8大食物發芽能不能吃？薯仔發芽含毒素吃完下場慘　蒜頭發芽更有益　花生食用有1點留意

相信大家都知道，發芽薯仔含有大量毒素，進食後會導致肚瀉、嘔吐等症狀。不過除了薯仔外，有哪些食物發芽後不能食用？又有哪些可以安心進食，甚至更加有益？即看下文。

發芽薯仔含有大量毒素。（Freepik）

發芽後可以食用：

【1】芋頭

芋頭只要切掉發芽部分就可以進食，不過營養價值會降低，味道亦會因此而減淡。

【2】番薯

番薯芋頭只要切掉發芽部分就可以進食，澱粉質會下降，甜度亦會同時減少。

【3】薑

薑只要切掉發芽部分就可以進食，不過要留意有沒有腐爛的跡象，如何有就不宜食用，因為代表有可能產生黃樟素。

薑腐爛後有機會產生黃樟素。（Freepik）

【4】大蒜

大蒜發芽會增加抗氧化功效，特別在發芽後第五天，大蒜的抗氧化能力最高，不過味道卻會因此而減淡。

【5】紅蘿蔔

紅蘿蔔只要切掉發芽部分就可以進食，不過營養價值會降低，味道亦會減淡。

【6】洋蔥

洋蔥只要切掉發芽部分就可以進食，但原有的營養會流失，味道會減淡。

洋蔥發芽後味道會減淡。（Freepik）

發芽後不可以食用：

【7】薯仔

發芽薯仔千萬別食，因為當中的生物鹼含量會增加，導致產生「龍葵素」，進食後會令人中毒、肚瀉、手腳無力。即使像其他食物般切掉發芽部分，也不能完全確保毒素被消除。

【8】花生

發芽花生某程度上是可以進食，重點是要留意有沒有黑點或發霉，因為它們存在一種有毒致癌物——黃曲霉毒。

（全文完）