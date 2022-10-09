Chanel 2022｜7大夢幻粉色手袋　WOC／Mini Flap Bag／化妝袋推薦　最平$15,200入手

Chanel香奈兒手袋一直是不少女生們的dream bag，早前於Chanel秋冬系列亮相的一系列夢幻粉色手袋，成功俘虜了一眾女士的心，《有線生活》為你整合7款Chanel粉色手袋，無論是Wallet on Chain（WOC）、梳妝袋、Mini Flap Bag都榜上有名，即看下文。

Chanel珊瑚粉色手袋。（小紅書）

更多手袋文章：

Chanel 2022秋冬8大單品率先睇 Classic Handbag／粉紅Mini Flap Bag／書本Card Holder

2022必買8款Tote Bag返工袋 Chloé／Dior／Gucci／CELINE 大容量、易襯衫 最平$740

【1】鏈條手提包 HK$15,200

今季推出的鏈條手提包新增了粉紅款式，令本來小巧的手袋多出一份可愛感！手提包以光面小牛皮為材質，耐磨耐用，在琺瑯金屬手柄配襯下，給人感覺浪漫高貴，屬小資女必買款式之一。

【 查看價格 】

鏈條手提包。（Chanel）

鏈條手提包。（Chanel）

【2】附皮帶手袋 HK$17,600

Chanel最新的粉色附皮帶手袋以小羊皮製作，質感柔軟細膩，雍容華貴，金屬鏈帶加上粉白樹脂作點綴，增加整體看點。雖然它容量有限，但仍可以放入唇膏、消毒液、紙巾、鎖匙等日常用品，是小而不廢的手袋。

【 查看價格 】

附皮帶手袋。（Chanel）

附皮帶手袋。（Chanel）

【3】鏈條梳妝袋 HK$24,000

有別於一般Chanel鏈條梳妝袋，這款梳妝袋底部增設了全新拉鍊層，加上蓋面的鏡子和內袋，讓女生們更有效收納不同用品。梳妝袋選用亮面小羊皮，配上金色金屬鏈條和白金雙C LOGO，可愛得來又型格。

【 查看價格 】

鏈條梳妝袋。（Chanel）

鏈條梳妝袋。（Chanel）

更多手袋文章：

Hermès 6款入門保值手袋 Picotin／Garden Party／Constance Slim 有款$15,000入手小資女必買

【4】CHANEL 19 鏈條銀包 $28,200

以小羊皮打造的CHANEL 19鏈條銀包（WOC），既可以當作長銀包使用，又可以放下手提電話、紙巾、卡套等小物件，一袋兩用。金色扣帶與銀色及鍍釕金屬互相交替，而雙C LOGO也繫上金屬配件，設計新穎特別，拿出街絕對可成為焦點。

【 查看價格 】

CHANEL 19 鏈條銀包。（Chanel）

CHANEL 19 鏈條銀包。（Chanel）

【5】細碼桶形手袋 HK$34,400

細碼桶形手袋以細緻柔軟的小羊皮作材質，配上經典菱格紋、雙C LOGO金屬吊飾、粉白樹脂作點綴，令整體充滿浪漫氣息。而且桶形手袋容量大，可以放下電話、紙巾、卡套等日常用品，好看又實用。

【 查看價格 】

細碼桶形手袋。（Chanel）

細碼桶形手袋。（Chanel）

【6】迷你垂蓋手袋 HK$35,200

Chanel的Mini Flap Bag一直是品牌大熱款式，今個秋冬，Chanel特意為它換上腮紅粉色，配以天鵝絨作面料，溫柔得來又不失獨特個性。另外，手袋會印上Chanel金屬字體，雙層鍊帶亦有琺瑯細節裝飾，十分有心思。

【 查看價格 】

迷你垂蓋手袋。（Chanel）

迷你垂蓋手袋。（Chanel）

【7】迷你垂蓋手袋 HK$37,600

以小羊皮打造的另一款Mini Flap Bag別具特色，金屬鏈帶之處加添了可愛吊飾，空心實心的心形掛飾梅花間竹地落在鏈帶中，呈現可愛高貴格調。而且手袋容量恰到好處，可以有效收納不同日常用品，是甜美女生必買款式。

【 查看價格 】

迷你垂蓋手袋。（Chanel）

迷你垂蓋手袋。（Chanel）

（全文完）