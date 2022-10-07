Wi-Fi又慢又收不到　Router原來一直放錯位　5大秘技令訊號覆蓋全屋　天線記得這樣擺

大家試過在家中使用Wi-Fi上網時「時快時慢」嗎？這時你會重新啟動Router（路由器），還是考慮更換另一個寬頻上網計劃？但其實你又知不知道原來放置Router都大有學問！而Router發放的訊號電波是會被不同物料、電子產品阻隔，美國YouTube頻道《Vox》就教導大家5個方法，只要Router放對位置，就可以加強Wi-Fi訊號！

上網「時快時慢」？原來放置Router都大有學問！（《鬼怪》劇照）

5貼士加強Wi-Fi訊號

【貼士1】把Router放到家中空曠、中間的位置

若把Router設在客廳，有時走入房間Wi-Fi的訊號就會減弱。Router會從四方八面發放訊號電波，盡量把它放到家中較空曠、可以看到整個家環境的地方，而最好是全屋的中間位置，這樣便可以善用到每一個方向發放電波。切記千萬不要放到例如大廳的角落、甚至是關上門的衣櫃，這些太隱蔽的地方。因為Wi-Fi是會被阻隔開的，一牆之隔亦會令Wi-Fi訊號變弱。

（YouTube《Vox》截圖）

【貼士2】不要把Router設置在地上

千萬不要把Router設置在地上。由於Router的電波本身就被設計成向下發出，如果把它放在地上，電波就會一真向下傳，完全得物無所用。另外地板中可以含有一些物料會阻擋Wi-Fi訊號，例如金屬、水泥等。

（YouTube《Vox》截圖）

【貼士3】Router須遠離電子產品

由於內置發動裝置，所有電子產品都會干擾到Router發出的電波，例如電視機、電腦、微波爐。所以大家應該把Router放在遠離電子產品的位置，避免影響上網速度。

（YouTube《Vox》截圖）

【貼士4】天線一條直放、一條橫放

Router普遍都有兩條天線，大家可以嘗試把天線一條直放、一條橫放加強Wi-Fi。天線直擺，有利於電腦上網的速度；但近年通常在家使用手機、平板電腦等電子產品，打橫的天線更有利於接收。所以，將Router上的兩條天線設成2個不同方向，大家就可以從不同角度接收到Wi-Fi。

（YouTube《Vox》截圖）

【貼士5】利用測量App作小幫手

最後一個貼士就是利用一些測量Wi-Fi訊號的App作為小幫手！市面上有不少是App提供量度Wi-Fi訊號距離的功能，若察覺Wi-Fi訊號弱、上網慢，可以利用用這些App來測量一下哪些位置較強或較弱，便可將Router放在一個接收得更好的位置。

利用一些測量Wi-Fi訊號的App作為小幫手。（YouTube《Vox》截圖）

（全文完）