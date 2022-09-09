韓國滑雪7間高CP渡假村酒店　露天溫泉+汗蒸幕+有廚房可一家入住　最平$447｜附交通方法

每年12月至3月初都有不少人飛到韓國滑雪。由於滑雪場位於首爾的郊區，加上是一年中既難得又短暫的冬天，喜愛滑雪人士都會在滑雪場待上幾天，不少人都會選擇在滑雪場附近的渡假村或酒店住下，韓國的滑雪渡假村內有溫泉、汗蒸幕、兒童遊樂園、超市等，設備齊全。小編下文為大家介紹韓國7間人氣滑雪酒店。

（Agoda圖片）

韓國7大滑雪酒店

【1】龍平滑雪渡假村

【2】平昌阿爾卑斯渡假村－洲際酒店

【3】平昌阿爾卑斯渡假村－假日酒店度假村酒店

【4】平昌阿爾卑斯渡假村－假日套房酒店

【5】維瓦爾第公園酒店

【6】平昌肯辛頓酒店

【7】雪嶽Sorano韓華渡假村

相關閱讀：2022首爾5間新酒店｜超近弘大、明洞、新沙商圈 客房設私人泳池 最平$450｜附交通方法

相關閱讀：2022首爾9間風呂溫泉酒店 明洞、江南都有最平$430 房內歎奢華私人浴池｜附交通方法

龍平滑雪場共有28條滑雪道，是2018年冬奧高山滑雪項目的比賽場地。（Agoda圖片）

【1】龍平滑雪渡假村

鄰近滑雪場：龍平滑雪場

位於江原道的龍平滑雪渡假村（YongPyong Resort）在龍平滑雪場附近。龍平滑雪場共有28條滑雪道，是2018年冬奧高山滑雪項目的比賽場地，亦是韓劇《鬼怪》的拍攝場地。渡假村的房間分成韓式和普通套房。一般豪華雙人房每晚$585港元起，若入住韓式房間，更可以體驗會睡在貼近地上的韓式床舖上。

預訂龍平滑雪渡假村：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

位於江原道的龍平滑雪渡假村（YongPyong Resort）在龍平滑雪場附近。（Agoda圖片）

渡假村的房間分成韓式和普通套房。（Agoda圖片）

酒店設有不同兒童遊樂設施，適合帶著小朋友來這裡。此外，渡假村旁邊有一座水上樂園，夏天會有很多人來玩水上設施。而在冬天，大家可以選擇到溫泉區泡溫泉，另外，渡假村內還有汗蒸幕，大家在滑雪後絕對可以充分休息。

預訂龍平滑雪渡假村：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

酒店設有不同兒童遊樂設施，適合帶著小朋友來這裡。（Agoda圖片）

大家可以選擇到渡假村的水上樂園內的溫泉區泡溫泉。（IG＠sidvi_loco）

龍平滑雪渡假村（모나파크 용평리조트）

地址：江原道平昌郡大關嶺面奧林匹克路715｜강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715

交通：1. 由仁川機場／金浦機場乘搭大元高速巴士 Daewon Express直達。

2. 地鐵2號線江邊站4號出口，東首爾高速巴士站乘搭巴士到橫溪巴士站（횡계시외버스터미널），下車後到對面的士站搭乘的士前往渡假村。

預訂龍平滑雪渡假村：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

平昌阿爾卑斯渡假村位於海拔700公尺高處，鄰近阿爾卑斯跳台滑雪場。（Agoda圖片）

平昌阿爾卑斯渡假村

【2】平昌阿爾卑斯渡假村－洲際酒店

鄰近滑雪場：阿爾卑斯跳台滑雪場

平昌阿爾卑斯渡假村裡面有3間酒店，洲際酒店（Intercontinental Alpensia Pyeongchang Resort）是其中一家。平昌阿爾卑斯渡假村位於海拔700公尺高處，鄰近阿爾卑斯跳台滑雪場。2009年渡假村曾成為電影《國家代表》拍攝地。這裡充滿氣派，彷如置身歐洲小鎮裡。洲際酒店設10種房型，入住二人經典房，每晚最低$618港元起。

預訂平昌阿爾卑斯渡假村－洲際酒店：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

平昌阿爾卑斯渡假村洲際酒店（Intercontinental Alpensia Pyeongchang Resort）充滿氣派，彷如置身歐洲小鎮裡。（Agoda圖片）

洲際酒店設10種房型。（Agoda圖片）

平昌阿爾卑斯渡假村－洲際酒店（인터컨티넨탈알펜시아평창리조트）

地址：江原道 平昌郡 大關嶺面 率峰路325｜강원도 평창군 대관령면 솔봉로 325

交通：1. 仁川機場9C出口坐巴士，途經金浦機場，可直達到Alpensia渡假村。

2. 地鐵2號線江邊站4號出口，東首爾高速巴士站乘搭巴士到橫溪巴士站（횡계시외버스터미널），下車後到對面的士站搭乘的士前往渡假村。

預訂平昌阿爾卑斯渡假村－洲際酒店：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

位於平昌阿爾卑斯渡假村內的假日酒店度假村酒店（Holiday Inn Resort Alpensia Pyeongchang）屬於Holiday Inn集團。（Agoda圖片）

【3】平昌阿爾卑斯渡假村－假日酒店度假村酒店

鄰近滑雪場：阿爾卑斯跳台滑雪場

位於平昌阿爾卑斯渡假村內的假日酒店度假村酒店（Holiday Inn Resort Alpensia Pyeongchang）屬於Holiday Inn集團，房間裝修採用原木傢俬與木色系，空間非常寬敞，給你「家的感覺」。每間房間都備有客廳、廚房、配有浴缸，還提供一對軟和一對硬的枕頭，非常貼心！每間房間都有陽台正對滑雪場，喜歡看雪的朋友可以選擇這裡。

預訂平昌阿爾卑斯渡假村－假日酒店度假村酒店：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

房間裝修採用原木傢俬與木色系，空間非常寬敞，給你「家的感覺」。（Agoda圖片）

每間房間都備有客廳、廚房。（Agoda圖片）

酒店房間配有圓形浴缸。（Agoda圖片）

平昌阿爾卑斯渡假村－假日酒店度假村酒店（홀리데이인리조트알펜시아평창호텔）

地址：江原道 平昌郡 大關嶺面 率峰路325｜강원도 평창군 대관령면 솔봉로 325

交通：1. 仁川機場9C出口坐巴士，途經金浦機場，可直達到Alpensia渡假村。

2. 地鐵2號線江邊站4號出口，東首爾高速巴士站乘搭巴士到橫溪巴士站（횡계시외버스터미널），下車後到對面的士站搭乘的士前往渡假村。

預訂平昌阿爾卑斯渡假村－假日酒店度假村酒店：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

平昌阿爾卑斯假日套房酒店（Holiday Inn & Suites Alpensia Pyeongchang）設有親子套房、Spa套房等10種不同房型。（Agoda圖片）

【4】平昌阿爾卑斯渡假村－假日套房酒店

鄰近滑雪場：阿爾卑斯跳台滑雪場

平昌阿爾卑斯假日套房酒店（Holiday Inn & Suites Alpensia Pyeongchang）設有親子套房、Spa套房等10種不同房型。相比假日酒店度假村酒店，假日套房酒店相對簡樸，是典型的韓式渡假村。房間以原木加上紅白傢俱為設計。2間酒店的房間設計差不多，同樣有客廳、廚房、廚具亦有陽台，非常寬敞，適合一家人入住。若入住標準二人房，每晚653港元起。

預訂平昌阿爾卑斯渡假村－假日套房酒店：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

酒店的房間有客廳、廚房、廚具亦有陽台，非常寬敞。（Agoda圖片）

房間以原木加上紅白傢俱為設計。（Agoda圖片）

平昌阿爾卑斯渡假村內更有刺激好玩的滑軌車，但留意冬天一些時段會暫停營運。

平昌阿爾卑斯渡假村內更有刺激好玩的滑軌車。（IG＠mongseri）

平昌阿爾卑斯渡假村－假日套房酒店（홀리데이인&스위트 알펜시아 평창）

地址：江原道 平昌郡 大關嶺面 率峰路 325｜강원도 평창군 대관령면 솔봉로 325

交通：1. 仁川機場9C出口坐巴士，途經金浦機場，可直達到Alpensia渡假村。

2. 地鐵2號線江邊站4號出口，東首爾高速巴士站乘搭巴士到橫溪巴士站（횡계시외버스터미널），下車後到對面的士站搭乘的士前往渡假村。（約10分鐘）

預訂平昌阿爾卑斯渡假村－假日套房酒店：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

注意！平昌阿爾卑斯渡假村3間酒店都使用同一地址，預訂時請看清楚！

維瓦爾第公園酒店（Vivaldipark）位於江原道洪川。（Agoda圖片）

【5】維瓦爾第公園酒店

鄰近滑雪場：大明維瓦爾第公園滑雪樂園

維瓦爾第公園酒店（Vivaldipark）位於江原道洪川，酒店共有386間房間。房間內備有小廚房、梳化，西式床舖，還有一個小房間可以讓你體驗韓國的「溫突」式火坑。「溫突」式火坑是利用天然氣燃燒所產生的熱氣，通過房間下面的管道來烘暖整個室內，即使外面零下的溫度，地板一點也不冰冷。

預訂維瓦爾第公園酒店：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

房間內備有小廚房、梳化，西式床舖。（Agoda圖片）

維瓦爾第公園酒店（Vivaldipark）共有386間房間。（Agoda圖片）

此外，住客亦可享用蒸氣室、桑拿、溫泉等設施。渡假村內更有旋轉木馬、保齡球館和超市等，就像一個小型遊樂園。入住Sonorbell家庭房（含暖炕地板和小廚房）房型，每晚最低$632港元起。

預訂維瓦爾第公園酒店：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

渡假村內有旋轉木馬。（Agoda圖片）

渡假村內有保齡球場。（Agoda圖片）

維瓦爾第公園酒店（소노벨비발디파크）

地址：江原道洪川郡西面寒峙谷街262｜강원도 홍천군 서면 한치골길 262

交通：京春線 春川站／江村站乘坐出的士約1小時

預訂維瓦爾第公園酒店：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

平昌肯辛頓酒店（Kensington Hotel Pyeongchang）擁有韓國最大2萬坪法式庭院。（Agoda圖片）

【6】平昌肯辛頓酒店

鄰近滑雪場：阿爾卑斯滑雪場

平昌肯辛頓酒店（Kensington Hotel Pyeongchang）擁有韓國最大2萬坪法式庭院，酒店設有雙人房、韓式家庭房、曲棍球套房、法國皇家套房等不同房型。其中韓式孩童帳篷房內有汽車模型的床，最適合小朋友。

預訂平昌肯辛頓酒店：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

韓式孩童帳篷房內有汽車模型的床，最適合小朋友。（IG＠chloe1030_s）

韓式客房設有暖炕和韓式傳統加熱地板，房間內有陽台和帶浴缸。（Agoda圖片）

韓式客房設有暖炕和韓式傳統加熱地板，房間內有陽台和帶浴缸。酒店設有室內暖水泳池，冬天時可以看著外面雪白的法式庭院游泳，亦有小型滑雪兜場地，小朋友、大朋友都適合！入住山景豪華雙人房，每晚$577港元起。

酒店設有室內暖水泳池，冬天時可以看著外面雪白的法式庭院游泳。（IG＠fish8347）

小型滑雪兜場地，小朋友、大朋友都適合！（IG＠kim_dong_kyu）

平昌肯辛頓酒店（켄싱턴호텔 평창）

地址：江原道平昌郡珍富面泥嶺路231｜강원 평창군 진부면 간평리 231

交通：地鐵2號線江邊站4號出口，東首爾高速巴士站乘搭巴士到珍富公用巴士轉運站（진부공용버스정류장），下車後轉乘226號小巴在Kensington Flora酒店站下車步行1分鐘。

預訂平昌肯辛頓酒店：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

雪嶽Sorano韓華渡假村（Hanwha Resort Seorak Sorano）位於束草雪嶽山國家公園。（Agoda圖片）

【7】雪嶽Sorano韓華渡假村

最後介紹的渡假村位於雪嶽山，通常都是專業人士上山去滑雪，但小編認為非常適合一家大小冬天去！雪嶽Sorano韓華渡假村（Hanwha Resort Seorak Sorano）位於束草雪嶽山國家公園，這裡有9種房型，豪華房價錢由$447港元起，即人均二百多元就有交易。

預訂雪嶽Sorano韓華渡假村：

【AGODA】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

渡假村有9種房型，豪華房價錢由$447港元起。（Agoda圖片）

浴室內有浴缸。（Agoda圖片）

冬天可到戶外浸溫泉，一點都不冷。（IG＠hanwha_seorak）

此外，渡假村內有烤肉設施，更有一座自家水上樂園，裡面有桑拿、戶外溫泉、汗蒸幕、泳池、超長滑梯等，玩足幾天都可以！度假村房內有小廚房，可以簡單煮食，客廳與睡房亦分開，另外還有陽台。

雪嶽Sorano韓華渡假村有一座自家水上樂園。（Agoda圖片）

水上樂園裡面有桑拿、戶外溫泉、汗蒸幕、泳池。（Agoda圖片）

雪嶽Sorano韓華渡假村（한화리조트 설악 쏘라노）

地址：江原道束草市彌矢嶺路2983街16 (章沙洞)｜강원도 속초시 미시령로2983번길 111

交通：地鐵2號線江邊站4號出口，東首爾高速巴士客運站乘搭巴士到終點站束草市外巴士站（속초시외버스터미널），於束草下車後轉乘3號巴士，到韓華渡假村站下車。

預訂雪嶽Sorano韓華渡假村：

【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

（全文完）