10間任食生蠔酒店自助餐｜$364起超易回本　波士頓龍蝦＋鱈場蟹腳＋新鮮刺身　海鮮控必試

市面上的生蠔價格視乎產地、品質、新鮮程度由$100至$400不等，屬於價格較高的食材，所以不少吃貨都喜歡到有生蠔無限供應的酒店自助餐，務求「食餐勁」！《有線生活》編輯知道大家口味，故此為大家整理出10間優質兼任食生蠔的酒店自助餐，最平$364起就有交易，CP值爆燈啊！

任食生蠔酒店自助餐

【1】歷山酒店

歷山酒店位於港島北角海旁，酒店設計採用奢華維多利亞歐式宮廷風格，大量的水晶燈佈置，彰顯奢華，十分打卡。自助晚餐提供生蠔Buffet，包括即開新鮮生蠔、現場烹調北京烤鴨、海鮮及刺身、多款凍盤及熱葷及人氣甜品等！能夠無限任食冰鎮海鮮、雜錦刺身、芝士焗蠔及多款甜品，最適合海鮮控！

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歷山酒店 | 圖片來源：歷山酒店 FB

維多利亞宮廷式自助晚餐

供應時間：18:30至22:00（星期一至星期四，公衆假期除外 )

收費（每位）：成人 $508/ 兒童(4-12歲) $364

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地址：香港北角城市花園道32號（港鐵炮台山站B出口）

電話：3893 2888

歷山酒店 | 圖片來源：歷山酒店 FB

【2】馬哥孛羅咖啡廳

馬哥孛羅咖啡廳自助晚餐，選用時令本地及來自世界各地的食材。不容錯過的有精選冰鎮海鮮包括生蠔、冰鎮龍蝦、翡翠螺、青口及凍蝦等，每晚輪流供應。每位賓客於晚餐時段，可享用無限添飲汽水及指定啤酒。現時自助晚餐更有買3送1，共4人用平均每人$502！

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馬哥孛羅咖啡廳 | 圖片來源：Klook

Cafe Marco自助晚餐

供應時間：晚上6:30至晚上10:00

收費（每位）：$502

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地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號

馬哥孛羅咖啡廳 | 圖片來源：KKday

【3】九龍海逸君綽酒店

The Promenade推出九月 「蠔」食海鮮薈萃自助晚餐！以靚「蠔」為主打，即開新鮮法國生蠔包括：芬迪加蠔、諾曼第蠔、特級芬迪加蠔！

其他美食還有俄羅斯雪花蟹腳、麵包蟹、北海道帶子刺身、鮮蝦刺身、芝士拼盤、香煎鴨肝配金巴利汁、日式清酒燒蠔、香脆天婦羅炸蠔、煙肉洋蔥焗蠔、蠔皇扣花膠、即製小籠包及任食Häagen-Dazs 脆皮雪糕批及Mövenpick 雪糕！

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即開新鮮法國生蠔 | 圖片來源：Harbour Grand Kowloon 九龍海逸君綽酒店 FB

晚市閒日自助餐

供應時間：18:30-22:00（星期一至星期四）

收費（每位）：成人 $626 / 兒童(4-11歲) $444 / 長者（65歲及以上）$526

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晚市假日自助餐

供應時間：18:30-22:00（星期五至日）

收費（每位）：成人 $662 / 兒童(4-11歲) $480 / 長者（65歲及以上）$562

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地址：香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號（港鐵黃埔站D2出口）

電話： (852) 2621 3188

香脆天婦羅炸蠔 | 圖片來源：Harbour Grand Kowloon 九龍海逸君綽酒店 FB

【4】港島海逸君綽酒店

用餐場地十分乾淨企理！酒店總廚搜羅了多款來自海洋的新鮮食材，包括：精選凍海鮮有波士頓龍蝦、蟹腳、新鮮即開生蠔、阿根廷七寸長大蝦。環球美食自助午餐有新鮮即開生蠔，多款壽司及各款超豐富海鮮。

海鮮盛會自助晚餐還有大量海鮮熱葷，如吞拿魚配芒果莎莎杯、新加坡燒菠蘿魷魚沙律、香煎鯛魚柳配青口紅花汁及法式海鮮湯。甜品區亦設有12款不同口味的Mövenpick雪糕，搭配不同配料，絕對是消暑良物。

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新鮮即開生蠔 | 圖片來源：Harbour Grand Hong Kong 港島海逸君綽酒店 FB

環球美食自助午餐

供應時間：12:00noon – 2:30pm（星期一至日）

收費（每位）：成人 $364 / 兒童(4-11歲) $253

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海鮮盛會自助晚餐

供應時間：

星期一至五、日：18:30 – 22:00 pm

星期六及9月11日：首輪 17:30 – 19:45 p.m. / 第二輪 20:15 – 22:30 p.m.

收費（每位）：成人 $664 / 兒童(4-11歲) $466

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地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café

多款新鮮食材 | 圖片來源：Harbour Grand Hong Kong 港島海逸君綽酒店 FB

【5】北角海逸酒店

酒店內的Greens Café 9月份推出「蠔」歎龍蝦自助晚餐！多款時令海鮮包括即開生蠔、松露芝士焗龍蝦及波士頓龍蝦；響螺竹笙燉蟲草花湯、燒羊脾、薑蔥炒龍蝦拑、香蒜粉絲蒸扇貝、寶雲酥烤焗西冷、燒豬仔腩；多款誘人甜品如芒果拿破崙、黑加侖子開心果慕絲蛋糕、青蘋果乳酪慕絲蛋糕及極受歡迎的 Häagen-Dazs 雪糕。每位賓客獲贈$50自助晚餐券於下次惠顧時使用。

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多款時令海鮮 | 圖片來源：Harbour Plaza North Point 北角海逸酒店 FB

「蠔」歎龍蝦自助晚餐

供應時間：6:30pm -10pm（星期二至星期日）

收費（每位）：成人 $549 / 兒童(5-11歲) $403 / 長者（65歲及以上）$403

惠顧自助晚餐，顧客可免費泊車3小時

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地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓綠怡咖啡廳

電話：2187 8888

多款時令海鮮 | 圖片來源：Harbour Plaza North Point 北角海逸酒店 FB

【6】九龍東皇冠假日酒店

酒店餐廳尚廚（The Chef’s Table）推出以蠔為主題的自助餐，豐富海鮮包括即開生蠔、松葉蟹腳、青口、黃金螺、白蜆、凍蝦等！自助晚餐更供應多款熱盤如燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、鐵板燒羊扒、鐡板蒜片和牛粒、西班牙海鮮飯，周末及假期更有波士頓龍蝦！

預訂九龍東皇冠假日酒店尚廚（The Chef’s Table）自助餐： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】

以蠔為主題的自助餐 | 圖片來源：Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East FB

供應時間：6:30pm-9:30pm（星期一至日）

收費（每位）：成人$578/ 兒童 (3 – 12 歲)$378 / 長者（60歲及以上）$478

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地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

以蠔為主題的自助餐 | 圖片來源：Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East FB

【7】8度海逸酒店

8度餐廳自助午餐，盡享2.5小時無限供應即開生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、芝士忌廉汁煮藍青口、迷你麻辣牛肉鍋、日式蕃茄醬燒牛肋骨、泰式咖喱煮大蝦、燒特級牛肉、芝士焗雜海鮮及燒羊脾等。還有精緻甜品薰衣草芝士餅、迷你蛋白士多啤梨卷、茉莉花布甸及Häagen-Dazs雪糕等滋味推介！

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8度海逸酒店 | 圖片來源： 8度海逸酒店 FB

自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm（星期六至日及公眾假期）

收費（每位）：成人$385 / 兒童(6-11歲) $313 / 長者（65歲及以上）$349

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地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下

8度海逸酒店 | 圖片來源： 8度海逸酒店 FB

【8】美麗華酒店

Yamm自助午餐源源不絕供應即開生蠔，新鮮鮑魚及即切京式片皮鴨，為午餐味力昇華！ 嶄新京川滬味力率先登場，融合中國北京、上海及四川三地的烹調精髓，呈獻川味擔擔麵、當歸杞子花雕醉鮑魚深受歡迎的滋味饌嚐！

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美麗華酒店Yamm | 圖片來源： The Mira Hong Kong FB

自助午餐還供應多款新鮮空運海鮮，包括波士頓龍蝦及即開生蠔，同場更設有壽司刺身、香煎鴨肝、巴馬火腿及各國芝士、各款即製熱盤及甜品，非常豐盛！

供應時間：12pm-2:30pm（星期一至五）

收費（4位）：$1,319

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地點：Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀

美麗華酒店Yamm | 圖片來源： The Mira Hong Kong FB

【9】美利酒店

美利酒店The Murray的Garden Lounge提供海鮮半自助晚餐，包括多款大受歡迎的時令美饌如冰鎮海鮮及精緻冷盤，有即開生蠔、巴馬火腿、煙燻三文魚等，無限任食生蠔海鮮！客人更可自選主菜及享用每日精選熱湯。

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美利酒店

Garden Lounge海鮮半自助晚餐

供應時間：18:30至20:30（星期一至星期日 )

收費（每位）：成人 $660

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地址：中環紅棉路22號香港美利酒店26樓

美利酒店

【10】港威酒店

Three on Canton的自助晚餐，提供一系列滋味菜式，推介即席烹調的香煎牛柳粒、豐腴的冷盤海鮮、多款中西熱葷美饌及精緻甜品等。更有冰鎮海鮮、 即開生蠔、日式刺身壽司及冷麵、即製麵食、正宗印度咖哩以及中式美饌包括招牌菜式。

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Three on Canton自助晚餐 | 圖片來源：KKday

自助晚餐

供應時間：晚上6:30至晚上10:00（所有日子）

收費（每位）：成人$683 / 兒童 (3 – 11 歲) $487

預訂港威酒店Three on Canton自助餐： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道13號

電話：2113 0888

Three on Canton自助晚餐 | 圖片來源：KKday

（全文完）