iPhone 14懶人包｜Plus、Pro Max等4型號重點功能、顏色、售價一文看 香港幾時訂機？
蘋果Apple全新iPhone 14系列亮相，取消了上一代的Mini版，仍舊分4個型號，但「標準版」的iPhone 14及 iPhone 14 Plus，與「Pro版」的iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max，兩者於功能規格上分野更加明顯。至於售價方面，蘋果今次非常「佛心」，幾乎是沒有加價。即睇下文！
iPhone 14及iPhone 14 Plus功能重點
【晶片】售價較便宜的iPhone 14及 iPhone 14 Plus，配備上代iPhone 13 Pro用的A15晶片，包含6核心CPU、 5核心GPU、16核心神經網絡引擎。
【鏡頭】1200萬像素主相機、1200萬像素超廣角、2倍光學變焦縮小。蘋果表示，iPhone 14主鏡頭於低光源環境下拍攝比上一代改進49%，前置鏡頭也提升了38%。此外，前置鏡頭支援自動對焦功能，自拍效果更佳。 而由於採用A15晶片，圖像和影片處理方面都有提升。
iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max功能重點
【動態島】一如外界傳聞，蘋果終於在iPhone 14 Pro版取消了屏幕頂部「瀏海」（iPhone 14及 iPhone 14 Plus仍是傳統「瀏海」），改為一個黑色小「孤島」，但蘋果利用結合介面呈現方式，將這個放置前置鏡頭等元件的「孤島」變成「動態島」（Dynamic Island）。不論是連接上Airpods、播放音樂、有人來電，幾乎所有操作上的通知介面，都會結合屏幕頂的「動態島」來呈現，令這條「黑色小坑」不會覺得礙眼，與手機界面融為一體。
【顯示器】iPhone 14 Pro版才會有的「常亮顯示」（Always on Display，AOD）模式，即處於鎖定畫面時，可以長亮時間及一些通知訊息。長亮當然耗電，所以又有ProMotion屏幕功能，支援高達120Hz自動適應更新頻率，但同時可降至1Hz，達到慳電效果。
【晶片】iPhone 14 Pro版採用A16晶片，包含6核心CPU、5核心GPU、16核心神經網絡引擎。記憶體頻寬表現提升50%，有外媒形容是當今手機最高效能晶片。
【鏡頭】蘋果相機主鏡頭終於升級至4800萬像素、1200萬像素超廣角、3倍光學變焦放大。此外，iPhone 14 Pro版可以選擇4K拍攝電影模式。
車禍偵測／衛星通訊求救／eSIM
除了上述重點硬件升級及新功能外，iPhone 14系列4型號都支援車禍偵測功能，如偵測到用家可能發生車禍，會自動顯示「SOS緊急服務電話」甚至自動撥打求救電話。此外，iPhone 14系列將支援衛星通訊功能，但只能發出簡短緊急求助短信，並搭配Find App進行戶外定位，但衛星通訊求助服務僅限美加地區用戶。另外，蘋果認為eSIM更安全和方便，因此美國發售的iPhone 14系列均沒有實體SIM卡槽，不過，有美國網民似乎對蘋果這一「貼心」設計不太同意，擔心會引起不便。
紫色吸睛 售價微升
iPhone 14各型號均配有紫色，可說是今代主題顏色，非常吸睛。售價方面，與iPhone 13系列售價比較，iPhone 14和iPhone 14 Pro僅加價100元，iPhone 14 Pro Max更是維持原價。顏色及價格看下表：
|型號
|顏色
|容量
|定價
|iPhone 14（6.1吋）
|藍色、紫色、午夜暗色、
星光色、（PRODUCT）RED
|128GB
256GB
512GB
|6899元
7699元
9399元
|iPhone 14 Plus（6.7吋）
|藍色、紫色、午夜暗色、
星光色、（PRODUCT）RED
|128GB
256GB
512GB
|7699元
8499元
10199元
|iPhone 14 Pro（6.1吋）
|暗紫色、金色、銀色、太空黑色
|128GB
256GB
512GB
1TB
|8599元
9399元
11099元
12799元
|iPhone 14 Pro Max（6.7吋）
|暗紫色、金色、銀色、太空黑色
|128GB
256GB
512GB
1TB
|9399元
10199元
11899元
13599元
9月8日晚上8時搶機！
全新iPhone 14系列4型號於香港時間9月8日晚上8時接受預訂，9月16日起發售，不過iPhone 14 Plus要10月7日才開售。不過，蘋果香港官網註明「每位顧客限購2部」。
（全文完）
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