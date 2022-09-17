新冠肺炎確診｜急症室醫生染Omicron　刀割式喉嚨痛+夜咳　4招秘技紓緩病徵一周轉陰性　

本港感染新冠肺炎疫情持續，不少網民分享患病經過時，都大呻喉嚨痛如刀割。有本港公立醫院急症室醫生早前在社交平台分享確診Omicron的經過，指病發期間也出現發燒、喉嚨痛等症狀，除了靠服藥，還分享4招秘技紓緩夜咳喉嚨痛，低成本且有效，確診人士不妨試試。

晚上病徵加劇 一瞓平就咳

公立醫院急症科醫生鄺葆賢今年3月，在社交平台上載一張快測檢測陽性照片，並講述她染疫的經過。據照片所見，她由3月4日發病，3月10日及3月11日連續兩日的快速檢測呈陰性，即染疫6天後便痊癒。

鄺葆賢指，發病首天突然感到腰痛，於是下班便用快速測試棒檢測發現「中招」，至半夜身體便感忽冷忽熱及發燒，喉嚨劇痛。她透露，發病首兩、三日，每日只有進食與睡覺，第四日開始減少喉嚨痛，後來更出現類似鼻水倒流造成的咳嗽：「夜晚一瞓平就咳」。她又指，病徵通常在夜晚加劇，因為在睡前會服用非類固醇消炎止痛藥（NSAID）、以及Paracetamol 撲熱息痛：「食咗瞓得到就自然會好。」

終於明白什麼叫「喉嚨爆痛」

大部分Omicron患者都會有喉嚨痛症狀。鄺葆賢就表示，確診後終明白病人形容的「喉嚨爆痛」是什麼感覺：「終於知差唔多每個嚟睇嘅病人講嘅喉嚨爆痛係咩事，係可以痛到醒同飆晒眼水嘅痛。」幸好其喉嚨痛大約持續兩日，除了服藥外，她用以下4招紓緩夜咳及喉嚨痛。

紓緩夜咳：

開加濕機

空氣乾燥令人易出現咳嗽，晚上睡覺可使用加濕機增加濕度。

2.聞暖水

如果沒有加濕機，可以改以聞暖水，舒緩喉嚨不適，減少夜咳。

紓緩喉嚨痛：

鹽水漱口

鄺葆賢指，鹽水漱口是舒緩喉嚨痛的最有效方法，在最痛的日子她會每小時漱口一次。

飲暖檸檬水

當患者感覺吞嚥時無物理阻塞，但仍感到疼痛時，可飲暖檸檬水舒緩症狀。

（全文完）