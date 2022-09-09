英女皇10個衣著打扮秘聞　手袋只用英國名牌　以鮮色套裝示人是為國民著想？

「事頭婆」英女皇伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今日（9/9）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）病逝，終年96歲。多年以來，女皇的衣著打扮一直成為眾人焦點，她象徵著永不過時的優雅品味，基本上說得出的顏色也能「完美Carry」，但為何女皇總愛以鮮色裝套示人？下文告訴你英女皇10個衣著打扮秘密。

英女皇10個衣著打扮秘密。（theroyalfamily＠IG）

【秘密1】女皇只穿「二手鞋」

英女皇出席活動時，經常都要舟車勞頓，不停走路，但如果鞋子刮腳就會影響一天行程。故此，女皇會特意雇用專人為她穿軟雙鞋，保證沒有任何不適，才可以到她腳上。

女皇只穿「二手鞋」。（theroyalfamily＠IG）

【秘密2】每件衣服都有相應雨傘

英女皇每一把雨傘的邊位都印有不同顏色，方便她在雨天配襯不同衣著。例如在2017年，英女王於白金漢宮的花園派對中，穿上黃、白色套裝，而她手持的雨傘正是印有黃邊。

2017年，白金漢宮花園派對。（網絡圖片）

【秘密3】只鍾愛Launer手袋

在英女皇的衣櫥中，有超過200個Launer手袋，Launer是英國本地品牌，為了方便女皇出席活動與民眾握手，Launer特地選用較輕的皮革材質，又推出皇室限定版款式，以燙金印上「Royal Edition」字句。根據 《The Telegraph》報導，女皇最喜愛攜帶的Launer款式是Royale和Traviata。

女皇鍾愛Launer手袋。（theroyalfamily＠IG）

【秘密4】帽飾不能遮臉

女皇御用帽飾設計師Rachel Trevor-Morgan，所打造的帽子是有寬度和高度限制，因為如果太寬的話會遮住臉，太高的話下車時會被卡住。

帽飾不能遮臉。（theroyalfamily＠IG）

【秘密5】絲巾只愛Hermés和Burberry

女皇所配戴的絲巾全部都是Hermés和Burberry。

絲巾只愛Hermés和Burberry。（theroyalfamily＠IG）

【秘密6】裙一定要長過膝蓋

英女皇每條裙都必定要長過膝蓋，否則大風吹來，會令女皇不知所措。

裙一定要長過膝蓋。（theroyalfamily＠IG）

【秘密7】員工常備一本衣櫃日誌

為了確保女皇不會穿同一套衣服外出，每名員工都會具備一本衣櫃日誌，為女皇計劃好所有打扮。

【秘密8】364天是由自己化妝

一年之中，英女皇有364天是自己化妝，唯獨在聖誕節，才會聯絡化妝師Marilyn Widdess幫忙化妝，皆因當天有710萬觀眾收看皇室聖誕致辭電視直播。

【秘密9】配戴珍珠項鍊是皇室傳統

《The Queen’s Jewels》作者Leslie Field向People雜誌指出：「女皇配戴珍珠的傳統可以追溯到一千年前 —— 從來沒有一位女皇不佩戴珍珠。」因為three-strand style珍珠頸鏈是由上一輩傳承下來，屬家傳之寶。開創這家族傳統的是維多利亞女王，然後由喬治六世國王繼承，Leslie指：「她每年在女兒和孫女生日，都會送給他們一顆珍珠，這樣到她們18歲時，就有足夠的珍珠來製作屬於自己的頸鏈。」

【秘密10】鮮豔衣著只為讓民眾看到自己

英女皇媳婦Sophie, Countess of Wessex曾在紀錄片《The Queen at 90》透露：「女皇需要從人群中突出，這樣人們才能可以說『我們見過女皇』」Sophie續指：「在女皇出現的地方，通常人山人海，若她穿着鮮豔的服裝，人們就可以說他們在女皇經過時，看見了一點女皇的帽子。」於是，我們才會經常見到女皇鮮豔的衣著。

（全文完）