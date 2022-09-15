Crostini全線結業｜5間餐廳推優惠幫餅卡苦主　Beans訂蛋糕減$50　燒肉、打邊爐都有折扣

日前（9月13日），連鎖餅店Crostini突然在Facebook宣佈全線結束營業，令一眾已購買餅卡的苦主頓時手足無措。為此，4間餐廳自發推出飲食優惠，而人氣Cafe Beans更公開招聘受影響員工，十分有愛，即看下文優惠詳情。

優惠1｜Beans $50蛋糕折扣＋聘請受影響員工

人氣Cafe Beans一直深受年輕食客歡迎，日前Beans在Facebook宣佈，於9月30日前憑Crostini $50餅卡，訂購BEANS Whole Cake Collection蛋糕，即可獲$50折扣，另外亦歡迎受影響員工加入成為一份子，相當有愛。

蛋糕訂購網站：（按此）

訂購電話：5223 0146

備注及惠顧流程：

1. 客人先於BEANS E-Shop訂購BEANS Whole Cake ，並於備註註明「Crostini餅卡訂購優惠」

2. 客人需先全額付款，並與BEANS確認訂單時出示餅卡相片認證

3. BEANS會透過網上退回折扣金額，客人於分店取貨時請交出Crostini餅卡作優惠憑證 。

4. 所有訂單需於三個工作天前預訂。

5. 產品供應有限。

優惠2｜源祖之味古早蛋糕店 $35現金使用

主打每日新鮮製造的源祖之味古早蛋糕店，宣佈推出$35現金優惠，顧客凡購買任何口味蛋糕（全份）一件，即可將Crostini餅卡當$35現金使用，每次限用一張。

Facebook專頁：（按此）

詳情：需inbox店家查詢

餅卡當$35現金使用。（源祖之味古早蛋糕店@FB）

餅卡當$35現金使用。（源祖之味古早蛋糕店@FB）

主打每日新鮮製造。（源祖之味古早蛋糕店@FB）

優惠3｜和牛燒肉一郎 $40現金使用

以日式燒肉為主的和牛燒肉一郎推出餐飲優惠，凡惠顧晚市套餐，即可將Crostini面值$50餅卡當作$40現金使用，每次最多可用2張餅卡。

Facebook專頁：（按此）

備注：

1. 優惠期至另行通知，請向店員查詢。

2. 此優惠只限堂食。此優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用。

3.不設分枱及分單。此優惠券不可兌換現金及禮品，不可更換及作現金找續。

4. 和牛燒肉一郎保留更改條款及細則權利，恕不另行通知。

5. 受條款及細則約束，如有任何爭議，和牛燒肉一郎保留最終決定權。

$40現金使用。（和牛燒肉一郎）

$40現金使用。（和牛燒肉一郎@FB）

日式燒肉。（和牛燒肉一郎@FB）

優惠4｜香江花月 $40現金使用

主打港式火鍋和中式點心的香江花月表示：「作為飲食業的其中一員，希望可以幫助市民減低損失，與市民和同業共渡難關。」故此由即日起，凡惠顧香江花月晚市，即可將Crostini面值$50餅卡當作$40現金使用，每人每次最多可使用兩張。

Facebook專頁：（按此）

備注：

1. 優惠期至另行通知，請向店員查詢。

2. 此優惠只限堂食。此優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用。

3. 不設分枱及分單。此優惠券不可兌換現金及禮品，不可更換及作現金找續。

4. 香江花月保留更改條款及細則權利，恕不另行通知。

5. 受條款及細則約束，如有任何爭議，香江花月保留最終決定權。

$40現金使用。（香江花月@FB）

$40現金使用。（香江花月@FB）

$40現金使用。（香江花月@FB）

優惠5｜South Herbal La $20現金使用

主打混合涼茶元素到料理的South Herbal Lab南本草，推出優惠予餅卡苦主，凡於荔枝角本店出示Crostini餅卡，即可當$20使用，又或消費後換領價值$98燈籠草配方handcream一支。

Facebook專頁：（按此）

備注：

每位客人只限使用一次。

優惠期至10月3日前。

消委會退款兩大建議：

可聯絡銀行要求退回未使用之預繳款項：

消委會表示，如消費者是以設有退款機制之付款方法購買餅卡或現金券（例如信用卡），可嘗試聯絡發卡公司，代為向商戶銀行要求退回尚未使用之預繳款項，但最終能否取回款項受多種因素影響，例如簽賬日期及是否以信用卡分期付款。然而，面對商戶倒閉，信用卡退款的保障機制未必能惠及以信用卡分期付款的人士，消費者仍需負起定期還款的責任。

如商戶是因資不抵債結業，最終可取回款項的機會不高：

另一方面，如商戶已委任清盤人，消費者可向清盤人登記成為債權人，但在一般的情況下，商戶結業，其資產需先用以償還較優先債權人的債務，消費者只能登記為無抵押債權人，在其他債權人，例如清盤公司僱員、政府、有抵押債權人等分得賠償後，如仍有餘額，才可得到賠償。如商戶是因資不抵債結業，消費者最終可取回款項的機會不高。

（全文完）