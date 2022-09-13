韓劇《毒梟聖徒》9大亮點　黃晸珉、河正宇等6大角色陣容介紹　400億重本製作改編南美真實罪案

由黃晸珉、河正宇、朴海秀、張震等主演的Netflix韓劇《毒梟聖徒》（韓語：수리남）9月9日全球上線，劇情改編自真實發生的毒品罪案，開播僅3日登上多國包括香港第一位，更登上Netflix全球第6位。劇中演員位位演技出色，其中韓國2大影帝黃晸珉、河正宇是相隔17年再次合作，而金馬影帝張震則是受到導演親自飛到台灣邀請參演，光是演員陣容就非常有看頭，一起看看《毒梟聖徒》的9大亮點吧！

黃晸玟、河正宇、朴海秀、張震等主演的Netflix韓劇《毒梟聖徒》。（IG＠netflixkr）

【1】故事背景－南美小國蘇里南

《毒梟聖徒》的故事發生在南美一個小國家，蘇里南。這個國家位於巴西上方，人口僅50萬，境內一半土地都是叢林。當地官方語言是荷蘭文，但因為有很多外來移民，不乏能說英文、中文和西班牙文人士。蘇里南毒品氾濫，由於鄰近生產可卡因的大國哥倫比亞，當地都有一半以上國民參與毒品產業。而當地亦常出現軍事叛變、政府貪污、幫派對立等問題，政局非常不穩。

《毒梟聖徒》的故事發生在南美一個小國家，蘇里南。（IG＠netflixkr）

【2】真人真事改編－平民K氏大戰毒梟趙奉行

犯罪劇集《毒梟聖徒》靈感來自真實發生的罪案。案中主角趙奉行既是詐騙犯、亦是大毒梟。2004至2005年間通過賄賂，趙奉行在蘇里南與當地軍人、高官、甚至黑道建立了良好關係。他以高薪詐騙方式招聘了約100位韓國人進行毒品可卡因走私。後來因為當中被拘捕的竟是沒有前科的老奶奶，因此引起了韓國國家情報院注意並展開調查。

犯罪劇集《毒梟聖徒》靈感來自真實發生的罪案。案中主角趙奉行既是詐騙犯、亦是大毒梟。（IG＠netflixkr）

然而由於趙奉行在蘇里南有強大人脈，受到黑白兩道保護，更能通過官方獲得每日出入境蘇里南的人的名單，警方想要將他引渡回韓國受審非常困難。直到2007年，韓國國家情報局得知在蘇里南做生意的韓國商人K氏被趙奉行刁難後，邀請K氏合作緝捕趙奉行。就是這樣，K氏在2年間進行秘密任務，一直冒着生命危險與趙奉行「交手」。韓國國家情報院終於在2009年成功在巴西逮捕了趙奉行。

6大角色

【3】河正宇－平民化身毒犯進行秘密任務

由河正宇飾演的姜仁久出生在貧窮家庭，長大後所有事都喜歡用談生意的方式來等價交換。在朋友應守的慫恿下，一同到蘇里南進行「鰩魚事業」。得到牧師全耀煥（黃晸珉飾）的幫助，成功避過黑幫的針對，豈料鰩魚運送至韓國的過程中被搜出可卡因，以販毒罪被逮捕。

河正宇－平民化身毒犯進行秘密任務（IG＠netflixkr）

後來得知自己是被全耀煥陷害，與韓國國情局特務崔昌浩（朴海秀飾）達成交易進行秘密任務，化身販毒犯與全耀煥交手。2011年，河正宇曾憑電影在《黃海》 亞洲電影大獎中獲得最佳男主角，成為影帝。而近年大熱代表作有《下女的誘惑》、《與神同行》和《白頭山：半島浩劫》等。

【4】黃晸珉－表面親切牧師 實為可卡因教父

黃晸珉（常譯：黃政民）飾演的全耀煥牧師，聲稱得到「神的旨意」，幫助被唐人街中國黑幫老大陳震（張震飾）找砸的姜仁久。表面上看似和藹可親的他，真實身份竟是掌握住歐洲60%毒品、擁有哥倫比亞可卡因獨佔權的大毒梟，人稱「蘇里南的可卡因教父」。

黃晸玟表面是親切牧師，實為可卡因教父。（IG＠netflixkr）

全耀煥在蘇里南成立韓國教會，利用毒品把信徒變成癮君子，安排女信徒負責毒品走私，男信徒被訓練成私人軍隊。而全耀煥通過賄賂，成功與當地政商界人士混熟，在黑白兩道都擁有龐大影響力。青龍影帝黃晸珉演技非凡，一向是票房保證，這次更是他與河正宇相隔17年再次合作，不少觀眾都大讚他寶刀未老！

【5】張震－唐人街黑幫老大、毒品界第二把交椅

台灣金馬影帝張震飾演的是，唐人街中國黑幫老大陳震，亦是蘇里南毒品界第二把交椅。陳震被全耀煥牧師形容為「像撒旦一樣的人物」，只要為錢，連人命都不顧，全耀煥負責可卡因，而陳震則是供應安非他命的頭目，更自稱蘇里南海域都是他的，要求姜仁久付佣金。

台灣金馬影帝張震飾演的是，唐人街中國黑幫老大陳震。（IG＠netflixkr）

導演在劇集發報會曾提到自己親自飛到台北邀請張震，除了反派演技被大讚外，張震更大晒英語實力，而且劇中一些刺激情節更出現多句台語對白！3位影帝大鬥戲，看得觀眾相當肉緊。

【6】朴海秀－國情局特務

近年經常在Netflix登場的朴海秀，劇中飾演國情局特務崔昌浩。3年前，因蘇里南和韓國沒有簽署罪犯引渡條例，令國情局不能成功起訴全耀煥。後來，崔昌浩協助被全耀煥陷害入獄的姜仁久並請求他協助接近全耀煥，引誘他把可卡因賣到毒犯不受任何條例規範的美國，途中朴海秀更化身成商人具尚萬和全耀煥面對面進行交易，非常驚險！

朴海秀，劇中飾演國情局特務崔昌浩。（IG＠netflixkr）

【7】趙宇鎮－全耀煥左右手、藏驚天秘密

相信大家對趙宇鎮的樣子不陌生，他在《毒梟聖徒》中飾演的卞基泰是個虔誠的傳教師。卞基泰原本是陳震的手下，後來倒戈成為全耀煥的得力左右手。除了為全耀煥掃除障礙外，由於卞基泰精通朝鮮族方言和中文，經常擔任翻譯。看似一心一意支持全耀煥的他其實藏著一個驚天秘密！

趙宇鎮在《毒梟聖徒》中飾演的卞基泰是個虔誠的傳教師。（IG＠netflixkr）

【8】柳演錫－小白臉律師

由柳演錫飾演的朴大衛是全耀煥的顧問律師。他主要負責處理幫派內所有法律事務和金錢交易，而且他英文流利，一般負責海外交易並進行溝通。朴大衛膽子很小，被全耀煥稱為「小白臉」，是組織內唯一一個不太會用武力解決問題的角色。可是，習慣幹大事的幫派真的容得下一個「小白臉」嗎？他的下場會怎麼樣呢？

柳演錫飾演的朴大衛是全耀煥的顧問律師。（IG＠netflixkr）

【9】斥資400億、親赴多明尼加拍攝

據韓媒報道，《毒梟聖徒》斥資接近400億韓元（約2.2億港元），而為了原汁原味呈現蘇里南的熱帶風情，劇組遠赴多明尼加共和國，並花了整整兩個月的時間拍攝。此外，製作組更成功爭取到在當地總統府實地拍攝，成功令劇中大毒梟全耀煥的「黑白通殺」人設更上一層樓！

《毒梟聖徒》斥資接近400億韓元（約2.2億港元）。（《毒梟聖徒》截圖）

（全文完）