韓劇《大長今》19週年｜閔大人池珍熙星途璀璨　連生經歷離婚　小長今變成點？11位演員去向

「嗚啦啦～嗚啦啦～」經典韓劇《大長今》開播19週年了！2003年9月15日開播的MBC電視劇《大長今》改編自同名小說，由李英愛、池珍熙、朴恩惠等主演。劇集以古朝鮮為背景，講述原為御膳房小宮女的長今被流放後成為醫女的故事。該劇以46.2%之高收視成為2004年冠軍，連帶一班演員都紅篇亞洲。19年過去，一眾主角中，有些依然在演唱藝圈發光發亮，有些則選擇退居幕後回歸平凡生活，一起來看看《大長今》11位演員的近況吧！

經典韓劇《大長今》開播19週年了！（網上圖片）

【1】徐長今（李英愛）－榮封青龍影后

要數《大長今》中最受歡迎的角色，一定非李英愛飾演的徐長今莫屬！長今在初期擔任御膳房小宮女，後被分配給韓尚宮。可惜後來長今遭到流放，轉為專攻醫術，再次回宮成為醫女。

《大長今》讓李英愛成為亞洲知名女演員。（網上圖片）

《大長今》讓李英愛成為亞洲知名女演員，2005年李英愛更憑電影《親切的金子》榮獲青龍影后！2009年與商人丈夫結婚後誕下一對龍鳳胎後便專注家庭，偶然才會看到她的幕前演出。近年，李英愛的作品包括《復仇母親》和聲音特別演出《模範計程車》。

【2】小長今（趙廷恩）－長成清秀美女

想當年只有7歲、飾演「小長今」的趙廷恩在劇中非常惹人憐愛。長大後的趙廷恩的也很清秀，後來亦參演了不少電視劇包括《吸血鬼檢察官》、《麵包王金卓求》、《Dream High 2》等，2018年拍攝電影《宮合》後，趙廷恩暫時未有戲劇作品。

「小長今」的趙廷恩在劇中非常惹人憐愛。（網上圖片）

【3】崔今英（洪莉奈）－定居美國生活

與長今從小一起受訓的御膳房宮女崔今英，由洪莉奈飾演。今英從小暗戀閔政浩，最終成為御膳房最高尚宮，卻在最後被革職，離開宮廷。自出道以來，洪莉奈最為人熟知的作品就是《大長今》，於2004年拍完電視劇《妻子的叛亂》後，幾乎已沒有進行演藝活動，2006年下嫁美籍商人後便定居於美國生活。

與長今從小一起受訓的御膳房宮女崔今英，由洪莉奈飾演。（網上圖片）

【4】小今英（李世榮）－演技大受肯定

李世榮5歲時出演節目《親親親》出道，2003年，於人氣韓劇《大長今》中飾演小今英的一角為人熟悉。2019年初，與呂珍九主演劇集《成為王的男人》，成功令她榮獲第十二屆韓國電視劇節女子優秀演技賞。去年在大熱史劇《衣袖紅鑲邊》中飾堅強機智的宮女成德任，演技大受肯定，成為她的人生角色，而最近與李昇基合作的《依法相愛吧》，首播收視已達7.1%，成績非常好！

李世榮於人氣韓劇《大長今》中飾演小今英的一角為人熟悉。（網上圖片）

【5】閔大人（池珍熙）－演出《我是遺物整理師》大獲好評

想當年池珍熙在《大長今》中飾演的閔大人閔政浩受到大批粉絲喜愛。之後池珍熙憑劇集《同伊》獲得MBC演技大賞最佳男演員獎。2021年池珍熙參演的兩部作品《Undercover》、《我是遺物整理師》都大獲好評，其中他在《我是遺物整理師》飾演主角韓可魯的父親，韓靜佑，他對兒子的愛和照顧成功感動不少觀眾，小編看這部時幾乎每集哭幾遍呢！

池珍熙在《大長今》中飾演的閔大人閔政浩受到大批粉絲喜愛。（網上圖片）

【6】李連生（朴恩惠）－《還魂》陳氏家族主人

小編在《大長今》中最深印象的角色就是朴恩惠飾演的連生！生性善良的李連生與長今同為御膳房宮女，後被皇上寵幸而成為尚宮。《大長今》令朴恩惠人氣急升，2008年與企業家結婚，3年後誕下一對雙胞胎。可惜她已在2018年離婚，而近年朴恩惠先後出演了《再見媽媽》、《雙甲路邊攤》等作品，最近在大熱劇集《還魂》飾演陳氏家族主人陳湖警，獲得大量喜愛。

生性善良的李連生與長今同為御膳房宮女，後被皇上寵幸而成為尚宮。（網上圖片）

【7】崔尚宮（甄美里）－育有一對演員女兒李侑菲、李多寅

小編最有印象的大反派就是崔尚宮了！《大長今》中，甄美里飾演的崔尚宮從小培養今英，並要求對方跟從她的所有要求，用各種手段實現自己向上爬的目標。劇中的她最後雖然親自放棄自己的生命，現實中，甄美里擁有著一個美滿家庭，她的大女兒是有韓國「國民妹妹」之稱的演員李侑菲，小女兒則是男神李昇基的女友演員李多寅。

《大長今》中，甄美里飾演的崔尚宮從小培養今英。（網上圖片）

【8】 信非（韓志旼）－2022新作《我們的藍調時光》

在《大長今》中與長今份屬老友的內醫院醫女信非，由韓志旼飾演。她參演《大長今》後一直都活躍於演藝圈，2007年主演的歷史劇《李祘》創下35%的超高收視。多年來，韓志旼累積了多部代表作，包括《屋塔房王世子》、《耀眼》等，今年參演的《我們的藍調時光》中，韓志旼與金宇彬飾演情侶，更與演其孖生姐姐的唐氏綜合症演員鄭恩惠成為好友，劇集不論話題性和收視都獲得佳績。

在《大長今》中與長今份屬老友的內醫院醫女信非，由韓志旼飾演。（網上圖片）

【9】尹令路（李葉璽）－回歸平凡生活

除了今英，大家還記得令路嗎？由李葉璽飾演的尹令路可以說是小編全劇最有印象的反派，一直從旁指導、協助今英陷害長今，最後卻落得被殺害的下場。《大長今》之後，李葉璽還出演了《李算》、《獄中花》等劇集。她於2020年下嫁企業家後暫時未有電視作品，事實上，她自2016年後已甚少在鏡頭前露面，回歸平凡生活。

由李葉璽飾演的尹令路一直從旁指導、協助今英陷害長今，最後卻落得被殺害的下場。（網上圖片）

【10】中宗（林湖）－2019年參演劇集《獬豸》

在《大長今》中飾演中宗的林湖是韓國著名演員，擁有著成熟穩重的外表和演技。此後他參演多部劇集和電影，例如《善德女王》、《獄中花》等。林湖於2010年與結婚，並育有3名子女，可說是事業、愛情、家庭大豐收，他於2019年參演SBS劇集《獬豸》後暫時未有作品。

在《大長今》中飾演中宗的林湖是韓國著名演員，擁有著成熟穩重的外表和演技。（網上圖片）

【11】張德（金麗珍）－《黑道律師文森佐》演技大爆發

金麗珍飾演的張德，是長今在醫術上的啟蒙者。她曾獲得青龍新人獎和大鐘獎最佳女配角肯定，是演技實力絕對超班！金麗珍在2004年與金鎮民導演結婚後，亦一直有參與不同作品。其中2020年在《黑道律師文森佐》飾演無惡不作的檢察官崔明熙，優秀的演技令一眾觀眾看得非常過癮。

金麗珍飾演的張德，是長今在醫術上的啟蒙者。（網上圖片）

（全文完）