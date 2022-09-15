親子好去處2022｜$300暢玩沙田7大活動 Kiztopia 60,000呎遊樂場／密室遊戲／地氈槍
沙田新城市廣場全新佔地兩層共60,000平方呎的大型親子娛樂國度「Play Park」集玩樂、娛樂及體驗於一身。現時更與Klook推出「新城市廣場親子玩樂通行證」，最平$300可在場內7大玩樂活動中任選2項暢玩，包括2小時任玩新加坡最大型親子遊樂中心Kiztopia 及$400餐飲折扣等等，即睇優惠詳情啦！
「親子玩樂通行證」分別有兩種：$300「基本通行證」及 $520「優越通行證」。多達7項熱門活動可選擇，客戶可自由選擇2項活動方案。
「基本通行證」
可自由選擇以下2項活動方案【購買Kiztopia「基本通行證」】：
（1）親子遊樂中心Kiztopia
價值HKD158 Kiztopia Klook 現金券，可以用於兌換Klook Kiztopia產品（星期一至四, 公眾假期除外）一小時入場門票，每張門票可容納一位18歲以上成人及一位12歲以下小童。
此現金券亦可用於購買Kiztopia其他標準門票（多次入場票及年票除外）。若所購買門票金額多於現金券金額，於結賬前輸入現金券優惠碼抵消相應金額後，支付差額後即可購買。
（2）Yum Me Play
好奇創建室 – (瀕危動物) Wonderhat 工作坊 (45 分鐘)
（3）Greyhound Cafe
$200 餐飲禮券（適用於滿$400的堂食消費，公眾假期當天及前夕不適用）
（4）LOST
單人45分鐘密室主題遊戲門票 (星期一至四, 公眾假期除外，新城市廣場店適用)
（5）柏斯音樂
柏斯創意藝術課程工作坊 (60分鐘)
（6）Artco Sumo
Creative Clay Art Bar 自助手工Workshop（1小時）
（7）0.9144m
俄羅斯刺繡/ 戳繡小飾物工作坊 (45分鐘)
「優越通行證」
可自由選擇以下2項活動方案 【購買Kiztopia「優越通行證」】：
（1）親子遊樂中心Kiztopia
價值HKD298 Klook Kiztopia現金券，可以用於兌換Klook Kiztopia產品（星期五至日及公眾假期）2小時入場門票，每張門票可容納一位18歲以上成人及一位12歲以下小童。。
此現金券亦可用於購買Kiztopia其他標準門票（多次入場票及年票除外）。若所購買門票金額多於現金券金額，請于結賬前輸入現金券優惠碼抵消相應金額後，支付差額後購買。
（2）Yum Me Play
靈感創意專區 – DIY 泡泡浴球工作坊 (45 分鐘)
（3）Greyhound Cafe
$400 餐飲禮券（適用於滿$800的堂食消費,公眾假期當天及前夕不適用）
（4）Artco Sumo
釉下彩⼿繪陶碟⼯作坊（1小時）
（5）0.9144m
地氈槍輕體驗(60分鐘)
首1000位買通行證 送$1,200優惠券！
首300位大新信用卡客戶以合資格信用卡並輸入指定優惠碼，及首700位客戶以其他支付方法於推廣期內購買以上通行證，方可獲贈：總值1,200港元之新城市廣場優惠券及50港元之玩具”反”斗城優惠券一套。
總值1,200港元之新城市廣場優惠券包含HK$500 時裝及配飾/三期珠寶禮券、HK$100 一期時裝及配飾禮券、HK$100 三期時裝及配飾禮券、HK$100 美妝禮券、HK$100 三期美妝禮券、HK$100運動服飾禮券、HK$100兒童服飾及生活時尚禮券、HK$10 餐飲禮券（五張）及 HK$50 餐飲禮券。
交通：乘地鐵到達東鐵線沙田站，從A3出口，步行約5分鐘
地址 ： 沙田新城市廣場一期LB08-09, PLAY PARK
（全文完）