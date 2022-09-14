韓國首爾21間近地鐵酒店｜位置超好！30秒行到弘大、明洞站 $321起享免費足浴＋露台私人浴池
首爾住宿推薦2022｜弘大和明洞一向是韓國首爾的旅遊熱點。地鐵2號綫弘大入口站連接機場快綫，而明洞則是血拼必到！《有線生活》為大家介紹21間超近弘大和明洞站的住宿，有房內設私人浴池的高級酒店、亦有CP值高的青年旅館，最重要的是21間住宿都靠近地鐵站，全部5分鐘、最近30秒便可直達！
2022首爾N間高CP酒店
明洞11間住宿推薦
點按目錄👇
【1】雅樂軒首爾明洞酒店（Aloft Seoul Myeongdong）
【2】明洞新東方酒店（Hotel New Oriental Myeongdong）
【3】王子酒店明洞 （Prince Hotel Myeongdong）
【4】首爾太平洋酒店（Pacific Hotel Seoul）
【5】天空花園酒店－明洞3號店（Hotel Skypark Myeongdong III）
【6】明洞樂天L7酒店（Lotte Hotel L7 Myeongdong）
【7】首爾明洞美利來酒店（Migliore Hotel Seoul Myeongdong）
【8】九樹酒店明洞（Nine Tree Hotel Myeong-dong）
【9】明洞28號酒店（Hotel 28 Myeongdong）
【10】首爾索拉利西鐵酒店（Solaria Nishitetsu Seoul）
【11】明洞大酒店（The Grand Hotel Myeongdong）
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【1】雅樂軒首爾明洞酒店（Aloft Seoul Myeongdong）
雅樂軒首爾明洞酒店隸屬於Marriott集團，酒店設有雙人房、開放式套房等房型，雙人房一晚$776港元起。每間房都有大玻璃窗，採光度極好！部分套房更設有兒童帳幕，適合家長帶同小朋友入住。房內浴室設有一扇窗，可以邊看著首爾風景邊浸浴。若嫌風景看不夠，天台亦設有露天酒吧！
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雅樂軒首爾明洞酒店（알로프트 명동 서울）
地址：首爾市 中區 南大門路 56｜서울시 중구 남대문로 56
交通：地鐵4號線 明洞站5號出口 步行5分鐘／機場巴士6015號 到宜必思明洞酒店（Ibis Hotel）站 步行2-3分鐘
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【2】明洞新東方酒店（Hotel New Oriental Myeongdong）
明洞新東方酒店鄰近明洞商圈，從酒店出發，約2至3分鐘便能到達明洞地鐵站。明洞新東方酒店設有標準雙人房、套房等多種房型，當中較少有的3人房型，包括1張雙人床加1張單人床。酒店房間裡可以看到南山塔，附近就是新世界百貨，約5分鐘步程到達明洞商圈，10分鐘則能步行到旅遊熱點南山纜車站。
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明洞新東方酒店（호텔 뉴 오리엔탈 명동）
地址：首爾市 中區 退溪路14街 1｜서울시 중구 퇴계로14길 1
交通：地鐵4號線 明洞站4號出口 步行2分鐘／6001、6015號機場巴士明洞站 步行4分鐘
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【3】王子酒店明洞 （Prince Hotel Myeongdong）
王子酒店明洞位置極佳，無論明洞地鐵站和機場巴士站都只需1分鐘步程。酒店設有豪華雙床房、Ondol韓國傳統風格客房等，入住普通雙人房每晚$559港元起。而Ondol傳統風格客房內是韓式床舖，有2個廁所，比較適合一家大小一起入住。
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王子酒店明洞（서울프린스호텔）
地址：首爾市 中區 退溪路 130｜서울 중구 퇴계로 130
交通：地鐵4號線 明洞站2號出口 步行1分鐘／6001、6015號機場巴士明洞站步行1分鐘
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【4】首爾太平洋酒店（Pacific Hotel Seoul）
首爾太平洋酒店設有標準雙人房、豪華雙床房、三人房等房型，入住標準雙人房每晚$668港元起。若4人以上可以選擇入住套房，套房有一個大客廳、6人、2張超寬敞桌子，亦設有2台電視，每晚$1,450港元起。
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太平洋酒店（퍼시픽호텔）
地址：首爾市 中區 退溪路20街 2｜서울 중구 퇴계로20길 2
交通：地鐵4號線 明洞站3號出口 步行2分鐘
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【5】天空花園酒店－明洞3號店（Hotel Skypark Myeongdong III）
天空花園酒店在明洞有不同分店，而明洞3號店距離明洞地鐵站不到1分鐘路程，非常方便！酒店設有豪華雙床房，每晚$506港元起，更有小女孩一定會喜歡的公主房。酒店提供免費接駁巴土往來首爾站，非常方便乘搭機場快線的旅客。
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天空花園酒店－明洞3號店（호텔 스카이파크 명동 3호점）
地址：首爾市 中區 退溪路139｜서울시 중구 퇴계로 139
交通：地鐵4號線 明洞站9號出口 正前方
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【6】明洞樂天L7酒店（Lotte Hotel L7 Myeongdong）
樂天L7酒店在弘大、明洞都有分店，明洞樂天L7酒店共提供245間房，客房分別可以看到熱鬧的明洞商圈和南山首爾塔2種景色，入住標準雙床房每晚$765起。酒店設計非常時尚，到處都放有霓虹燈、壁畫等充滿藝術感的打卡道具。酒店最特別之處就是位於21樓的露天酒吧和戶外足浴Spa讓你邊欣賞首爾夜景，邊小酌一杯Chill一Chill！
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明洞樂天L7酒店（L7 명동 바이 롯데）
地址：首爾 中區 退溪路137｜서울특별시 중구 퇴계로 137
交通：地鐵明洞站8號出口步行1分鐘／機場巴士6001、6015號到明洞站 步行1分鐘
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【7】首爾明洞美利來酒店（Migliore Hotel Seoul Myeongdong）
首爾明洞美利來酒店就在明洞站旁邊，位置極方便。酒店共有619間客房，設有標準房、商務客房、豪華雙床房。酒店的部分房間可欣賞到南山塔美景，對於商務旅行人士，酒店設有商務中心和會議室，酒店的房價相對較便宜，入住標準房只是$321港元起，CP值超高！17樓設有Lounge bar供住客邊欣賞明洞夜景，邊喝一杯雞尾酒，非常有情調。
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首爾明洞美利來飯店（밀리오레 호텔 서울 명동）
地址：首爾 中區 退溪路115｜서울 중구 퇴계로 115
交通：地鐵4號線 明洞站6號出口 步行1分鐘
注意！明洞站6號出口沒有升降機，若帶著行李的話可以到7號出口使用升降機再過對面。
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【8】九樹酒店明洞（Nine Tree Hotel Myeong-dong）
九樹酒店明洞本館，距離明洞商圈和地鐵站也同樣只是1分鐘路程。酒店有提供標準房、三人房等，另外亦有為獨遊人士而設的單人房，房價每晚由$496港元起。酒店最特別之處是會提供9款不同軟硬度的枕頭供住客選擇，酒店11樓還有24小時開放的公共空間，提供免費水機及咖啡機。
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九樹酒店明洞（나인트리 호텔 명동）
地址：首爾 中區 明洞10街 51｜100-861중구 명동10길 51
交通：從首爾地鐵4號線「明洞站」8號出口步行1分鐘
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【9】明洞28號酒店（Hotel 28 Myeongdong）
明洞28號酒店以電影為主題，酒店空間設有一些與電影有關的擺設、小型展覽場地。天台空間可眺望南山塔。房間亦掛有一些黑白電影海報，設計非常時尚，而浴室備有浴缸和淋浴間，入住酒店豪華房每晚$949港元起。
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明洞28號酒店（Hotel28명동）
地址：首爾 中區 明洞7街 13｜서울 중구 명동7길 13
交通：地鐵明洞站8號出口步行5-6分鐘／機場巴士6015號到乙支路入口（Ujjiro 1-ga）站 步行3分鐘
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【10】首爾索拉利西鐵酒店（Solaria Nishitetsu Seoul）
首爾索拉利西鐵酒店是日本集團的連鎖酒店，共有312間房。酒店設有標準雙床房、行政雙床房、附露台的套房等房型，浴室有淋浴間和浴缸。另外酒店亦有提供單人房，價錢每晚$483港元起，而入住標準雙床房每晚$575港元起。附露台的套房非常寬敞，大家可以買外賣坐在外面邊吃邊欣賞首爾美景。
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首爾索拉利西鐵酒店（솔라리아니시테츠호텔）
地址：首爾 中區 明洞8街 27 ｜서울 중구 명동8길 27
交通：地鐵明洞站8號出口步行2分鐘／機場巴士6001、6015號到明洞站 步行2分鐘
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【11】明洞大酒店（The Grand Hotel Myeongdong）
明洞大飯店正位於明洞購物大街，超方便血拼人士！而且交通非常方便，走到街上就是明洞商圈。酒店設有標準雙人房、家庭房等房型。酒店房間內會提供濟州美妝品牌Innisfree的浴室用品。此外，酒店設有露天公共空間供住客休息。
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明洞大酒店（더 그랜드 호텔 명동）
地址：首爾 中區 忠武路2街 62-2｜서울시 중구 충무로2가 62-2
交通：地鐵明洞站10號出口步行1分鐘／機場巴士6001、6015號到明洞站 步行2分鐘
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弘大10間住宿推薦
點按目錄👇
【1】弘大樂天L7酒店 (L7 Hongdae by LOTTE)
【2】首爾弘大智選假日酒店 (Holiday Inn Express Seoul Hongdae)
【3】RYSE傲途格精選酒店 (RYSE, Autograph Collection)
【4】首爾弘大美居大使酒店 （Mercure Ambassador Seoul Hongdae）
【5】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）
【6】金盞花酒店（Marigold Hotel）
【7】CLEO青年旅宿（Hostel CLEO）
【8】The-ORE酒店
【9】弘大設計師酒店 (Hotel The Designers Hongdae)
【10】奈比酒店 （Nine brick Boutique Hotel）
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【1】弘大樂天L7酒店 (L7 Hongdae by LOTTE)
弘大樂天L7酒店（L7 홍대）屬於韓國樂天集團出品，無論是從弘大地鐵站，或者弘大機場巴士站下車，都只需步行約2分鐘。酒店的1、2樓就是人氣Line Friends Store、5樓設有自助洗衣，頂層有游泳池，泳池旁邊更有天台酒吧，晚上回酒店可以Chill一Chill。酒店標準2人房房價為121,500韓元（約725港元／約2,766台幣）。
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要注意的是這裡Check in手續屬於自助式，住客需自行在平板輸入訂房時的相關資料，遇到困難服務人員會再過來幫忙。
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弘大樂天L7酒店（L7 홍대）
地址：首爾市 麻浦區 楊花路141｜서울특별시 마포구 양화로 141
交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約2分鐘
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【2】首爾弘大智選假日酒店 (Holiday Inn Express Seoul Hongdae)
首爾弘大智選假日酒店（홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대）與AREX機場快線、弘大地鐵站相連，從酒店出門最快30秒便可直達地鐵站。網民大讚房間寬敞乾淨，酒店在Agoda網站上的清潔度10分之中得到9分，而位置更是獲得9.5分高分。酒店提供標準房（Standard Room）、家庭房（Family Room）等6種房型，17樓頂樓設戶外露台，可以一覽首爾美景。酒店標準2人客房價錢約為130,000韓元（約777港元／約2,960台幣），每房附免費早餐。
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此外，由於這間酒店由濟州航空運營，在酒店大堂內更設有「飛行之味（비행의 맛）」飛行模擬體驗。
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首爾弘大智選假日酒店（홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대）
地址：首爾市 麻浦區 臥牛山路35街50-4｜서울특별시 마포구 와우산로35길 50-4
交通：弘大地鐵站 4號／5號出口旁 扶手電梯直上
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【3】RYSE傲途格精選酒店 (RYSE, Autograph Collection)
RYSE傲途格精選酒店（라이즈, 오토그래프 컬렉션）距離弘大地鐵站5分鐘路程，屬於Marriott旗下的「簽名收藏型酒店（Autograph Collection Hotels）」。RYSE融入了藝術、文化創意，除了一般客房，最特別是有5間由藝術家、設計師和創意產業人士精心設計的藝術家套房。酒店標準2人客房價錢約為1,188港元（約4,550台幣），每房均提供RYSE定制面膜和定制浴袍。
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RYSE傲途格精選酒店（라이즈, 오토그래프 컬렉션）
地址：首爾市 麻浦區 楊花路130｜서울특별시 마포구 양화로 130
交通：弘大地鐵站9號出口 步行約5分鐘
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【4】首爾弘大美居大使酒店 （Mercure Ambassador Seoul Hongdae）
首爾弘大美居大使酒店（머큐어 앰배서더 서울 홍대）是Accor雅高集團出品酒店，房內有露台和乾濕分離的衛浴，酒店標準2人客房價錢約為598港元（約2,288台幣）（不包括早餐）。而酒店最特別之處是這裡的套房享有露天私人浴池加露台，喜歡浸浴的朋友可以考慮，套房房價為1,550港元（約5,930台幣）（不包括早餐）。
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首爾弘大美居大使酒店（머큐어 앰배서더 서울 홍대）
地址：首爾市 麻浦區 楊花路144 ｜서울특별시 마포구 양화로 144
交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約2分鐘
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【5】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）
首爾阿曼提酒店（아만티 호텔 서울）內的所有房間都能看到首爾城市景。酒店的頂樓在14樓，設有空中花園，推薦大家晚上來看看夜景。標準2人房約654港元（約2,500台幣）。最大的皇家套房面積達68.95平方米，配有可以望到景色的浴缸，每晚價錢為1,962港元（約7,500台幣）。
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首爾阿曼提酒店（아만티 호텔 서울）
地址：首爾市 麻浦區 世界盃北路31 ｜서울특별시 마포구 월드컵북로 31
交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約5-6分鐘
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【6】金盞花酒店（Marigold Hotel）
金盞花酒店（메리골드호텔）提供186 間房，包括標準雙人房和豪華雙床房房型。酒店設室內私人SPA浴池，而同一大樓的地庫還有一家收費的汗蒸幕Happy Spa，大家逛累了可以選擇到SPA浴池或汗蒸幕泡澡休息。此外，酒店還提供免費的shuttle bus服務，從酒店到明洞樂天免稅店和新羅免稅店，非常方便。
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金盞花酒店（메리골드호텔）
地址：首爾市 麻浦區 楊花路112 ｜서울특별시 마포구 서교동 양화로 112
交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約5分鐘
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【7】CLEO青年旅宿（Hostel CLEO）
Hostel CLEO（前身為Loft 8）是一家青年旅館，距離地鐵站約7分鐘路程。整棟大樓高7層，外觀以黑色設計為主，設有2人和3人房。雖然是一家青年旅館，但每間房間均有私人浴廁，不用與他人共用，而且每隔2天就有一次清潔服務。旅館每天供應免費早餐，提供多款麵包、票米片和牛奶等，適合不太講究酒店設施的你。
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CLEO青年旅宿
地址：首爾市 麻浦區 延禧路27 (東橋洞113-96)｜서울특별시 마포구 동교동 113-1
交通：弘大地鐵站 3號出口 步行約5-6分鐘
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【8】The-ORE酒店
The-ORE酒店（호텔 디오레）靠近弘大商圈，距離地鐵站亦只是5分鐘距離，逛街食飯都都相當方便。酒店提供的標準房間為2床房，房間採光度十分高，浴室有提供洗頭水、沐浴露、牙刷等用品，但洗澡位置與廁所並沒有做到乾濕分離，介意的人士注意。酒店位置便利，價錢便宜，是不少熱愛窮遊人士認為CP值高的一間住宿。
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The-ORE酒店（호텔 디오레）
地址：首爾市 麻浦區 東橋路162-7 (西橋洞351-29) ｜서울특별시 마포구 서교동 동교로 162-7
交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約5分鐘
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【9】弘大設計師酒店 (Hotel The Designers Hongdae)
弘大設計師酒店（호텔 더 디자이너스 홍대）鄰近弘大和合井2個地鐵站。酒店提供標準雙人房、家庭套房等8種房型。標準雙人房每晚價錢約513港元（約1,960台幣），每間房內都配有擁有按摩功能的浴缸，還有每天都會換新的洗髮精、沐浴乳和潤髮乳。弘大設計師酒店非常靠近合井站的大型超市Home Plus，回程前買手信非常方便。
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弘大設計師酒店（호텔 더 디자이너스 홍대）
地址：首爾市 麻浦區 西橋洞373-9｜서울특별시 마포구 서교동 373-9
交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約5分鐘
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【10】奈比酒店 （Nine brick Boutique Hotel）
奈比酒店（나인브릭 호텔）又被稱為九磚飯店，酒店不論外觀或房間裝修都走歐洲復古工業風，附近有知名的橋村炸雞、百歲蔘雞湯等。酒店設有高級雙人房、尊爵豪華房、Pent別墅等不同10種房型。房間內設有浴缸和立式淋浴間，而淋浴間和廁所可以用趟門遮擋。於Agoda預訂高級雙人房，早鳥優惠最低價約499港元（約1,910台幣）。
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奈比酒店（나인브릭 호텔）
地址：首爾市 麻浦區 弘益路5街 32｜ 서울특별시 마포구 홍익로5길 32
交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約5-6分鐘
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（全文完）