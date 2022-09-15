親子好去處2022｜$300暢玩沙田7大活動　Kiztopia 60,000呎遊樂場／密室遊戲／地氈槍

沙田新城市廣場全新佔地兩層共60,000平方呎的大型親子娛樂國度「Play Park」集玩樂、娛樂及體驗於一身。現時更與Klook推出「新城市廣場親子玩樂通行證」，最平$300可在場內7大玩樂活動中任選2項暢玩，包括2小時任玩新加坡最大型親子遊樂中心Kiztopia 及$400餐飲折扣等等，即睇優惠詳情啦！

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大型親子娛樂國度「Play Park」

「親子玩樂通行證」分別有兩種：$300「基本通行證」及 $520「優越通行證」。多達7項熱門活動可選擇，客戶可自由選擇2項活動方案。

「基本通行證」

可自由選擇以下2項活動方案 【 購買Kiztopia「基本通行證」 】 ：

（1）親子遊樂中心Kiztopia

價值HKD158 Kiztopia Klook 現金券，可以用於兌換Klook Kiztopia產品（星期一至四, 公眾假期除外）一小時入場門票，每張門票可容納一位18歲以上成人及一位12歲以下小童。

大型親子遊樂中心Kiztopia

此現金券亦可用於購買Kiztopia其他標準門票（多次入場票及年票除外）。若所購買門票金額多於現金券金額，於結賬前輸入現金券優惠碼抵消相應金額後，支付差額後即可購買。

【 購買Kiztopia「基本通行證」 】

大型親子遊樂中心Kiztopia

Yum Me Play – 好奇創建室

（2）Yum Me Play

好奇創建室 – (瀕危動物) Wonderhat 工作坊 (45 分鐘)

（3）Greyhound Cafe

$200 餐飲禮券（適用於滿$400的堂食消費，公眾假期當天及前夕不適用）

（4）LOST

單人45分鐘密室主題遊戲門票 (星期一至四, 公眾假期除外，新城市廣場店適用)

【 購買Kiztopia「基本通行證」 】

LOST – 密室主題遊戲

柏斯創意藝術課程工作坊

（5）柏斯音樂

柏斯創意藝術課程工作坊 (60分鐘)

（6）Artco Sumo

Creative Clay Art Bar 自助手工Workshop（1小時）

（7）0.9144m

俄羅斯刺繡/ 戳繡小飾物工作坊 (45分鐘)

【 購買Kiztopia「基本通行證」 】

Artco Sumo – Creative Clay Art Bar 自助手工

0.9144m – 俄羅斯刺繡

「優越通行證」

可自由選擇以下2項活動方案 【 購買Kiztopia「優越通行證」 】 ：

（1）親子遊樂中心Kiztopia

價值HKD298 Klook Kiztopia現金券，可以用於兌換Klook Kiztopia產品（星期五至日及公眾假期）2小時入場門票，每張門票可容納一位18歲以上成人及一位12歲以下小童。。

此現金券亦可用於購買Kiztopia其他標準門票（多次入場票及年票除外）。若所購買門票金額多於現金券金額，請于結賬前輸入現金券優惠碼抵消相應金額後，支付差額後購買。

【 購買Kiztopia「優越通行證」 】

大型親子遊樂中心Kiztopia | 圖片來源：Klook

（2）Yum Me Play

靈感創意專區 – DIY 泡泡浴球工作坊 (45 分鐘)

（3）Greyhound Cafe

$400 餐飲禮券（適用於滿$800的堂食消費,公眾假期當天及前夕不適用）

【 購買Kiztopia「優越通行證」 】

Greyhound Cafe

Artco Sumo – 釉下彩⼿繪陶碟⼯作坊

（4）Artco Sumo

釉下彩⼿繪陶碟⼯作坊（1小時）

（5）0.9144m

地氈槍輕體驗(60分鐘)

【 購買Kiztopia「優越通行證」 】

地氈槍輕體驗

首1000位買通行證 送$1,200優惠券！

首300位大新信用卡客戶以合資格信用卡並輸入指定優惠碼，及首700位客戶以其他支付方法於推廣期內購買以上通行證，方可獲贈：總值1,200港元之新城市廣場優惠券及50港元之玩具”反”斗城優惠券一套。

總值1,200港元之新城市廣場優惠券包含HK$500 時裝及配飾/三期珠寶禮券、HK$100 一期時裝及配飾禮券、HK$100 三期時裝及配飾禮券、HK$100 美妝禮券、HK$100 三期美妝禮券、HK$100運動服飾禮券、HK$100兒童服飾及生活時尚禮券、HK$10 餐飲禮券（五張）及 HK$50 餐飲禮券。

【 購買新城市廣場親子玩樂通行證 】

新城市廣場

>>更多詳情可按此參閱

交通：乘地鐵到達東鐵線沙田站，從A3出口，步行約5分鐘

地址 ： 沙田新城市廣場一期LB08-09, PLAY PARK

【 購買新城市廣場親子玩樂通行證 】

（全文完）