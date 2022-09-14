大腸癌｜42歲男便秘、狂放屁被揭患癌　醫生警告1類屁是先兆｜附5大症狀

經常放屁可能是大腸癌的警號？台灣一名42歲男子，因放屁次數頻密，而且大便有困難，於是求醫想醫生為他灌腸，以助排便。醫生發現其肚子腫大，經檢查後揭罹患大腸癌。醫生又提醒，如果排便或放屁時出現異狀要特別小心。

一名42歲男子，因放屁次數頻密，而且大便有困難而求醫。（資料圖片）

男子狂放屁、無法排便

台灣急診科醫生柯世祐節目《醫師好辣》分享，指一名42歲男子前來看診，表示近日一直放屁，但又無法排便導致肚絞痛，要求灌腸以舒緩症狀。醫生認為情況有異常，於是為患者照X光，發現他腹部充斥著氣體與液體、腸子有阻塞情況。其後再進行電腦斷層掃描，顯示有異物塞住，與吃了香菇或金菇等不容易消化的食物後，導致阻塞的狀況類似。

醫生為患者照X光，發現他腹部充斥著氣體與液體、腸子有阻塞情況。（資料圖片）

醫生揭患大腸癌

醫生決定為患者進行手術將腸道阻塞的位置切除，怎料開刀後發現他患上大腸癌。醫生指，該患者放屁與一般人不同，他放屁時會有黏液、血或糞水的狀況。他提醒，雖然有些人天生容易放屁，但若發現排便或放屁狀況改變，甚至出現異狀，便需要提高警惕。

醫生提醒，若發現排便或放屁狀況改變，甚至出現異狀，便需要提高警惕。（freepik）

根據衛生署資料，大腸癌是本港第2號癌症殺手。大多數是由一粒細小的瘜肉開始形成，有些會慢慢演變為癌症，這種變化可以歷時10年或以上。

大腸癌常見5大病徵

1. 大便習慣在不明原因下有所改變（腹瀉或便秘），並持續超過兩星期

2. 大便帶血或帶有大量黏液

3. 大便後仍有便意

4. 腹部不適（持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛）

5. 原因不明的體重下降和疲倦

（全文完）