 14系列功能、售價及發售日期詳細內容請按此： iPhone 14懶人包｜Plus、Pro Max等4型號重點功能、顏色、售價一文看 香港幾時訂機？

👉 iPhone 14系列登場後，前代iPhone即時減價，性價比大增，iPhone 12及13 Pro版對一般用家來說已夠用，關於iPhone減價詳情請按此：iPhone 13、12官網售價即時減 一型號最多減$850 執平貨機會到

Apple Watch Ultra售價6399元起。（蘋果官網圖片）

【2】Apple Watch Ultra適合哪類人？

發布會前夕外界傳聞會推出運動版Apple Watch Pro，最終果然出現，不過名字是Apple Watch Ultra，蘋果表明是為運動而設，透過三款錶帶名字「登峰手環」、「越野手環」和「海洋錶帶」，已可見Ultra所對標的運動項目。

Apple Watch Ultra錶面達到49mm，採用鈦金屬錶殼，藍寶石錶面，設計上予人堅固耐用感覺。硬件上，Apple Watch Ultra續航時間最長達60小時、精準的雙頻 GPS，潛水活動可以去到40米水深，溫度可承受攝扺零下20度至高溫的55度，亦都有支援相關運動的程式，例如潛水時計算水底停留時間等等，確實是可以上山下海。

不過，Apple Watch Ultra是否真的能應付專門運動需要，可能是實戰過才有答案，例如40米水深是否足夠應付，經常外潛的發燒友心中有數。Apple Watch歷年來錶面和外型都沒有大變化，先不說功能，單是Apple Watch Ultra的「陽剛味」和大錶面，可能已吸引到一班怕悶、貪新鮮、貪靚的用家。

👉 關於Apple Watch Ultra的功能售價，請按此：Apple Watch Ultra｜49 mm歷來最大錶面＋60小時電量 一文了解5大亮點｜附售價及發售日期

👉 其實Apple Watch家族還推出了Apple Watch Series 8，Apple Watch SE亦有更新版，功能及售價請按此：Apple Watch Series 8新增體溫感應適合女生 新版SE用更強晶片竟減價！

AirPods Pro 2定價1849元。（蘋果官網圖片）

【3】AirPods Pro 2必買？

AirPods Pro早於2019年推出，距今已三年，果迷一直期待有新一代，2022年終於等到AirPods Pro 2面世，不過略微失望的是，外觀和顏色上基乎沒有改變。至於內涵方面，經過3年當然會來一次大升級，配備了全新H2晶片，蘋果表示消噪效能比上一代AirPods Pro提升高達2倍，而且有「適應性通透模式」，因應不同情況作出調節，有效地減少嘈雜的環境聲音。

AirPods Pro 2音質與效果，單憑文字介紹難以作實，始終要試過先知。至於設計上，AirPods Pro 2的耳筒柄終於可以調節音量，而全新充電盒更有多項改進，支援MagSafe磁吸充電，亦新增喇叭，方便使用「尋找」功能時發出響聲提示。

簡單講，AirPods Pro 2如果實際效果一如描述，可以說是必入手，但穩陣起見，建議用家等待發售後，參考不同用家的實試報告，才作最後決定。

👉 關於AirPods Pro 2的功能與售價，請按此：AirPods Pro 2丨ANC降噪提升2倍、新充電盒、觸控調較音量 6大升級亮點｜附售價／發售日期

（全文完）

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