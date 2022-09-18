翹腳4大恐怖後遺　或致脊椎側彎、尿頻　骨科醫生警告：影響男士精子量｜附兩大方法戒癮

坐姿不正確，有翹腳的壞習慣，不但會導致腰酸背痛和各種脊椎問題，有台灣骨科醫生指出，翹腳的4大壞處，當中原來更會影響到男士生育系統，令精子產量減少。他同時就此分享了2個改掉翹腳習慣的方法，大家不妨參考一下。

有台灣骨科醫生列出翹腳4大壞處。（freepik）

台灣亞東醫院骨科陳鈺泓醫生在Facebook專頁中分享，指一名泌尿科醫生致電給他討論翹腳的問題，表示被妻子阻止翹腳，所以向他尋求改掉翹腳習慣的方法。陳醫生列出翹腳的4大壞處，他指除了會影響脊椎和導致坐骨神經痛，更有機會影響排尿功能和性生活，並且減緩精子製造速度。

翹腳除了會影響脊椎和導致坐骨神經痛，更有機會影響排尿功能等。（Dane Deaner＠unsplash）

翹腳4大壞處

1. 脊椎側彎

翹腳會讓脊椎歪斜、壓迫骨盆神經，造成腰酸背痛和肩頸痠痛。另外，因翹腳會讓骨盆、脊椎、頸椎都在不正確的位置，所以更有機會造成高低肩。

翹腳會造成腰酸背痛和肩頸痠痛。（freepik）

2. 坐骨神經痛

翹腳會讓骨盆壓力不平衡，引起椎間盤、坐骨神經痛等問題，如果已經有痠痛、麻痺無力的症狀，就要特別小心。

翹腳會引起椎間盤、坐骨神經痛等問題。（freepik）

3. 異常頻尿

翹腳可能會令骨盆底肌肉筋膜失去彈性，導致排尿下腹疼痛或頻尿，甚至影響排尿功能和性生活。

翹腳可能會導致排尿下腹疼痛或頻尿。（freepik）

4. 減少精子量

美國康乃爾醫學中心研究指出，翹腳會讓精囊溫度上升，從而減緩精子製造速度。而產生精子的最佳溫度在32至33°C之間，只要超過這個區間，便可能會減少精子產量。雖然偶爾翹腳不會有太多危害，但如果每天都長時間翹腳，加上吸煙、喝酒、生活作息不正常、缺乏運動等不良生活習慣，就有可能出現影響。

翹腳會讓精囊溫度上升，從而減緩精子製造速度。（資料圖片）

2招改掉翹腳習慣

陳醫生就此分享自己改掉翹腳習慣的2個方法：

1. 坐在椅子時，養成將雙腿貼緊椅子的習慣，除非需要站起來，否則都不會離開。

2. 如果忍不住想翹腳的時候，便站起來走動一下，舒展筋骨後再重新坐下來。

養成將雙腿貼緊椅子的習慣。（freepik）

他表示大概半個月後，就會發現改掉了翹腳的習慣，身體不會自然想起翹腳。

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