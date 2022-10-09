首爾10間韓屋民宿酒店　超近地鐵＋露天按摩浴缸＋特色天窗　$486起家庭、情侶必試｜附交通方法

到首爾旅行想感受韓國傳統氣息，除了參觀景福官、韓屋村外，大家可以選擇入住由傳統韓屋改建的民宿和酒店，感受韓式傳統風味！韓屋改建的住宿古色古香，有些更設有露天浴池、天窗，絕對是打卡之選。小編下文為大家精選首爾10大高CP值的韓屋民宿，下趟旅程可以考慮遠離煩囂，同時體驗韓式傳統。

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（IG＠younggwangeee）

首爾10間高CP值韓屋民宿

【1】博納姆1957韓屋精品酒店（Bonum 1957 Hanok and Boutique）

【2】首爾户田木民宿（Todaki Hanok Guesthouse Seoul）

【3】索菲亞韓屋旅館／素宣齋韓屋旅館 （Sophia Hanok Guesthouse）

【4】榮屋旅館（Yeonwoo Guesthouse）

【5】惠化1938（Hyehwa 1938）

【6】北村半山韓屋民宿（Bukchonmaru Hanok Guesthouse）

【7】景福韓屋村24號旅館（Hanok 24 Guesthouse Gyeongbokgung）

【8】Nuwa

【9】西村永樂齋（Seochon Youngrakjae）

【10】一讀一泊 （Of One Book Stay）

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博納姆1957韓屋精品酒店有個超大的花園。（Agoda圖片）

【1】博納姆1957韓屋精品酒店（Bonum 1957 Hanok and Boutique）

博納姆1957韓屋精品酒店有個超大的花園，加上古色古香的韓屋設計，非常氣派，而冬天舖上層層白雪的韓屋屋頂更美！酒店設有雙人房、精緻套房等12間客房。雙人房和豪華雙人房等大部分房型都有陽台可望到附近韓屋風景，彷彿身處高麗時代。酒店房間分為西式床舖、韓式床舖，浴室設有浴缸，帶陽台雙人房每晚1,395港元起。

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酒店設有雙人房、精緻套房等12間客房。（Agoda圖片）

酒店房間分為西式床舖、韓式床舖。（Agoda圖片）

浴室設有浴缸。（Agoda圖片）

博納姆1957韓屋精品酒店（보눔 1957 한옥 앤 부티크）

地址：首爾鐘路區 北村路 53｜서울 종로구 북촌로 53

交通：地鐵3號線 安國站2號出口 步行8分鐘

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首爾户田木民宿是一家超古典韓屋。（Agoda圖片）

【2】首爾户田木民宿（Todaki Hanok Guesthouse Seoul）

首爾户田木民宿是一家超古典韓屋，只有1間韓式房和寬敞公共空間，韓式房包含2張單人床和淋浴間。寬敞的公共空間古色古香，適合休憩。住客還可以享用民宿為你準備的Spa服務，每晚$1,336港元起。注意！首爾户田木民宿沒有提供牙刷、牙膏和洗頭水等浴室一次性用品，住客記得自行準備。

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只有1間韓式房。（Agoda圖片）

寬敞的公共空間古色古香，適合休憩。（Agoda圖片）

首爾户田木民宿（토다기 게스트하우스）

地址：首爾鐘路區 昌德宮街 160-1 ｜서울 종로구 창덕궁길 160-1

交通：地鐵3號線 安國站3號出口 步行10分鐘

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索菲亞韓屋旅館（素宣齋韓屋旅館）設有11間客房。（Agoda圖片）

【3】索菲亞韓屋旅館／素宣齋韓屋旅館 （Sophia Hanok Guesthouse）

索菲亞韓屋旅館（素宣齋韓屋旅館）設有11間客房，包括單人房、雙人房、4和6人家庭房。房間均為韓式傳統地面床舖，每間房都有獨立浴室，亦附送免費早餐。單人房價錢由$620港元起，4人房則由$853港元起。

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每間房都有獨立浴室，亦附送免費早餐。（Agoda圖片）

房間均為韓式傳統地面床舖。（Agoda圖片）

注意！旅館沒有提供牙刷、牙膏和洗頭水等浴室一次性用品，住客記得自行準備。

索菲亞韓屋旅館（소피아 한옥 게스트하우스）

地址：首爾鐘路區 栗谷路1街 74-11｜서울 종로구 율곡로1길 74-11

交通：地鐵3號線 安國站1號出口 步行5分鐘

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榮屋旅館共提供3間客房，這是一家較廉價的住宿。（Agoda圖片）

【4】榮屋旅館（Yeonwoo Guesthouse）

榮屋旅館共提供3間客房，這是一家較廉價的住宿，房間空間相對酒店較小，較有家庭感覺，適合愛窮遊或獨遊或旅費不多人士。每間房都有一雙人床，並附送早餐，入住雙人客房每晚由$486港元起。

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房間空間相對酒店較小，較有家庭感覺。（Agoda圖片）

入住雙人客房每晚由$486港元起。（Agoda圖片）

榮屋旅館（연우하우스）

地址：首爾鐘路區 嘉會洞 11-45｜ 서울 종로구 가회동 11-45

交通：地鐵3號線 安國站2號出口 步行10分鐘

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惠化1938是一間韓屋精品酒店。（IG＠1938oneasy___）

【5】惠化1938（Hyehwa 1938）

惠化1938是一間韓屋精品酒店，已有84年歷史的日治時期建築。惠化1938結合了傳統和現代設計，共有2間房間，各自設有雙人床、2間浴室，一間設有時尚浴缸，浴室的木窗更面向庭院，住客可在在陽光下浸浴，而另一間則是室外按摩浴缸，各有特色。在Airbnb預訂價錢由1,694港元一晚起。

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惠化1938結合了傳統和現代設計（IG＠kwon.h.j_）

浴室的木窗面向庭院，住客可在在陽光下浸浴。（IG＠1938oneasy___）

另一間則是室外按摩浴缸。（IG＠1938oneasy___）

惠化1938（혜화1938）

地址：首爾鐘路區 成均館路16街 7｜서울 종로구 성균관로 16길 7

交通：地鐵4號線 惠化站 4號出口 步行12分鐘

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北村半山韓屋民宿由一對韓國夫婦經營。（Agoda圖片）

【6】北村半山韓屋民宿（Bukchonmaru Hanok Guesthouse）

北村半山韓屋民宿由一對韓國夫婦經營，這裡房價不高、房間寬敞，更提供免費韓服體驗，CP值算是偏高，所以非常受外國人歡迎，若愛結交新朋友不妨選擇這裡！民宿韓式雙人房（共用浴室）每晚由$620港元起，而入住家庭房（附私人衛浴）每晚則由$1,070港元起。

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房間寬敞。（Agoda圖片）

民宿韓式雙人房（共用浴室）每晚由$620港元起。（Agoda圖片）

免費韓服體驗。（Agoda圖片）

北村半山韓屋民宿（북촌마루 한옥 게스트하우스）

地址：首爾鐘路區 昌德宮街 152 ｜서울 종로구 창덕궁길 152

交通：地鐵3號線 安國站3號出口 步行12分鐘

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景福韓屋村24號旅館有多種房型。（Agoda圖片）

【7】景福韓屋村24號旅館（Hanok 24 Guesthouse Gyeongbokgung）

景福韓屋村24號旅館有多種房型，包括單人房、雙人房、獨棟房屋等，共有11間房。所有房間均是韓式床舖，單人房需使用共用浴室，而獨棟房屋則設有廚房、餐桌，適合一家大小入住。

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單人房、雙人房、獨棟房屋等，共有11間房。（Agoda圖片）

所有房間均是韓式床舖。（Agoda圖片）

獨棟房屋則設有廚房、餐桌，適合一家大小入住。（Agoda圖片）

景福韓屋村24號旅館（24게스트하우스 경복궁점）

地址：首爾鐘路區 紫霞門路5ga街 27-1 ｜서울 종로구 자하문로5가길 27-1

交通：地鐵3號線 景福宮站2號出口 步行5分鐘

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Nuwa是長期爆滿的人氣韓屋民宿。（IG＠nuwa_seochon）

【8】Nuwa

Nuwa是長期爆滿的人氣韓屋民宿。它位於西村韓屋村內，由於自成一角，環境非常清幽、私隱度極高。Nuwa採用白色系的自然簡約風格。民宿內備有雙人床、茶道用具、足浴池和小型庭院等。而最吸引住客的地方就是床邊的圓形窗，從圓形窗望出去可欣賞到庭院景色，是最火紅的打卡位。Nuwa每次最多只可招待2人，入住每晚200,000韓元起（約1,140港元／約4,475台幣），大家可到官網預訂。

民宿內備有雙人床、茶道用具（IG＠nuwa_seochon）

足浴池。（IG＠henny___g）

從圓形窗望出去可欣賞到庭院景色，是最火紅的打卡位。（IG＠yetzzang）

Nuwa（누와）

地址：首爾鐘路區 弼雲大路5Na街3-1｜서울 종로구 필운대로5나길 3-1

交通：地鐵3號線 景福宮站 2號出口 步行10分鐘

西村永樂齋複式韓屋民宿。（IG＠seochon_youngrakjae）

【9】西村永樂齋（Seochon Youngrakjae）

西村永樂齋是由專門修復文化遺產韓屋的木匠，親手打造的複式韓屋民宿。這裡將現代化裝潢融入傳統韓屋，吸引不少韓國家庭院選擇在這裡幫嬰兒辦周歲宴。民宿可供2至6人入住，內有廚房、韓式床舖，民宿的房間內有一個大天窗，亦有一個可以推開的古典窗戶，大家可在房內欣賞外面迷人的景色。入住西村永樂齋每晚由250,000韓元起（約1,426港元／約5,495台幣），可到官網預約。

這裡將現代化裝潢融入傳統韓屋。（西村永樂齋官網）

民宿的房間內有一個大天窗，亦有一個可以推開的古典窗戶。（西村永樂齋官網）

民宿可供2至6人入住。（IG＠ysysjin）

西村永樂齋（서촌영락재）

地址：首爾鐘路區 弼雲大路5Ga街 29｜서울 종로구 필운대로5가길 29

交通：地鐵3號線 景福宮站 2號出口 步行11分鐘

一讀一泊也是複式韓屋民宿。（一讀一泊官網）

【10】一讀一泊 （Of One Book Stay）

一讀一泊也是複式韓屋民宿，以中庭爲中心，設有2間臥室、廚房等。當中最受住客歡迎的一定是打卡熱點，戶外浴池！戶外浴池加上古木色的建築，非常典雅。沿着旁邊樓梯走上去的話，就是第2間臥室，亦可當作書房，在裡面靜靜閱讀。民宿可供4人入住，每晚280,000韓元（約1,597港元／約6,266,台幣），可在官網預訂。注意！由於天氣關係，戶外浴池12月至3月暫停使用。

設有2間臥室、廚房等。（一讀一泊官網）

第2間臥室可當作書房，在裡面靜靜閱讀。（一讀一泊官網）

戶外浴池加上古木色的建築，非常典雅。（IG＠jjuuu_aaaaa）

一讀一泊 （일독일박）

地址：首爾鐘路區 弼雲大路3街 11-1 ｜서울 종로구 필운대로3길 11-1

交通：地鐵3號線 景福宮站 2號出口 步行10分鐘

（全文完）