盜竊癖有4大徵狀　成功偷竊感覺愉快又自責？醫生指根治靠一個關鍵

有沒有印象曾經從法庭新聞中讀到，有醫生、律師等專業人士，因偷竊一些日用品而被起訴，你可能都會問為何這高收入士，會去偷竊一些價格不高的物品？《有線健康》邀請精神科專科醫生張漢奇，解構「盜竊癖」的成因、徴狀和治療方法。

擁有高收入的專業人士為何會成為小偷？（《紙房子：韓國篇》截圖）

醫生、律師、有錢人會否去超市、別人的儲物櫃，偷相對不太值錢的東西？答案是絕對有可能，不時都有這類新聞。然而，偷的原因就不一定是為了貪念，當中有部分其實屬於「盜竊癖」。精神科專科醫生張漢奇表示，盜竊癖的成因現在還不完全確定，曾有人提出的說法包括：

【1】腦內分泌有問題

患者可能是腦內分泌有問題，例如血清素，血清素的功能是控制情緒，如果血清素水平低，很容易會出現控制的障礙；另一種分泌是多巴胺，腦內的多巴胺分泌失調，會令患者感覺不舒服，於是為了追尋舒服的感覺，就做出偷竊的行為。

【2】情緒問題

本身有情緒障礙，例如焦慮症、進食失調、藥物濫用、性格障礙等等，會較容易有盜竊癖。

【3】家族性問題

家族性問題，例如父母或兄弟姊妹有盜竊癖、強迫症、酗酒、藥物濫用等，也會增加自己有盜竊癖的機會。

盜竊癖患者其中一個徵狀是能從成功偷竊後獲得快感。（《紙房子：韓國篇》截圖）

盜竊癖4大徵狀

「反而，盜竊癖的徵狀比較具體，醫生一般不難分辨一個喜歡盜竊的人是否患了盜竊癖。」張醫生說。這些徵狀包括：

（1）患者有很大的衝動想去偷東西，但基本上所偷的物品其實他並不需要。

（2）患者本身覺得很大壓力，很焦慮，要以盜竊來減輕這種焦慮。

（3）盜竊成功的時候，患者會有一種舒緩、愉快的感覺。

（4）患者也會覺得內疚自責，尤其當事發被拘捕的時候。但當事情過去，他又會再有盜竊的衝動。每次偷了東西就很開心，被人抓著就很內疚，好像輪迴一般樣。

盜竊癖若不適當處理，有機會招致法律責任。更嚴重的是，患者會有循環不息的內疚感，若不好好處理，有很大機會產生共病，例如病態賭博、濫用藥物、酗酒、進食失調、抑鬱症等等，都有機會出現。

精神科專科醫生張漢奇指盜竊癖治療可以雙管齊下。（資料圖片）

盜竊癖治療

治療方面，張醫生表示必須心理和藥物治療雙管齊下，「暫時來說，美國食品及藥物管制局（FDA）還沒有批核治療盜竊癖的藥物，很多時醫生都會使用抗抑鬱藥，即針對腦內血清素分泌不足進行治療。另外，也有醫生會使用鴉片類的藥物，曾有個案顯示有機會改善盜竊癖。」

至於盜竊癖能否根治，關鍵是能否找出引起盜竊癖的根源，例如若根源是壓力，能夠把壓力處理好的話，「斷尾」的機會也較高。

（全文完）

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