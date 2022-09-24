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8大食物發芽能不能吃？薯仔發芽含毒素吃完下場慘 蒜頭發芽更有益 花生食用有1點留意
相信大家都知道，發芽薯仔含有大量毒素，進食後會導致肚瀉、嘔吐等症狀。不過除了薯仔外，有哪些食物發芽後不能食用？又有哪些可以安心進食，甚至更加有益？即看下文。
發芽後可以食用：
【1】芋頭
芋頭只要切掉發芽部分就可以進食，不過營養價值會降低，味道亦會因此而減淡。
【2】番薯
番薯芋頭只要切掉發芽部分就可以進食，澱粉質會下降，甜度亦會同時減少。
【3】薑
薑只要切掉發芽部分就可以進食，不過要留意有沒有腐爛的跡象，如何有就不宜食用，因為代表有可能產生黃樟素。
【4】大蒜
大蒜發芽會增加抗氧化功效，特別在發芽後第五天，大蒜的抗氧化能力最高，不過味道卻會因此而減淡。
【5】紅蘿蔔
紅蘿蔔只要切掉發芽部分就可以進食，不過營養價值會降低，味道亦會減淡。
【6】洋蔥
洋蔥只要切掉發芽部分就可以進食，但原有的營養會流失，味道會減淡。
發芽後不可以食用：
【7】薯仔
發芽薯仔千萬別食，因為當中的生物鹼含量會增加，導致產生「龍葵素」，進食後會令人中毒、肚瀉、手腳無力。即使像其他食物般切掉發芽部分，也不能完全確保毒素被消除。
【8】花生
發芽花生某程度上是可以進食，重點是要留意有沒有黑點或發霉，因為它們存在一種有毒致癌物——黃曲霉毒。
（全文完）