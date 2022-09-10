尖沙咀K11 ARTUS寓館住宿優惠！2日1晚維港海景房最平人均$1,XXX

尖沙咀K11 ARTUS寓館酒店，由英文「Art」（藝術）及拉丁文「Domus」（家）組成，代表洋溢工藝文化的匠心寓居。70種不同間隔客房面積寬敞，而且每間房均設有環繞式陽台，座擁維港的遼闊景致，令不少香港人也渴望入住，體驗一下高尚的生活氣派！

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尖沙咀K11 ARTUS寓館 | 圖片來源：ARTUS寓館

最平人均$1,585起入住海景公寓！

想以最抵價格入住K11 ARTUS寓館，可選擇「海景一房公寓」客房，一晚只需$3,170起，兩位成人入住人均$1,585，就可體驗6星級住宿及享受維港的遼闊房間景緻。而且酒店內的設施例如：健身中心及游泳池也可自由使用。當中K11 ARTUS的游泳池處於尖沙咀繁華鬧市之中，是香港有名的打卡酒店游池之一！

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尖沙咀K11 ARTUS寓館 | 圖片來源：ARTUS寓館

另外，K11 ARTUS 寓館現時於Klook平台推出套票優惠，以會員價入住一晚只需$4,653起，價格包括免費迷你吧及兩份地道早餐。而且，每位成人可與1名12歲或以下的兒童共用床鋪，若以一家四口計算，人均只需$1,163起，就可體驗6星級的Staycation假期，非常吸引！

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The Commune | 圖片來源：ARTUS寓館

K11 ARTUS 寓館 4款Staycation優惠套票

【套票一】2名成人客房 (ARTUS One)套餐

價格：$4,653起

入住客房：ARTUS One – 1張特大床

價格已包括：免費迷你吧及兩份地道早餐

入住時間：3:00 PM

退房時間：12:00 PM

限時免費取消！

2022-09-18 12:00 (GMT +08:00) 前可免費取消

2022-09-18 12:00 (GMT +08:00) 後取消須繳付HKD5170.0手續費

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尖沙咀K11 ARTUS寓館 | 圖片來源：ARTUS寓館

【套票二】2名成人海景一房公寓套餐

價格：$5,445起

入住客房：海景一房公寓 – 1張特大床

價格已包括：免費迷你吧及兩份地道早餐

最多入住人數：2位成人，每位成人可與1名12歲或以下的兒童共用床鋪

入住時間：3:00 PM

退房時間：12:00 PM

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尖沙咀K11 ARTUS寓館 | 圖片來源：ARTUS寓館

【套票三】2名成人海景一房公寓

採用無遮擋開揚間隔，配以獨特設計的推拉落地玻璃門，讓室內空間一直延展至私家露台。無論是維利亞港海景，或是動感城市景觀，一覽無遺。

價格：$10,999起

入住客房：海景一房公寓 – 1張特大床

價格已包括：免費迷你吧、兩份地道早餐、寓所内享用Artisan Lounge ARTISANAL下午茶(價值港幣798元另加一服務費)、節慶禮遇單程轎車服務往/返寓館（需在出發前24小時預訂）

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Artisan Lounge ARTISANAL下午茶 | 圖片來源：ARTUS寓館

下午茶-寓所内享用Artisan Lounge ARTISANAL下午茶 (2人)

供應時間: 只於15:30至17:30

入住時間：3:00 PM

退房時間：12:00 PM

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尖沙咀K11 ARTUS寓館 | 圖片來源：ARTUS寓館

【套票四】2名成人開放式客房(ARTUS)套餐

開放式寓館提供開揚室內間隔，配以獨特設計的推拉落地玻璃門。房間設有開放式廚房，焗爐，微波爐，電磁爐，Nespresso 咖啡機，廚房用具。

尖沙咀K11 ARTUS寓館 | 圖片來源：ARTUS寓館

價格：$10,999起

入住客房：開放式客房 (ARTUS) – 1張特大床

價格已包括：免費迷你吧、兩份地道早餐、寓所内享用Artisan Lounge ARTISANAL下午茶(價值港幣798元另加一服務費)、節慶禮遇單程轎車服務往/返寓館（需在出發前24小時預訂）

下午茶-寓所内享用Artisan Lounge ARTISANAL下午茶 (2人)

供應時間: 只於15:30至17:30

入住時間：3:00 PM

退房時間：12:00 PM

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尖沙咀K11 ARTUS寓館 | 圖片來源：ARTUS寓館

要注意，以上住宿套票不可攜帶寵物；及一律不允許舉辦任何未獲授權的派對、社交或商業活動、用作私人或商業用途的拍攝、攝錄、訪問或攝影活動，須另外收費。訂房前要先了解清楚啊！

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地址：尖沙咀梳士巴利道18號

（全文完）