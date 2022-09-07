長者確診｜90歲胡楓確診新冠肺炎　老人科醫學會4大照顧貼士　見到這症狀要立即送院

90歲胡楓（修哥）確診新冠肺炎，昨日（6日）宣佈取消原定中秋節於紅館舉行的演唱會。已打3劑疫苗的修哥現正居家隔離，拍片報平安時精神不俗，但由於年事已高，需專注休養身體至恢復健康。香港老人科醫學會早前分享了多項照顧確診長者的建議，例如：注意徵狀、紓緩病徵方法等，讓照顧者參考情況判斷是否需要送院治療。

90歲胡楓確診新冠肺炎。（影片截圖）

香港老人科醫學會表示，感染新冠肺炎而出現嚴重疾病的風險隨年齡遞增，尤其是70歲或以上人士，如果同時患有其他嚴重疾病或免疫力較低者則風險更高。醫學會就此列出照顧確診新冠病毒長者的建議。

1. 定期觀察及透過基層醫療（如私家診所）、醫管局指定診所或社區老人評估小組求診

• 留意有否任何新的症狀：咳嗽、氣促、痰量、喉嚨痛、嘔吐、腹瀉、精神狀況轉變、進食較差

• 至少每天監察體溫，將趨勢與基線作比較

每天監察體溫。（freepik）

• 記錄進食份量、小便和大便的次數

• 如有合適的儀器，至少每天量度血壓、心跳和血含氧量

每天量度血壓、心跳和血含氧量。（freepik）

2. 辨認9大警告徵狀並盡快求診

• 服食退燒藥後仍持續發燒（如超過攝氏38度並維持兩至三天或高燒至攝氏39.5度)

• 體溫低於攝氏35度

• 嚴重呼吸困難

• 胸部疼痛

胸部疼痛。（freepik）

• 精神遲緩或激動易怒

• 減少或沒有進食、腹瀉或嘔吐

• 失語或無法溝通、精神遲緩，抽搐，甚至昏迷

精神遲緩，抽搐。（freepik）

• 蒼白、冒汗，與基線相比血壓急降及心跳不穩定

• 嘴唇發紫，血氧飽和度嚴重下降（例如低於90%）

3. 紓緩症狀5大建議

• 紓緩症狀治療如退燒藥、咳藥水、喉糖、通鼻塞藥，以治療輕微的上呼吸道徵狀

服食退燒藥、咳藥水、喉糖、通鼻塞藥。（freepik）

• 請按照藥物指示服用退燒藥，切勿過量服用。

• 多攝取水份，避免脫水

多攝取水份。（freepik）

• 如胃口欠佳，建議吃得較為清淡

• 充足睡眠和休息可加強身體免疫力

4. 留意確診長者精神健康

• 隔離期間可考慮在房內放一部收音機或播放長者喜歡的音樂，亦可給長者毛公仔來作伴；

隔離期間可考慮在房內放一部收音機或播放長者喜歡的音樂。（freepik）

• 如果長者獨居或與其他長者同住，鼓勵親友最少每天致電問候

• 可考慮使用視像通話，虛擬遙距遊戲或運動等，令長者保持與外界接觸，促進精神健康

令長者保持與外界接觸，促進精神健康。（freepik）

另外，醫學會又指出，如家中有長者確診，應安排一位沒有長期病患並已接種疫苗的人士照顧患者，並提醒要留意以下3點：

1. 餵確診長者進食、協助沖涼及去廁所時，照顧者應戴上2個口罩及面罩加強保護

2. 陪確診患者睡覺時，照顧者亦應戴上口罩

照顧者應戴上口罩。（freepik）

3. 若家中有便椅，可放在確診長者房間，令他不用經常出入房間，亦可以減少消毒廁所的次數

（全文完）