日本東京8大河口湖溫泉酒店　富士山絕景躺著看　日式房間泡私人風呂、露天浴池　人均$200

日本自由行預訂酒店｜去日本東京旅行，不少人其中一個行程都是到河口湖欣賞富士山。《有線生活》今次為大家介紹8間位於河口湖的酒店住宿，全部都能看到富士山景色，而且設有溫泉，甚至私人浴池等，可以一邊享受一邊欣賞美景，十分寫意，最平人均低至$200，絕對不能錯過！

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不少人都會到河口湖欣賞富士山。（Daniel Hehn＠unsplash）

1. 富之湖飯店

2. 風之露台KUKUNA酒店

3. 富士河口湖溫泉鄉湖南莊

4. 湖之酒店

5. 富士河口湖溫泉新世紀飯店

6. La Vista富士河口湖飯店

7. 產屋飯店

8. 秀峰閣湖月

富士山溫泉酒店｜1. 富之湖飯店（Tominoko Hotel）

富之湖酒店屬於CP值非常高的逆富士&富士山住宿推介，擁有「河口湖旁第一排搖滾區」之稱，不但全部房間都能欣賞到富士山及河口湖的景色，而且設有溫泉，可以一邊享受一邊觀賞美景，最重要是價錢比附近的酒店便宜！如果天氣好，更有機會看到倒映在河口湖的富士山倒影。

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富之湖酒店屬於CP值非常高的逆富士&富士山住宿推介。（booking.com）

設有溫泉，可以一邊享受一邊觀賞美景。（booking.com）

如果天氣好，更有機會看到倒映在河口湖的富士山倒影。（booking.com）

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町浅川55

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$399起／晚（人均HK$199.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

富士山溫泉酒店｜2. 風之露台KUKUNA酒店（Kaze no Terrace Kukuna Hotel）

風之露台KUKUNA酒店是河口湖十分受歡迎的住宿，每一間房都有露台，而且幾乎對正富士山，只要一打開床簾就能看到富士山，部分客房更設有私人露天溫泉浴池，可以獨佔令人陶醉的湖光山色。而酒店最頂層亦有室內及露天風呂，能夠一邊泡湯一邊欣賞富士山及河口湖的美景。

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風之露台KUKUNA酒店是河口湖十分受歡迎的住宿。（風之露台KUKUNA酒店）

每一間房都有露台，而且幾乎對正富士山。（agoda）

酒店最頂層亦有室內及露天風呂。（風之露台KUKUNA酒店）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川70

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$2428起／晚（人均HK$1214）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

富士山溫泉酒店｜3. 富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）

富士河口湖溫泉鄉湖南莊是一間熱門的溫泉酒店，住客可以從房間的窗戶欣賞到河口湖和富士山的美景。酒店的客房類型有日式房、和洋房，而景觀客房更分為2類，包括：山景房和湖景房，而部分客房更設有私人露天溫泉。另外，酒店亦有大浴場和露天浴池，同樣可以一邊享受，一邊欣賞到富士山美景。

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富士河口湖溫泉鄉湖南莊是一間熱門的溫泉酒店。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊）

部分客房更設有私人露天溫泉。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊）

酒店亦有大浴場和露天浴池，可以一邊享受，一邊欣賞到富士山美景。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津4020-2

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$1832起／晚（人均HK$916）

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富士山溫泉酒店｜4. 湖之酒店（Mizno Hotel）

湖之飯店是一間傳統日式溫泉酒店，位於富士山附近的河口湖南岸的高坡上，居高臨下。住客可從酒店眺望到富士山與河口湖的全景美景。酒店提供日式榻榻米客房與西式客房，而且設有室內大浴池、露天溫泉浴池與包租私人浴池，另外又有古典歐式風格書房式休息廳、酒吧、卡拉OK房等，設施一應俱全。

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湖之飯店是一間傳統日式溫泉酒店。（expedia.com）

湖之飯店位於富士山附近的河口湖南岸的高坡上。（expedia.com）

設有室內大浴池、露天溫泉浴池與包租私人浴池。（agoda）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町浅川187

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士／周遊巴士淺川溫泉街站，步行4分鐘

價格：約HK$791起／晚（人均HK$395.5）

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富士山溫泉酒店｜5. 富士河口湖溫泉新世紀飯店（Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century）

富士河口湖溫泉新世紀飯店是河口湖熱門住宿之一，從房間看出去便能看到富士山景色，非常壯觀。如果天氣好，清晨時分能看到逆富士。酒店頂層設有寬敞的溫泉浴池，同樣能看到富士山，而且視野更佳。

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富士河口湖溫泉新世紀飯店是河口湖熱門住宿之一。（booking.com）

從房間看出去便能看到富士山景色，非常壯觀。（booking.com）

如果天氣好，清晨時分能看到逆富士。（booking.com）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町浅川180−1

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士／周遊巴士13號站淺川溫泉街下車

價格：約HK$1088起／晚（人均HK$544）

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富士山溫泉酒店｜6. La Vista富士河口湖飯店（La Vista Fuji Kawaguchiko）

La Vista富士河口湖飯店地理位置佳，鄰近幾個熱門旅遊景點，如河口湖大橋、山梨寶石博物館等。酒店從外到內都充滿歐洲度假風情，大部分房間都能遠眺富士山，有些房間更設有心型浴缸，十分適合打卡。另外，酒店設有4種溫泉浴場，包括室內浴池、露天浴池、岩盤浴和私人包租浴池，讓住客盡情享受泡湯時光。

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La Vista富士河口湖飯店，由外到內都充滿歐洲度假風情。（expedia.com）

有些房間更設有心型浴缸，十分適合打卡。（expedia.com）

酒店設有4種溫泉浴場。（expedia.com）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町401-0304

交通：搭乘河口湖周遊巴士，在久保田一竹站下車，步行8分鐘

價格：約HK$1483起／晚（人均HK$741.5）

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富士山溫泉酒店｜7. 產屋飯店（Ubuya）

產屋飯店的房間寬敞豪華，而且位置極佳，距離市中心僅幾分鐘路程。酒店所有客房都坐擁無敵景觀，住客可以隔著河口湖眺望富士山。另外，酒店亦設有4種溫泉浴場，有室內外浴池、寢湯、座湯和桑拿。如想享受私人時光，亦可選擇有露天浴池的客房，同樣都能欣賞到富士山美景。

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產屋飯店的房間寬敞豪華，而且位置極佳。（agoda）

設有露天浴池的客房。（產屋飯店）

酒店設有4種溫泉浴場，能欣賞到富士山美景。（agoda）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川10

交通：搭乘JR在河口湖站下車，轉乘接駁巴士

價格：約HK$6486起／晚（人均HK$3243）

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富士山溫泉酒店｜8. 秀峰閣湖月（Shuhokaku Kogetsu）

秀峰閣湖月位於富士河口湖町市，地理位置方便，距離河口湖僅10分鐘步行路程。酒店所有日式客房均看到河口湖和富士山景緻。另外，酒店亦提供享有湖景的室外溫泉浴池，能夠看到完整無缺的富士山。

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秀峰閣湖月位於富士河口湖町市，地理位置方便。（booking.com）

酒店所有日式客房均看到河口湖和富士山景緻。（agoda）

酒店提供享有湖景的室外溫泉浴池。（booking.com）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口2312

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$2274起／晚（人均HK$1137）

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（全文完）