親子酒店Staycation 6大優惠　富麗敦海洋公園酒店＋迪士尼　人均$366起玩鋼索、小火車、單車遊

香港的親子酒店Staycation套票選擇十分多，無論小孩是好動寶寶，抑或是比較喜歡填顏色和做小手作的安靜小孩，都有酒店玩樂套票可滿足他們的需求！6大推介當中，不少套票都包括自助早餐，酒店房間亦提供不同的打卡主題。一家人輕輕鬆鬆暢玩一日最平只需$1,462起，即睇優惠吧！

【親子酒店推介1】香港愉景灣酒店

香港愉景灣酒店推出勁可愛的MOOMIN 姆明主題Staycation套票，最多兩位成人及2位兒童（0-7歲）入住一晚$1,978起，人均$495起。整間酒店都能見到姆明與一班朋友，由酒店正門開始已經有超多必到打卡位，猶如走進姆明谷一樣！

預訂愉景灣酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

姆明主題Staycation | 圖片來源：Klook

套票優惠，入住一晚山景大床房，包Café bord de Mer & Lounge雙人自助早餐及姆明主題下午茶！還可獲贈主題限定禮品，包括2雙姆明拖鞋，1個姆明行李牌，1個姆明旅行用品小袋及2盒姆明防蚊貼；每房兩位於入住當日參加MOOMIN主題DIY環保袋工作坊。生日當月或週年紀念日更可獲酒店贈送驚喜小禮物。

預訂愉景灣酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

DIY環保袋工作坊 | 圖片來源：Klook

姆明主題下午茶 | 圖片來源：Klook

額外收費：兒童早餐 – 港幣99元（加一服務費）

入住時間：15:00

退房時間：12:00

預訂愉景灣酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

交通：搭港鐵東涌綫至欣澳站，自A出口換乘DB03P公共巴士前往酒店

地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

姆明主題Staycation | 圖片來源：Klook

【親子酒店推介2】香港迪士尼樂園酒店

香港迪士尼樂園酒店設有多間富麗堂皇的維多利亞式餐廳，賓客可以在典雅的環境中盡享各類獨特的亞洲及西式美食。設有兩個游泳池，並提供健身室和兒童活動中心等多種休閒娛樂設施，讓大人及小朋友享受如夢幻般的Staycation體驗！

預訂香港迪士尼樂園酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

多種休閒娛樂設施 | 圖片來源：Klook

Klook9月入推出「9月最抵deal」套票優惠，逢星期三入住只需HK$2253起！價錢包括入住2日1夜豪華客房，及兩張香港迪士尼樂園星期三優惠門票（門票只適用於入住當日使用）。客房最多2位成人及2位兒童（12歲以下）入住。加少少錢還可升級房型至海景客房！同樣包2張星期三優惠門票，只需HK$2358起！

預訂香港迪士尼樂園酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

豪華客房 | 圖片來源：Klook

此優惠門票只供持有有效香港身份證的香港居民使用。賓客須於到訪前以有效門票於官網預約。

入住時間：15:00

退房時間：11:00

預訂香港迪士尼樂園酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

交通：搭乘港鐵至迪士尼站

地址：大嶼山香港迪士尼樂園度假區香港迪士尼樂園酒店

華特餐廳 – 以維多利亞時代為主題的雅緻餐廳 | 圖片來源：Klook

【親子酒店推介3】迪士尼探索家度假酒店

體驗不一樣的異國風情！房間裝潢細細刻劃出四個熱帶地區的特色──亞洲、大洋洲、南美洲及非洲，別具探險氣息。酒店餐廳網羅來自世界五大洲的美食，晚餐時段提供客房送餐及餐廳外賣服務，包括不同套餐或散點選擇。

預訂迪士尼探索家度假酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

海景客房 | 圖片來源：KKday

KKday正推出限定優惠，入住一晚「海景客房」兩張加大雙人床，只需$1,462起！客房最多2位成人及2位兒童（12歲以下）入住，即人均$366起價錢吸引！賓客有機會與迪士尼朋友見面自拍，酒店還提供一系列康樂設施及活動，包括迪士尼朋友太極班、手工藝制作等，適合任何年齡的小朋友！

預訂迪士尼探索家度假酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

迪士尼探索家度假酒店 | 圖片來源：KKday

入住時間：15:00

退房時間：11:00

預訂迪士尼探索家度假酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

交通：搭乘港鐵至迪士尼站

地址：大嶼山香港迪士尼樂園度假區迪士尼探索家度假酒店

迪士尼探索家度假酒店 | 圖片來源：KKday

【親子酒店推介4】香港富麗敦海洋公園酒店

香港富麗敦海洋公園酒店為一間可持續發展及臨海奢華度假酒店。2022年全新開業的酒店，設備都非常新淨，酒店每間房間的景觀也十分開揚，客房全部均飽覽南中國海美景，為客人提供一個温馨寧靜的休閒勝地，一晚住宿$2,800起。

預訂香港富麗敦海洋公園酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

香港富麗敦海洋公園酒店 | 圖片來源：The Fullerton Hotels

酒店設有 5 間餐廳，有無邊際泳池、兒童嬉水池、室內兒童玩樂區、健身中心和水療中心。酒店賣點有特色主題客房：獵奇主題、人魚公主題、熊貓主題、海盜主題！

預訂香港富麗敦海洋公園酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

酒店賣點有特色主題客房| 圖片來源：The Fullerton Hotels

酒店賣點有特色主題客房| 圖片來源：The Fullerton Hotels

酒店賣點有特色主題客房| 圖片來源：The Fullerton Hotels

酒店賣點有特色主題客房| 圖片來源：The Fullerton Hotels

還鄰近今年新開幕的水上樂園，及香港海洋公園，距離海洋公園站僅6分鐘步距，帶小朋友來一站式玩樂毫不費力。

入住時間：15:00

退房時間：12:00

預訂香港富麗敦海洋公園酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

交通：搭乘港鐵至海洋公園站

地址：香港南區香港仔海洋徑3號

水上樂園 | 圖片來源：Ocean Park

【親子酒店推介5】香港黃金海岸酒店

香港黃金海岸酒店與Klook提供豪華海景客房套票優惠，親子Staycation包自助早餐、免費使用健身中心及游泳池。酒店內有多個兒童遊樂設施包括「飛天鋼索」及「兒童小火車」等等。喜歡親親大自然，一家大小還可在優美的翠綠園林內享受家庭溫馨的時光！

預訂香港黃金海岸酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

香港黃金海岸酒店 | 圖片來源：Klook

Klook現推出優惠套票，入住一晚「豪華海景客房」，雙人床或兩張單人床，只需$1,680起。入住當日於聆渢咖啡廳享用雙人自助午餐，所有客房套餐客人將安排在戶外用餐區用餐，翌日還有雙人早餐提供，更可免費享用房內的迷你酒吧！

預訂香港黃金海岸酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

豪華海景客房 | 圖片來源：Klook

另外還有內容非常豐富的「小小露營家」套票，入住一晚「尊尚海景客房連露台」住宿，包2大小早餐，房內迷你酒吧，只需$1,967起！一位小童房間內可享露營體驗，每次入住還可獲小童紀念品乙份！

套票還包括「野外派對」主題下午茶乙客 (供 2 位成人及 1 位小童於入住當日下午 3 至 5 時享用)、房間內零食組合，及「壓花製作工作坊」乙節，客人可自選下列其中兩項戶外活動：飛天鋼索、兒童小火車、戶外迷你保齡。

預訂香港黃金海岸酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

兒童小火車房 | 圖片來源：Klook

入住時間：15:00

退房時間：12:00

預訂香港黃金海岸酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

交通：搭乘巴士至屯門黃金海岸

地址：屯門青山公道1號

黃金海岸農場 | 圖片來源：Klook

【親子酒店推介6】挪亞方舟度假酒店

想遠離煩囂，入住毗鄰馬灣東灣泳灘的挪亞方舟度假酒店最適合不過！酒店坐落於全球首個根據遠古所載一比一建造，圍繞生命教育、環保、動物保育的主題公園──香港挪亞方舟內。香港挪亞方舟提供結合玩樂、遊學和大自然元素於一體的多元化設施及活動。

預訂挪亞方舟度假酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

挪亞方舟 | 圖片來源：Klook

Klook現推出「馬灣環島單車游」優惠套票，一晚香港挪亞方舟度假酒店豪華客房，兩張單人或一張雙人床住宿，只需$1,178起！價錢包括豐盛閣雙人自助早餐、免費3小時單車租借服務，讓你馬灣環島單車游。還可免費玩任天堂Switch遊戲機1小時。

預訂挪亞方舟度假酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

挪亞方舟 | 圖片來源：Klook

如小朋友年紀較細，可加購挪亞方舟門票，一日門票輕鬆遊覽：方舟花園、方舟博覽館、珍愛地球館、方舟生命教育館等多樣有趣展區。並在專人帶領下漫遊綠意盈盈的「挪亞有機農莊」。四處發掘馬灣小島之最，例如大自然公園、大嶺頭、紅樹林、古樸漁排及古蹟館等打卡秘景，留下更多秋色足印。

預訂挪亞方舟度假酒店Staycation： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】 ｜ 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】

入住時間：15:00

退房時間：12:00

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

挪亞方舟 | 圖片來源：Klook

（全文完）