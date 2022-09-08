iPhone 14懶人包｜Plus、Pro Max等4型號重點功能、顏色、售價一文看　香港幾時訂機？

蘋果Apple全新iPhone 14系列亮相，取消了上一代的Mini版，仍舊分4個型號，但「標準版」的iPhone 14及 iPhone 14 Plus，與「Pro版」的iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max，兩者於功能規格上分野更加明顯。至於售價方面，蘋果今次非常「佛心」，幾乎是沒有加價。即睇下文！

iPhone 14系列4型號均有紫色。（蘋果官網圖片）

iPhone 14及iPhone 14 Plus功能重點

【晶片】售價較便宜的iPhone 14及 iPhone 14 Plus，配備上代iPhone 13 Pro用的A15晶片，包含6核心CPU、 5核心GPU、16核心神經網絡引擎。

【鏡頭】1200萬像素主相機、1200萬像素超廣角、2倍光學變焦縮小。蘋果表示，iPhone 14主鏡頭於低光源環境下拍攝比上一代改進49%，前置鏡頭也提升了38%。此外，前置鏡頭支援自動對焦功能，自拍效果更佳。 而由於採用A15晶片，圖像和影片處理方面都有提升。

屏幕頂部收藏前置鏡頭等元件的黑色「孤島」，蘋果結合程式及功能的通知方式，變成「動態島」（Dynamic Island），令該黑色區塊與手機介面融為一體。（蘋果官網圖片）

iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max功能重點

【動態島】一如外界傳聞，蘋果終於在iPhone 14 Pro版取消了屏幕頂部「瀏海」（iPhone 14及 iPhone 14 Plus仍是傳統「瀏海」），改為一個黑色小「孤島」，但蘋果利用結合介面呈現方式，將這個放置前置鏡頭等元件的「孤島」變成「動態島」（Dynamic Island）。不論是連接上Airpods、播放音樂、有人來電，幾乎所有操作上的通知介面，都會結合屏幕頂的「動態島」來呈現，令這條「黑色小坑」不會覺得礙眼，與手機界面融為一體。

【顯示器】iPhone 14 Pro版才會有的「常亮顯示」（Always on Display，AOD）模式，即處於鎖定畫面時，可以長亮時間及一些通知訊息。長亮當然耗電，所以又有ProMotion屏幕功能，支援高達120Hz自動適應更新頻率，但同時可降至1Hz，達到慳電效果。

【晶片】iPhone 14 Pro版採用A16晶片，包含6核心CPU、5核心GPU、16核心神經網絡引擎。記憶體頻寬表現提升50%，有外媒形容是當今手機最高效能晶片。

【鏡頭】蘋果相機主鏡頭終於升級至4800萬像素、1200萬像素超廣角、3倍光學變焦放大。此外，iPhone 14 Pro版可以選擇4K拍攝電影模式。

衛星通訊求救功能暫時只為北美地區用家提供服務。（蘋果官網圖片）

車禍偵測／衛星通訊求救／eSIM

除了上述重點硬件升級及新功能外，iPhone 14系列4型號都支援車禍偵測功能，如偵測到用家可能發生車禍，會自動顯示「SOS緊急服務電話」甚至自動撥打求救電話。此外，iPhone 14系列將支援衛星通訊功能，但只能發出簡短緊急求助短信，並搭配Find App進行戶外定位，但衛星通訊求助服務僅限美加地區用戶。另外，蘋果認為eSIM更安全和方便，因此美國發售的iPhone 14系列均沒有實體SIM卡槽，不過，有美國網民似乎對蘋果這一「貼心」設計不太同意，擔心會引起不便。

香港用家可於9月8日預訂新iPhone 14。（蘋果官網圖片）

紫色吸睛 售價微升

iPhone 14各型號均配有紫色，可說是今代主題顏色，非常吸睛。售價方面，與iPhone 13系列售價比較，iPhone 14和iPhone 14 Pro僅加價100元，iPhone 14 Pro Max更是維持原價。顏色及價格看下表：

型號 顏色 容量 定價 iPhone 14（6.1吋） 藍色、紫色、午夜暗色、

星光色、（PRODUCT）RED 128GB

256GB

512GB 6899元

7699元

9399元 iPhone 14 Plus（6.7吋） 藍色、紫色、午夜暗色、

星光色、（PRODUCT）RED 128GB

256GB

512GB 7699元

8499元

10199元 iPhone 14 Pro（6.1吋） 暗紫色、金色、銀色、太空黑色 128GB

256GB

512GB

1TB 8599元

9399元

11099元

12799元 iPhone 14 Pro Max（6.7吋） 暗紫色、金色、銀色、太空黑色 128GB

256GB

512GB

1TB 9399元

10199元

11899元

13599元

9月8日晚上8時搶機！

全新iPhone 14系列4型號於香港時間9月8日晚上8時接受預訂，9月16日起發售，不過iPhone 14 Plus要10月7日才開售。不過，蘋果香港官網註明「每位顧客限購2部」。

（全文完）

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