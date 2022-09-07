日本通關｜旅行社半自由行套票　6天東京、大阪、九州$4,899起　一文看收費細節+3大出發須知

日本於今日（7日）放寬遊日限制。日本旅客只須預先申報行程，並透過旅行社代辦手續， 一經批核就可以沒有「在地導遊」的自由行方式到日本旅行！香港多間旅行社已推出東京、大阪、九州福岡的旅遊套票，旅遊模式包括結合自駕遊、自由行及旅行團。讓旅客一如以往想飛就飛。

日本通關 | 圖片來源：Jezael Melgoza

東京6天「自由行團」$7,999起！

專辦日本遊的旅行社縱橫遊，推出東京、大阪或九州福岡的「半自由行團」，6日5夜行程由$7,699起，報團人士只需跟團起飛及回程，遊日期間可在同一城市內自由暢玩，最快9月14日出發！

東京 | 圖片來源：縱橫遊

東京6日5夜「半自由行團」，團費為每人7,999元。價格已包5天入住全新東京銀座 MONTEREY酒店、來回機票、回程20公斤的行李費，以及回港3天隔離的觀塘帝盛酒店。至於簽證的$290 (特區護照簽證服務費) 、 $66（快遞服務）及回港前的核酸檢測，則由旅客自行付費。

保險方面，縱橫遊提供新冠肺炎的旅遊保，旅客在當地確診可獲120萬元的醫療保障，以及4萬元住宿及交通保障，6日團的收費為390元。

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東京銀座 MONTEREY酒店 | 圖片來源：縱橫遊

大阪6天「半自由行團」$4,899起！

另一間專辦日本遊的旅行社東瀛遊， 則推出大阪、東京或九州福岡6天自由行。大阪6天「半自由行套票」，每位$4,899起，最早出發日期為本月20日。選乘hk express，入住5晚大阪市中心逸之彩深層水溫泉酒店，包日本PCR檢測費用，惟不包括香港隔離酒店費用。

奈良 | 圖片來源：Timo Volz

逸之彩深層水溫泉酒店 | 圖片來源：Agoda

至於可自選出發日期、航班、天數及酒店的大阪6天「自由行套票」，同樣包日本PCR檢測，更會包回港隔離酒店費用，每位$6,888起，最早出發日期為本月20日。以上自由行套票需要提交簡單行程，東瀛遊會代辦日本短期觀光確認書及簽證，行程可加訂自駕遊、主題樂園門票等，方便報團人士行程更有彈性及自由度。

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大阪| 圖片來源：TiNomadic Julien

九州 7天自駕遊 $8,619起！

東瀛遊九州7天自駕遊，團費為每人$8,619起，最早出發日期為10月11日。旅行團出發前已備有多種車款供客人選擇，租車費用已經包括昂貴的汽車保險、GPS導航系統、高速公路上使用的ETC卡，並已預留酒店車位。旅客可自駕前往多個人氣景點，包括鳥栖OUTLET購物城、博多站AMU PLAZA、櫻島火山奇岩展望台、熊本下通商店、油布院古典街等等。

九州 | 圖片來源：Alexander Schimmeck

價格包括入住2021年全新開業的別府灣GRANDVRIO和藏，或別府灣RESORTS露天溫泉酒店、福岡地鐵一日任乘票供旅客前往PCR檢測、來回機票、回程30公斤的行李費，以及回港隔離酒店費用，可選官塘帝盛酒店或機場富豪酒店，或麗豪航天城酒店，或汀蘭居酒店，或香港九龍貝爾特酒店。

熊本城 | 圖片來源：JCS Chen

3大出發準備及注意事宜

【1】代辦簽證

報名後要提供護照正本、照片、簽署申請表、個人資料及身份證副本，「團隊成行」後，旅行社會代為辦理簽證及發出日本政府認可PCR檢查中心資料。日本簽證審批需時約8個工作天，故需預留時間給旅行社進行代辦手續。

日本通關 | 圖片來源：ConvertKit

【2】出發前需持有以下文件

（1）持有香港身分證(目前香港之防疫政策要求)

（2）須於出發14天前完成2劑的認可以疫苗

（3）出發前辦理日本短期觀光確認書及日本簽證

（4）出發航班起飛前 72 小時內做日本指定 PCR 核酸檢測，並取得陰性證明(接種指定疫苗三針人士，入日本境免PCR證明)

日本入境2022 | 圖片來源：Svetlana Gumerova

【3】求助方法

如於旅程中驗出陽性，或乘搭之航班受熔斷機制影響而被取消或延誤，旅行社會專業跟進各項變動安排，惟由此產生之額外費用須由客人自行承擔。

多間旅行社已設立WhatsApp熱線或其他聯絡方法，如不幸在當地確診，需更改機票或預訂酒店等，也可尋求協助，比以往自由行更加安心。

（全文完）