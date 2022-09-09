疫苗通行證年齡降至5歲　小童無手機點算？什麼人11月底須打齊3針？｜附兒童接種疫苗地點

新冠肺炎疫情持續，政府昨日（8日）再次調整「疫苗通行證」要求，包括擴大疫苗通行證涵蓋至5歲、12歲或以上人士須於11月30日前接種第3劑疫苗，並且縮短接種第2和第3劑疫苗之間的寬限期，同時亦提供了「小童沒有手機，如何使用安心出行」的方法，詳情見下文。

政府再次調整「疫苗通行證」要求。（freepik）

疫苗通行證丨5至11歲：

• 分兩階段進行，由9月30日起，5至11歲兒童至少須已接種第一劑疫苗而未滿3個月，才能符合「疫苗通行證」的接種要求，進入指明處所。

• 如他們是在3個月或以前接種第一劑疫苗，則須接種第2劑疫苗，才可符合接種要求繼續使用「疫苗通行證」。

• 由11月30日起，5至11歲兒童的「疫苗通行證」接種要求統一為須已接種第2劑疫苗。

政府擴大疫苗通行證涵蓋至5歲。（freepik）

疫苗通行證丨12歲或以上：

• 分兩階段進行，由9月30日起，12歲或以上人士接種第2和第3劑疫苗之間的寬限期會由原來的6個月縮短至5個月。

• 12歲或以上人士在接種第2劑疫苗後5個月內，必須接種第3劑疫苗，才可符合接種要求繼續使用「疫苗通行證」。

• 由11月30日起，12歲或以上人士須已接種第3劑疫苗，才能繼續使用「疫苗通行證」。

12歲或以上人士須於11月30日前接種第3劑疫苗，才能繼續使用「疫苗通行證」。（Arron Choi＠unsplash）

＊以上調整並不影響適用於12歲或以上康復人士的「疫苗通行證」接種要求，有關人士可繼續按照現行的相關接種要求，以使用「疫苗通行證」。詳情：按此

【疫苗通行證｜康復者第三針、第四針預約＋時間表／康復二維碼過期解決方法／8步更新針卡】

小朋友無手機，如何使用「疫苗通行證」？

如小朋友沒有智能手機，可與長者一樣使用印有二維碼的紙本，當局亦接受手機拍攝的針卡記錄圖片。家長也可在「醫健通」流動應用程式內添加子女為「我的家庭成員」，以同時查閱及出示自己及子女的「疫苗通行證」。而「安心出行」稍後將會新增功能，讓家長可同時儲存自己及子女的「疫苗通行證」。

家長可在「醫健通」加入子女的「疫苗通行證」。（freepik）

5至11歲兒童免費接種復必泰疫苗地點（不設「即日籌」）：

• 九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

• 黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（由9月11日起逢星期二、四、五、六及日）

• 沙田香港中文大學醫院

• 葵涌林士德體育館

5至11歲兒童免費接種地點。（freepik）

5至11歲兒童免費接種科興疫苗地點：

• 社區疫苗接種中心

• 私家診所新冠疫苗接種站

• 醫院管理局指定普通科門診診所

• 衞生署指定學生健康服務中心

• 提供科興疫苗接種服務的私家醫生和診所

（全文完）