潮濕下雨天室內晾衫超難乾　韓國節目教8招低成本快速乾衣秘技　風筒＋一件小物5分鐘乾透

香港天氣潮濕，每逢下雨天，校服、T-Shirt、恤衫等每天出門都要穿的衣服都久未曬乾，放在室內幾天更會引發噏味（霉味）。韓國YTN電視台節目《POINT》介紹了8種快速乾衣法，利用一些小物和家庭電器（家電）例如毛巾、風筒等，加上改善晾衫方法便可以輕鬆加快乾衣，一起來看看吧！

每逢下雨天，校服、T-Shirt、恤衫等每天出門都要穿的衣服都久未曬乾，放在室內幾天更會引發霉味。（istock圖片）

8招快速乾衣法

【1】長、短衣服交替晾曬

相信不少家庭都會在家裡晾曬衣服，原來在室內使用晾衣架，衣服該如何放置都有一番學問。節目建議大家晾曬衣服時，將短和長的衣服輪流放，而衣服與衣服之間保持至少5cm的距離。

節目建議大家晾曬衣服時，將短和長的衣服輪流放。（YTN《POINT》截圖）

【2】晾衣架下舖報紙或吸濕劑

此外，室內晾曬衣服時，節目建議在晾衣架下舖報紙或放置吸濕劑，這2個方法都有助快速去除洗好衣服內的濕氣，加快速乾衣的效果。

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節目建議在晾衣架下舖報紙或放置吸濕劑。（YTN《POINT》截圖）

2個方法有助快速去除洗好衣服內的濕氣。（YTN《POINT》截圖）

【3】利用毛巾印走表面的水分

對於一些像毛衣一樣厚的冬天衣服，節目建議在晾曬之前先用毛巾印走表面的水分，減少衣服上的水分，再進行晾曬。

節目建議在晾曬之前先用毛巾印走表面的水分。（YTN《POINT》截圖）

【4】毛巾先掛衣架，再掛衣服

另一個方法，就是先用衣架掛起毛巾，然後將衣服掛在毛巾上。這個方法有助洗好衣服內的水份被吸走，能加快衣服變乾。

先用衣架掛起毛巾，然後將衣服掛在毛巾上。（YTN《POINT》截圖）

【5】衣服未完全乾透可用燙斗蒸發水分

大家有沒有試過正準備更衣出門，才發現要穿的衣服根本未乾？如果衣服不是很濕、只是處於未完全乾透的情況下，大家可以利用熨斗燙衣服。熨斗的高溫有助衣服中的水分蒸發，讓衣服快速變乾。

熨斗的高溫有助衣服中的水分蒸發，讓衣服快速變乾。（《上班族》劇照）

【6】風筒＋膠袋吹5分鐘

相信不少人都試過用風筒吹乾衣物。原來風筒加膠袋會令衣物變乾的速度變得更快！節目組示範，先將衣物放在膠袋內，然後再用吹風機吹向衣物。若遇上較大型的衣物，則可利用抽真空的塑膠袋。根據節目組實測，一般T-Shirt大約吹5至6分鐘，而牛仔褲則吹15分鐘便乾。

風筒加膠袋會令衣物變乾的速度變得更快！（YTN《POINT》截圖）

先將衣物放在膠袋內，然後再用吹風機吹向衣物。（YTN《POINT》截圖）

最後節目提醒，使用風筒時風力不宜開太大，大約用10分鐘左右就要關掉，讓風筒休息大概3分鐘，否則很容易發生意外。

【7】電飯鍋烘乾

電飯鍋是常見的家電，原來它都有助乾衣！先將電飯鍋調較至保溫模式，那麼它的外圍就會持續發熱。然後將襪子、內衣褲等小型衣物放在電飯鍋蓋上，就能快速乾透。

原來電飯鍋都有助乾衣！（《逃避雖可恥但有用》劇照）

注意！使用電飯鍋烘乾小型衣物後，請記得進行清潔、保持衛生，避免出現健康問題。

【8】鋁箔遮陽板／汽車防曬擋

最後這方法適用於有陽光的日子。大家可以先在屋內找一個有陽光的位置，把晾衣架搬到陽光下。然後在晾衣架下鋪上鋁箔遮陽板（一般汽車防曬擋亦可以），利用陽光折射的原理，將陽光折射到到衣服上，便能加速乾衣。

晾衣架下鋪上鋁箔遮陽板（一般汽車防曬擋亦可以）。（YTN《POINT》截圖）

利用陽光折射的原理，將陽光折射到到衣服上，便能加速乾衣。（YTN《POINT》截圖）

（全文完）