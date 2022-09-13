何鴻燊11位千金婚姻狀況　32歲何超雲嫁消防員隊長　何家有房人一半已離婚

已故賭王何鴻燊第8名千金何超雲，日前有傳已接受圈外消防員男友求婚，很快會拉埋天窗。除了何超雲外，何家不少千金也陸續結婚生子，組織幸福家庭，但其中3位卻已經離婚，下文即為你盤點11位千金婚姻狀況。

有傳何超雲已接受圈外消防員男友求婚。（florinda.ho＠IG）

何鴻燊三房千金何超雲。（florinda.ho＠IG）

【1】大房｜長女何超英

大房長女何超英曾被雜誌《財富》選為「全球50商界女強人榜」，1970年嫁給殯葬業大亨蕭明之子蕭百成，可惜在1981年以離婚收場。同時，弟弟何猷光因車禍身亡，在雙重打擊下，何超英患上精神病，性格變得孤獨。2007年，何超英因腳踩一名3歲小童的腳，被控普通襲擊罪，判守行為2年。2014年，何超英在養和醫院逝世，終年67歲。

何超英（左）曾嫁蕭百成。（網絡圖片）

【2】大房｜次女何超賢

何超賢是位雕塑家，曾於美國生活7年，以售賣自己的雕塑品為生，後來回港於蘭桂坊開設畫廊。何超賢的丈夫Peter是丹麥人，兩人育有2名女兒，家庭幸福美滿。

何超賢與丈夫Peter。（TVB截圖）

【3】大房｜三女何超雄

以中性打扮示人的何超雄多年以來一直單身，有指她是因為要照顧母親及已故哥哥的兩名女兒，而獻上大半時間。早年何超雄昄依佛門，過上清淨生活。另外，有傳何超雄是同性戀者，同居女友曾出現在母親黎婉華葬禮上，並稱黎婉華為婆婆。

何超雄。（百度圖片）

【4】二房｜四女何超瓊

女強人何超瓊曾加入過TVB，與多名當紅小生感情要好，有指何超瓊與陳百強暗生情愫，可惜因為要承繼賭王生意，故此要嫁給香港船王許愛周的孫兒許晉亨，完成「家庭婚姻」。2006年，何超瓊宣佈與許晉亨離婚，並被拍到與同性好友俞琤在巴黎拖手行街，惹來「同性戀」之說。

何超瓊。（有線新聞）

何超瓊與陳百強。（《深愛著你》MV）

【5】二房｜五女何超鳳

何超鳳與姐姐何超瓊一同打理家族生意，1993與何志堅結婚，育有2名女兒，但二人在2016年宣佈離婚，何超鳳至今單身。

何超鳳與姐姐何超瓊一同打理家族生意。（TVB截圖）

【6】二房｜六女何超蕸

何超蕸曾被賭王稱為最能幫忙的女兒，不過至今卻一直未婚，亦沒有任何戀情緋聞。

何超蕸。（香港大學）

【7】二房｜七女何超儀

2003年，何超儀與陳子聰在澳洲註冊結婚，兩人感情一直要好。2016年，陳子聰突然患病，何超儀立即放下手上工作，24小時照顧老公，又花過千萬為老公聘請看護及租屋。最近，陳子聰漸漸復出，更經常與何超儀夫唱婦隨，一同出席活動，幸福甜蜜。

【8】三房｜八女何超雲

日前，有傳何超雲已接受圈外消防員男友求婚，即將拉埋天窗，而事實上，何超雲自從2013年與陳山聰分手後，就一直單身，今次傳出婚訊實在令人驚喜。

何超雲。（florinda.ho＠IG）

【9】三房｜十女何超蓮

被譽為「最美千金」的何超蓮曾與台灣男歌手吳克群相戀4年，2015年兩人各自宣佈分手。2019年4月，何超蓮與大陸男演員竇驍的戀情曝光，更被發現在電梯內熱吻，後來二人在微博發文承認戀情。

何超蓮。（laurinda_ho＠IG）

何超蓮、竇驍。（laurinda_ho＠微博）

【10】四房｜九女何超盈

何超盈2009年曾與攻讀室內設計的男友Greg拍拖，兩人更在2010年2月訂婚，但在同年6月便宣佈分手。2018年，何超盈公開與男友辛奇隆戀情，2019年3月，何證實懷孕3個月，並在2020年舉行婚禮，同年8月就誕下女兒辛阡覓。

何超盈。（xsabrinahox＠IG）

何超盈、辛奇隆。（xsabrinahox＠IG）

【11】四房｜十一女何超欣

現時年僅23歲的何超欣，去年完成美國麻省理工學院（MIT）雙學位後，再到清華大學深造，不過就沒有傳出任何戀情，也沒有曾拍拖的消息。

何超欣。（何猷君＠微博）

（全文完）