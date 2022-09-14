韓國首爾21間近地鐵酒店｜位置超好！30秒行到弘大、明洞站　$321起享免費足浴＋露台私人浴池

首爾住宿推薦2022｜弘大和明洞一向是韓國首爾的旅遊熱點。地鐵2號綫弘大入口站連接機場快綫，而明洞則是血拼必到！《有線生活》為大家介紹21間超近弘大和明洞站的住宿，有房內設私人浴池的高級酒店、亦有CP值高的青年旅館，最重要的是21間住宿都靠近地鐵站，全部5分鐘、最近30秒便可直達！

弘大和明洞一向是韓國首爾的旅遊熱點。（網上圖片）

2022首爾N間高CP酒店

明洞11間住宿推薦

弘大10間住宿推薦

明洞11間住宿推薦

點按目錄👇

【1】雅樂軒首爾明洞酒店（Aloft Seoul Myeongdong）

【2】明洞新東方酒店（Hotel New Oriental Myeongdong）

【3】王子酒店明洞 （Prince Hotel Myeongdong）

【4】首爾太平洋酒店（Pacific Hotel Seoul）

【5】天空花園酒店－明洞3號店（Hotel Skypark Myeongdong III）

【6】明洞樂天L7酒店（Lotte Hotel L7 Myeongdong）

【7】首爾明洞美利來酒店（Migliore Hotel Seoul Myeongdong）

【8】九樹酒店明洞（Nine Tree Hotel Myeong-dong）

【9】明洞28號酒店（Hotel 28 Myeongdong）

【10】首爾索拉利西鐵酒店（Solaria Nishitetsu Seoul）

【11】明洞大酒店（The Grand Hotel Myeongdong）

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雅樂軒首爾明洞酒店隸屬於Marriott集團。（IG＠aloftseoulmyeongdong）

【1】雅樂軒首爾明洞酒店（Aloft Seoul Myeongdong）

雅樂軒首爾明洞酒店隸屬於Marriott集團，酒店設有雙人房、開放式套房等房型，雙人房一晚$776港元起。每間房都有大玻璃窗，採光度極好！部分套房更設有兒童帳幕，適合家長帶同小朋友入住。房內浴室設有一扇窗，可以邊看著首爾風景邊浸浴。若嫌風景看不夠，天台亦設有露天酒吧！

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每間房都有大玻璃窗，採光度極好！（Agoda圖片）

房內浴室設有一扇窗，可以邊看著首爾風景邊浸浴。（Agoda圖片）

部分套房更設有兒童帳幕，適合家長帶同小朋友入住。（Agoda圖片）

雅樂軒首爾明洞酒店（알로프트 명동 서울）

地址：首爾市 中區 南大門路 56｜서울시 중구 남대문로 56

交通：地鐵4號線 明洞站5號出口 步行5分鐘／機場巴士6015號 到宜必思明洞酒店（Ibis Hotel）站 步行2-3分鐘

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明洞新東方酒店鄰近明洞商圈。（Agoda圖片）

【2】明洞新東方酒店（Hotel New Oriental Myeongdong）

明洞新東方酒店鄰近明洞商圈，從酒店出發，約2至3分鐘便能到達明洞地鐵站。明洞新東方酒店設有標準雙人房、套房等多種房型，當中較少有的3人房型，包括1張雙人床加1張單人床。酒店房間裡可以看到南山塔，附近就是新世界百貨，約5分鐘步程到達明洞商圈，10分鐘則能步行到旅遊熱點南山纜車站。

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明洞新東方酒店設有標準雙人房、套房等多種房型。（Agoda圖片）

從酒店出發，約2至3分鐘便能到達明洞地鐵站。（Agoda圖片）

酒店房間裡和露天空間都可以看到南山塔。（Agoda圖片）

明洞新東方酒店（호텔 뉴 오리엔탈 명동）

地址：首爾市 中區 退溪路14街 1｜서울시 중구 퇴계로14길 1

交通：地鐵4號線 明洞站4號出口 步行2分鐘／6001、6015號機場巴士明洞站 步行4分鐘

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王子酒店明洞位置極佳，無論明洞地鐵站和機場巴士站都只需1分鐘步程。（Agoda圖片）

【3】王子酒店明洞 （Prince Hotel Myeongdong）

王子酒店明洞位置極佳，無論明洞地鐵站和機場巴士站都只需1分鐘步程。酒店設有豪華雙床房、Ondol韓國傳統風格客房等，入住普通雙人房每晚$559港元起。而Ondol傳統風格客房內是韓式床舖，有2個廁所，比較適合一家大小一起入住。

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酒店設有豪華雙床房。（Agoda圖片）

入住普通雙人房每晚$559港元起。（Agoda圖片）

Ondol傳統風格客房內是韓式床舖，有2個廁所，比較適合一家大小一起入住。（Agoda圖片）

王子酒店明洞（서울프린스호텔）

地址：首爾市 中區 退溪路 130｜서울 중구 퇴계로 130

交通：地鐵4號線 明洞站2號出口 步行1分鐘／6001、6015號機場巴士明洞站步行1分鐘

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首爾太平洋酒店設有標準雙人房、豪華雙床房、三人房等房型。（Agoda圖片）

【4】首爾太平洋酒店（Pacific Hotel Seoul）

首爾太平洋酒店設有標準雙人房、豪華雙床房、三人房等房型，入住標準雙人房每晚$668港元起。若4人以上可以選擇入住套房，套房有一個大客廳、6人、2張超寬敞桌子，亦設有2台電視，每晚$1,450港元起。

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入住標準雙人房每晚$668港元起。（Agoda圖片）

若4人以上可以選擇入住套房，套房有一個大客廳。（Agoda圖片）

首爾太平洋酒店（Agoda圖片）

太平洋酒店（퍼시픽호텔）

地址：首爾市 中區 退溪路20街 2｜서울 중구 퇴계로20길 2

交通：地鐵4號線 明洞站3號出口 步行2分鐘

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天空花園酒店明洞3號店距離明洞地鐵站不到1分鐘路程。（Agoda圖片）

【5】天空花園酒店－明洞3號店（Hotel Skypark Myeongdong III）

天空花園酒店在明洞有不同分店，而明洞3號店距離明洞地鐵站不到1分鐘路程，非常方便！酒店設有豪華雙床房，每晚$506港元起，更有小女孩一定會喜歡的公主房。酒店提供免費接駁巴土往來首爾站，非常方便乘搭機場快線的旅客。

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酒店設有豪華雙床房，每晚$506港元起。（Agoda圖片）

酒店提供免費接駁巴土往來首爾站，非常方便乘搭機場快線的旅客。（Agoda圖片）

小女孩一定會喜歡的公主房。（Agoda圖片）

天空花園酒店－明洞3號店（호텔 스카이파크 명동 3호점）

地址：首爾市 中區 退溪路139｜서울시 중구 퇴계로 139

交通：地鐵4號線 明洞站9號出口 正前方

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明洞樂天L7酒店共提供245間房。（IG＠lottehotelsandresorts）

【6】明洞樂天L7酒店（Lotte Hotel L7 Myeongdong）

樂天L7酒店在弘大、明洞都有分店，明洞樂天L7酒店共提供245間房，客房分別可以看到熱鬧的明洞商圈和南山首爾塔2種景色，入住標準雙床房每晚$765起。酒店設計非常時尚，到處都放有霓虹燈、壁畫等充滿藝術感的打卡道具。酒店最特別之處就是位於21樓的露天酒吧和戶外足浴Spa讓你邊欣賞首爾夜景，邊小酌一杯Chill一Chill！

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入住標準雙床房每晚$765起。（Agoda圖片）

酒店最特別之處就是位於21樓的露天酒吧和戶外足浴Spa讓你邊欣賞首爾夜景。（IG＠1023___b）

明洞樂天L7酒店共提供245間房。（Agoda圖片）

明洞樂天L7酒店（L7 명동 바이 롯데）

地址：首爾 中區 退溪路137｜서울특별시 중구 퇴계로 137

交通：地鐵明洞站8號出口步行1分鐘／機場巴士6001、6015號到明洞站 步行1分鐘

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首爾明洞美利來酒店就在明洞站旁邊，位置極方便。（Agoda圖片）

【7】首爾明洞美利來酒店（Migliore Hotel Seoul Myeongdong）

首爾明洞美利來酒店就在明洞站旁邊，位置極方便。酒店共有619間客房，設有標準房、商務客房、豪華雙床房。酒店的部分房間可欣賞到南山塔美景，對於商務旅行人士，酒店設有商務中心和會議室，酒店的房價相對較便宜，入住標準房只是$321港元起，CP值超高！17樓設有Lounge bar供住客邊欣賞明洞夜景，邊喝一杯雞尾酒，非常有情調。

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酒店的部分房間可欣賞到南山塔美景。（Agoda圖片）

酒店共有619間客房，設有標準房、商務客房等。（Agoda圖片）

酒店設有商務中心和會議室。（Agoda圖片）

首爾明洞美利來飯店（밀리오레 호텔 서울 명동）

地址：首爾 中區 退溪路115｜서울 중구 퇴계로 115

交通：地鐵4號線 明洞站6號出口 步行1分鐘

注意！明洞站6號出口沒有升降機，若帶著行李的話可以到7號出口使用升降機再過對面。

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九樹酒店明洞本館，距離明洞商圈和地鐵站也同樣只是1分鐘路程。（Agoda圖片）

【8】九樹酒店明洞（Nine Tree Hotel Myeong-dong）

九樹酒店明洞本館，距離明洞商圈和地鐵站也同樣只是1分鐘路程。酒店有提供標準房、三人房等，另外亦有為獨遊人士而設的單人房，房價每晚由$496港元起。酒店最特別之處是會提供9款不同軟硬度的枕頭供住客選擇，酒店11樓還有24小時開放的公共空間，提供免費水機及咖啡機。

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酒店有提供標準房、三人房等。（Agoda圖片）

有為獨遊人士而設的單人房，房價每晚由$496港元起。（Agoda圖片）

酒店最特別之處是會提供9款不同軟硬度的枕頭供住客選擇。（Agoda圖片）

九樹酒店明洞（나인트리 호텔 명동）

地址：首爾 中區 明洞10街 51｜100-861중구 명동10길 51

交通：從首爾地鐵4號線「明洞站」8號出口步行1分鐘

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明洞28號酒店以電影為主題。（Agoda圖片）

【9】明洞28號酒店（Hotel 28 Myeongdong）

明洞28號酒店以電影為主題，酒店空間設有一些與電影有關的擺設、小型展覽場地。天台空間可眺望南山塔。房間亦掛有一些黑白電影海報，設計非常時尚，而浴室備有浴缸和淋浴間，入住酒店豪華房每晚$949港元起。

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房間亦掛有一些黑白電影海報，設計非常時尚。（Agoda圖片）

浴室備有浴缸和淋浴間。（Agoda圖片）

酒店空間設有一些與電影有關的擺設、小型展覽場地。（Agoda圖片）

明洞28號酒店（Hotel28명동）

地址：首爾 中區 明洞7街 13｜서울 중구 명동7길 13

交通：地鐵明洞站8號出口步行5-6分鐘／機場巴士6015號到乙支路入口（Ujjiro 1-ga）站 步行3分鐘

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首爾索拉利西鐵酒店是日本集團的連鎖酒店。（Agoda圖片）

【10】首爾索拉利西鐵酒店（Solaria Nishitetsu Seoul）

首爾索拉利西鐵酒店是日本集團的連鎖酒店，共有312間房。酒店設有標準雙床房、行政雙床房、附露台的套房等房型，浴室有淋浴間和浴缸。另外酒店亦有提供單人房，價錢每晚$483港元起，而入住標準雙床房每晚$575港元起。附露台的套房非常寬敞，大家可以買外賣坐在外面邊吃邊欣賞首爾美景。

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酒店設有標準雙床房、行政雙床房等。（Agoda圖片）

另外酒店亦有提供單人房，價錢每晚$483港元起。（Agoda圖片）

附露台的套房非常寬敞，大家可以買外賣坐在外面邊吃邊欣賞首爾美景。（IG＠2king0309）

首爾索拉利西鐵酒店（솔라리아니시테츠호텔）

地址：首爾 中區 明洞8街 27 ｜서울 중구 명동8길 27

交通：地鐵明洞站8號出口步行2分鐘／機場巴士6001、6015號到明洞站 步行2分鐘

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明洞大飯店正位於明洞購物大街。（Agoda圖片）

【11】明洞大酒店（The Grand Hotel Myeongdong）

明洞大飯店正位於明洞購物大街，超方便血拼人士！而且交通非常方便，走到街上就是明洞商圈。酒店設有標準雙人房、家庭房等房型。酒店房間內會提供濟州美妝品牌Innisfree的浴室用品。此外，酒店設有露天公共空間供住客休息。

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酒店設有標準雙人房、家庭房等房型。（Agoda圖片）

酒店房間內會提供濟州美妝品牌Innisfree的浴室用品。（Agoda圖片）

此外，酒店設有露天公共空間供住客休息。（Agoda圖片）

明洞大酒店（더 그랜드 호텔 명동）

地址：首爾 中區 忠武路2街 62-2｜서울시 중구 충무로2가 62-2

交通：地鐵明洞站10號出口步行1分鐘／機場巴士6001、6015號到明洞站 步行2分鐘

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弘大10間住宿推薦

點按目錄👇

【1】弘大樂天L7酒店 (L7 Hongdae by LOTTE)

【2】首爾弘大智選假日酒店 (Holiday Inn Express Seoul Hongdae)

【3】RYSE傲途格精選酒店 (RYSE, Autograph Collection)

【4】首爾弘大美居大使酒店 （Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

【5】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）

【6】金盞花酒店（Marigold Hotel）

【7】CLEO青年旅宿（Hostel CLEO）

【8】The-ORE酒店

【9】弘大設計師酒店 (Hotel The Designers Hongdae)

【10】奈比酒店 （Nine brick Boutique Hotel）

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弘大樂天L7酒店（L7 홍대）屬於韓國樂天集團出品。（弘大樂天L7酒店官網）

【1】弘大樂天L7酒店 (L7 Hongdae by LOTTE)

弘大樂天L7酒店（L7 홍대）屬於韓國樂天集團出品，無論是從弘大地鐵站，或者弘大機場巴士站下車，都只需步行約2分鐘。酒店的1、2樓就是人氣Line Friends Store、5樓設有自助洗衣，頂層有游泳池，泳池旁邊更有天台酒吧，晚上回酒店可以Chill一Chill。酒店標準2人房房價為121,500韓元（約725港元／約2,766台幣）。

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弘大樂天L7酒店標準2人房房價為121,500韓元（約725港元）。（弘大樂天L7酒店官網）

弘大樂天L7酒店頂層有游泳池，（弘大樂天L7酒店官網）

弘大樂天L7酒店泳池旁邊更有天台酒吧。（弘大樂天L7酒店官網）

要注意的是這裡Check in手續屬於自助式，住客需自行在平板輸入訂房時的相關資料，遇到困難服務人員會再過來幫忙。

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弘大樂天L7酒店Check in手續屬於自助式。（弘大樂天L7酒店官網）

弘大樂天L7酒店（L7 홍대）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路141｜서울특별시 마포구 양화로 141

交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約2分鐘

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首爾弘大智選假日酒店與AREX機場快線、弘大地鐵站相連。（首爾弘大智選假日酒店官網）

【2】首爾弘大智選假日酒店 (Holiday Inn Express Seoul Hongdae)

首爾弘大智選假日酒店（홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대）與AREX機場快線、弘大地鐵站相連，從酒店出門最快30秒便可直達地鐵站。網民大讚房間寬敞乾淨，酒店在Agoda網站上的清潔度10分之中得到9分，而位置更是獲得9.5分高分。酒店提供標準房（Standard Room）、家庭房（Family Room）等6種房型，17樓頂樓設戶外露台，可以一覽首爾美景。酒店標準2人客房價錢約為130,000韓元（約777港元／約2,960台幣），每房附免費早餐。

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酒店提供標準房（Standard Room）、家庭房（Family Room）等6種房。（首爾弘大智選假日酒店官網）

此外，由於這間酒店由濟州航空運營，在酒店大堂內更設有「飛行之味（비행의 맛）」飛行模擬體驗。

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酒店大堂內設有「飛行之味（비행의 맛）」飛行模擬體驗。（IG＠rurus_yumi）

首爾弘大智選假日酒店（홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대）

地址：首爾市 麻浦區 臥牛山路35街50-4｜서울특별시 마포구 와우산로35길 50-4

交通：弘大地鐵站 4號／5號出口旁 扶手電梯直上

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RYSE傲途格精選酒店屬於Marriott旗下。（RYSE傲途格精選酒店官網）

【3】RYSE傲途格精選酒店 (RYSE, Autograph Collection)

RYSE傲途格精選酒店（라이즈, 오토그래프 컬렉션）距離弘大地鐵站5分鐘路程，屬於Marriott旗下的「簽名收藏型酒店（Autograph Collection Hotels）」。RYSE融入了藝術、文化創意，除了一般客房，最特別是有5間由藝術家、設計師和創意產業人士精心設計的藝術家套房。酒店標準2人客房價錢約為1,188港元（約4,550台幣），每房均提供RYSE定制面膜和定制浴袍。

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RYSE有5間由藝術家、設計師和創意產業人士精心設計的藝術家套房。（RYSE傲途格精選酒店官網）

每房均提供RYSE定制面膜和定制浴袍。（RYSE傲途格精選酒店官網）

RYSE傲途格精選酒店（라이즈, 오토그래프 컬렉션）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路130｜서울특별시 마포구 양화로 130

交通：弘大地鐵站9號出口 步行約5分鐘

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首爾弘大美居大使酒店是Accor雅高集團出品酒店。（首爾弘大美居大使酒店官網）

【4】首爾弘大美居大使酒店 （Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

首爾弘大美居大使酒店（머큐어 앰배서더 서울 홍대）是Accor雅高集團出品酒店，房內有露台和乾濕分離的衛浴，酒店標準2人客房價錢約為598港元（約2,288台幣）（不包括早餐）。而酒店最特別之處是這裡的套房享有露天私人浴池加露台，喜歡浸浴的朋友可以考慮，套房房價為1,550港元（約5,930台幣）（不包括早餐）。

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房內有露台和乾濕分離的衛浴。（首爾弘大美居大使酒店官網）

首爾弘大美居大使酒店最特別之處是這裡的套房享有露天私人浴池加露台。（IG＠1ovely_one）

首爾弘大美居大使酒店（머큐어 앰배서더 서울 홍대）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路144 ｜서울특별시 마포구 양화로 144

交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約2分鐘

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首爾阿曼提酒店（首爾阿曼提酒店官網）（首爾阿曼提酒店官網）

【5】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）

首爾阿曼提酒店（아만티 호텔 서울）內的所有房間都能看到首爾城市景。酒店的頂樓在14樓，設有空中花園，推薦大家晚上來看看夜景。標準2人房約654港元（約2,500台幣）。最大的皇家套房面積達68.95平方米，配有可以望到景色的浴缸，每晚價錢為1,962港元（約7,500台幣）。

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首爾阿曼提酒店內的所有房間都能看到首爾城市景。（首爾阿曼提酒店官網）

最大的皇家套房面積達68.95平方米，配有可以望到景色的浴缸。（首爾阿曼提酒店官網）

酒店的頂樓在14樓，設有空中花園。（首爾阿曼提酒店官網）

首爾阿曼提酒店（아만티 호텔 서울）

地址：首爾市 麻浦區 世界盃北路31 ｜서울특별시 마포구 월드컵북로 31

交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約5-6分鐘

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金盞花酒店（메리골드호텔）提供186 間房。（Agoda官網）

【6】金盞花酒店（Marigold Hotel）

金盞花酒店（메리골드호텔）提供186 間房，包括標準雙人房和豪華雙床房房型。酒店設室內私人SPA浴池，而同一大樓的地庫還有一家收費的汗蒸幕Happy Spa，大家逛累了可以選擇到SPA浴池或汗蒸幕泡澡休息。此外，酒店還提供免費的shuttle bus服務，從酒店到明洞樂天免稅店和新羅免稅店，非常方便。

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金盞花酒店提供包括標準雙人房和豪華雙床房房型。（Agoda官網）

酒店設室內私人SPA浴池。（Agoda官網）

酒店還提供免費的shuttle bus服務，從酒店到明洞樂天免稅店和新羅免稅店。（Agoda官網）

金盞花酒店（메리골드호텔）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路112 ｜서울특별시 마포구 서교동 양화로 112

交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約5分鐘

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Hostel CLEO（前身為Loft 8）是一家青年旅館，距離地鐵站約7分鐘路程。（Agoda官網）

【7】CLEO青年旅宿（Hostel CLEO）

Hostel CLEO（前身為Loft 8）是一家青年旅館，距離地鐵站約7分鐘路程。整棟大樓高7層，外觀以黑色設計為主，設有2人和3人房。雖然是一家青年旅館，但每間房間均有私人浴廁，不用與他人共用，而且每隔2天就有一次清潔服務。旅館每天供應免費早餐，提供多款麵包、票米片和牛奶等，適合不太講究酒店設施的你。

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每間房間均有私人浴廁，不用與他人共用。（Agoda官網）

旅館每天供應免費早餐，提供多款麵包、票米片和牛奶等。（Agoda官網）

CLEO青年旅宿

地址：首爾市 麻浦區 延禧路27 (東橋洞113-96)｜서울특별시 마포구 동교동 113-1

交通：弘大地鐵站 3號出口 步行約5-6分鐘

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The-ORE酒店（호텔 디오레）距離地鐵站只是5分鐘距離。（Agoda官網）

【8】The-ORE酒店

The-ORE酒店（호텔 디오레）靠近弘大商圈，距離地鐵站亦只是5分鐘距離，逛街食飯都都相當方便。酒店提供的標準房間為2床房，房間採光度十分高，浴室有提供洗頭水、沐浴露、牙刷等用品，但洗澡位置與廁所並沒有做到乾濕分離，介意的人士注意。酒店位置便利，價錢便宜，是不少熱愛窮遊人士認為CP值高的一間住宿。

預訂The-ORE酒店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】

酒店房間採光度十分高，（Agoda官網）

酒店位置便利，價錢便宜，是不少熱愛窮遊人士認為CP值高的一間住宿。（Agoda官網）

The-ORE酒店（호텔 디오레）

地址：首爾市 麻浦區 東橋路162-7 (西橋洞351-29) ｜서울특별시 마포구 서교동 동교로 162-7

交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約5分鐘

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弘大設計師酒店鄰近弘大和合井2個地鐵站。（弘大設計師酒店官網）

【9】弘大設計師酒店 (Hotel The Designers Hongdae)

弘大設計師酒店（호텔 더 디자이너스 홍대）鄰近弘大和合井2個地鐵站。酒店提供標準雙人房、家庭套房等8種房型。標準雙人房每晚價錢約513港元（約1,960台幣），每間房內都配有擁有按摩功能的浴缸，還有每天都會換新的洗髮精、沐浴乳和潤髮乳。弘大設計師酒店非常靠近合井站的大型超市Home Plus，回程前買手信非常方便。

預訂弘大設計師酒店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

酒店提供標準雙人房、家庭套房等8種房型。（弘大設計師酒店官網）

每間房內都配有擁有按摩功能的浴缸。（弘大設計師酒店官網）

弘大設計師酒店非常靠近合井站的大型超市Home Plus，回程前買手信非常方便。（弘大設計師酒店官網）

弘大設計師酒店（호텔 더 디자이너스 홍대）

地址：首爾市 麻浦區 西橋洞373-9｜서울특별시 마포구 서교동 373-9

交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約5分鐘

預訂弘大設計師酒店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

奈比酒店又被稱為九磚飯店。（Agoda官網）

【10】奈比酒店 （Nine brick Boutique Hotel）

奈比酒店（나인브릭 호텔）又被稱為九磚飯店，酒店不論外觀或房間裝修都走歐洲復古工業風，附近有知名的橋村炸雞、百歲蔘雞湯等。酒店設有高級雙人房、尊爵豪華房、Pent別墅等不同10種房型。房間內設有浴缸和立式淋浴間，而淋浴間和廁所可以用趟門遮擋。於Agoda預訂高級雙人房，早鳥優惠最低價約499港元（約1,910台幣）。

預訂九磚飯店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

酒店設有高級雙人房、尊爵豪華房、Pent別墅等不同10種房型。（Agoda官網）

房間內設有浴缸和立式淋浴間，而淋浴間和廁所可以用趟門遮擋。（Agoda官網）

酒店不論外觀或房間裝修都走歐洲復古工業風。（Agoda官網）

奈比酒店（나인브릭 호텔）

地址：首爾市 麻浦區 弘益路5街 32｜ 서울특별시 마포구 홍익로5길 32

交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約5-6分鐘

預訂九磚飯店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

（全文完）