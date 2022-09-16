iOS 16功能教學｜打字震動超爽！惡劣天氣通知實用！即睇10大貼身功能

蘋果Apple的iPhone作業系統iOS 16已經發布，當中包含了大量操作和設定上的更新，下文從實用角度揀選了10項貼身的設定，相信可以提升iPhone用家的使用體驗。

相信最多人關心的是鎖定畫面的大革新。（蘋果官網圖片）

【新功能1】鎖定畫面大革新

iOS 16推出前最多人期待的新功能，一方面於鎖屏時加入顯示多個小程式，另方面讓用家自由地選擇字體和顏色，以及為不同「專注模式」去設定不同鎖定畫面。總之自由度大增，留待你上手慢慢試玩。要設定鎖定畫面，只要當畫面解鎖後，長按屏幕，底部便會顯示「自訂」（見下圖），按下去便會進入揀選畫面，慢慢揀一個合心水的設定吧！

【新功能1】鎖定畫面大革新（有線生活製圖）

【新功能2】鍵盤觸覺回報

如果你經常用iPhone打字，「鍵盤觸覺回報」一定會令你感覺超爽！進入「設定」頁面，選選「聲音與觸覺回報」，再選「鍵盤回報」，就可以打開「觸覺回報」（見下圖）。另外，「語音輸入」用家都有好消息，升級iOS 16後，語音輸入會自動輸入標點符號，而且可以同步手動輸入，非常方便。

【新功能2】鍵盤觸覺回報（有線生活製圖）

【新功能3】相片分離主體與背景

另一個非常實用新功能，只要打開圖片，按下圖片中的主體，系統便會自動「去背」，分離主體與背景，這個時候你用另一隻手指去打開其他App，如備忘錄、電郵、短訊等，更可以直接將分離出來的圖片貼上。（見下圖）

【新功能3】相片分離主體與背景（有線生活製圖）

【新功能4】相片貼上編輯內容

經常用iPhone拍照用家注意了，只要在編輯圖片後，點算右上角「3點掣」，便會彈出選項畫面，選按「複製編輯內容」（見下圖），再到相簿選擇你想要使用樣編輯效果的其他圖片，按右下角「3點掣」，再選「貼上編輯內容」，就可以一次過替多幅圖片施加編輯效果。

【新功能4】相片貼上編輯內容（有線生活製圖）

【新功能5】相片、影片顯示文字

另一個方便實用的功能，圖片上會有一個「顯示文字」按鍵，點按後會由灰色變成藍色（見下圖，右），這個時候，圖片上的文字都可以選擇「複製」，甚至是「翻譯」。影片同樣可以，去到要選擇文字的畫面時，暫停畫面，便會出現「顯示文字」按鍵。另外，在Safari中播放的影片，也可應用此功能。這個功能旅行時非常有用，只要把看不懂外語拍下來，便可以把文字翻譯。

【新功能５】相片、影片顯示文字（有線生活製圖）

【新功能6】鎖定已隱藏和最近刪除的相簿

安裝iOS 16後，要查看已隱藏和最近刪除的相簿（見下圖），必須便用「Face ID」解鎖，提升了私隱保護度。另外，還可以將相同圖片刪除，只要在相簿中選擇「重複項目」，便可以檢視有哪些圖片系統認為是重複的。

「重複項目」的選項在下圖「已隱藏」一欄上方，記者撰稿及製圖時，手機都沒有顯示「重複項目」，所以下圖也沒有這個項目。記者還以為有「bug」，但後來終於出現，看來系統需要些時間去檢視手機和icloud上的所有圖片，看看哪些是重複的。

【新功能6】鎖定已隱藏和最近刪除的相簿（有線生活製圖）

【新功能7】快速備忘錄

多個情況下都可以召喚「加至快速備忘錄」這項功能，例如圖片和Safari，下圖以Safari瀏覽網頁為例，只要按下分享鍵（下圖左，底部小紅圈），便會喚出選擇介面，選按「加至快速備忘錄」，便會開啟備忘錄，自動貼上網站連結。

【新功能7】快速備忘錄（有線生活製圖）

【新功能8】惡劣天氣通知

iOS 16的天氣介面作出了大幅更新，除了更詳盡的數據顯示外，還新增了「惡劣天氣通知」功能。下圖由左至右，先點按天氣介面右下角的按鍵（下圖左），進入下一頁（下圖中）點按右上角「3點掣」，在選單中按「通知」，進入下一頁（下圖右），開啟兩個通知選項。

【新功能8】惡劣天氣通知（有線生活製圖）

【新功能9】複製WiFi密碼

這個功能真是幫了大忙！公司每有新同事加入，或者到朋友家聚會，總會有人問WiFi密碼，從前要花時間找密碼，現在只要去WiFi設定頁面，按住密碼位置，便會顯示密碼及「複製」選項，馬上可以分享出去。

【新功能9】複製WiFi密碼（有線生活製圖）

【新功能10】顯示電池百份比

iPhone用家不知提出了多少年，今年終於得到開發人員大發慈悲，加入「電池百份比」顯示方式，進入「設定」再選擇「電池」，便可以開啟「電池百份比」。然而，一旦使用了「電池百份比」，過去電池圖案隨著電量減少而縮少的效果便會關閉，因此不少用家都覺得，還是從前的顯示方式更為順眼。另外，4款iPhone並不支援「電池百份比」，分別是iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 mini、iPhone 13 mini。

【新功能10】顯示電池百份比（有線生活製圖）

不過，儘管「電池百份比」不太順眼，但記者還是採用這個顯示模式，因為如果想保持電池健康長壽，應盡量控制電量介乎於40%至80%之間，有了百份比顯示，就可以更有效地成為「控電狂人」。

（全文完）

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