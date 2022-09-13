73歲查理斯手指腫脹似香腸　繼任英國國王即現健康警號？醫生揭長者易水腫原因

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）離世，由她74歲的長子查理斯繼任成為英國國王。近日他現身時，卻被發現手指出現水腫的狀況，每隻手指都腫脹得像「香腸」，引起民眾熱議，擔心其身體健康出現警號。不過，有醫生估計是幾種情況所致，認為查理斯並非患上嚴重疾病。

74歲的查理斯繼任成為英國國王。（The Royal Family＠IG）

查理斯曾自嘲「香腸手指」

根據英國《每日郵報》報道，近日網上瘋傳查理斯的手指照片，不少網民發現他的手指出現水腫的狀況，擔心他的健康出現問題。報道指出，其實查理斯已深受水腫困擾多年，2012年前往澳洲時，甚至自嘲那是「香腸手指」。

近日網上瘋傳查理斯的手指照片。（ksamgnet1＠twitter）

醫生分析手指腫脹成因

英國醫生奈伊（Gareth Nye）表示，有幾種情況可能會導致手指腫脹。他指對於65歲以上的長者來說，水腫是很常見的症狀，一開始會從四肢（腿部和腳踝）以及手指先出現腫脹。而年紀大的人士在久坐後特別容易引發這種症狀。報道指出，查理斯在經歷長期飛行、或造訪炎熱國家時，水腫的狀況特別明顯。

對於65歲以上的長者來說，水腫是很常見的症狀。（freepik）

另一個導致手指腫脹的原因是關節炎，同樣亦是60歲以上長者常出現的疾病之一，會令手指出現僵硬、疼痛和水腫等症狀。而其他原因則可能是高鹽飲食、服用高血壓或類固醇藥物等所導致，不過這種情況較少可能性。奈伊指出，單是手指腫脹並不會立即導致健康問題，而且通常是老化所致，而非健康出現嚴重問題的跡象。

服用高血壓或類固醇藥物等，都有機會導致手指腫脹。

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