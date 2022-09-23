10月酒店自助餐18間優惠　$322起小童免費任食　波士頓龍蝦＋生蠔＋長腳蟹

10月酒店自助餐優惠｜即將發放第二期消費券，想好怎樣消費了嗎？10月各間酒店推出的自助餐優惠非常吸引，最平$322起就可以吃到新鮮生蠔、龍蝦、長腳蟹等海鮮冷盤，而有些更是兒童免費任食或有60歲以上長者優惠價格，一家人或與好友使用消費券一起吃大餐亦是不錯選擇啊！

冰鎮海鮮、生蠔 | 圖片來源： FB

10月酒店自助餐18間優惠

【1】香港九龍東皇冠假日酒店｜$328起歎生蠔、松葉蟹腳、鴨肝＋無限暢飲

「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

位於香港九龍東皇冠假日酒店一樓的尚廚，提供豐富的國際美食自助午餐及晚餐，10月的「蠔得喜」自助午餐供應即開生蠔、青口、黃金螺、白蜆、熟蝦等新鮮海鮮，星期六、日及公眾假期更會供應松葉蟹腳！另外，午餐還供應包括多款刺身和壽司、水耕菜沙律吧、頭盤、中西餐湯等前菜；黑椒燒牛肋條、意式焗蟹肉蘑菇蛋餅、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、燒羊脾、中東旋轉烤肉檔、鐵板燒等主食。甜品亦有10幾款，7款口味Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉，價錢更包含任飲即磨咖啡、紅茶、果茶、檸檬水！

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（KKday圖片）

供應時間：12:00－2:30pm（10月1、2日除外）

11:30am－1:30pm；2:00pm－4:00（10月1、2日）

收費（每位）：成人$328／兒童（3-12歲） $228／長者（60歲及以上）$278 （一至五）

成人$368／兒童（3-12歲） $268／長者（60歲及以上）$318（星期六日及公眾假期）

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「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐連無限暢飲

「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐提供包括即開生蠔、松葉蟹腳、青口、黃金螺、白蜆等，星期六、日、公眾假期及前夕更會有波士頓龍蝦！此外，還有多款刺身、煎鴨肝、中東旋轉烤肉檔、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、鐵板燒羊扒、鐡板蒜片和牛粒、菠菜蟹肉焗龍脷柳、海膽醬燒豆腐、原盅燉蟲草花杞子雞湯等。甜品方面，包括海鹽焦糖泡芙、日本竹炭紅豆卷蛋糕、芒果千層酥、自家製榴槤雪糕和Haagen-Dazs雪糕等，此價錢亦包含任飲即磨咖啡、紅茶、果茶、檸檬水

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（KKday圖片）

（KKday圖片）

供應時間：6:30pm－9:30pm（10月1、2日除外）

5:30－7:30／8:00pm－10:00pm（10月1、2日）

收費（每位）：成人$538／兒童（3-12歲） $338／長者（60歲及以上）$438 （一至五）

成人$578／兒童（3-12歲） $378／長者（60歲及以上）$478（星期六日及公眾假期）

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九龍東皇冠假日酒店－尚廚

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0688

【2】馬哥孛羅咖啡廳｜60歲以上$311！6歲以下免費！

馬哥孛羅咖啡廳 Cafe Marco 自助午餐、晚餐

馬哥孛羅咖啡廳自助午餐提供多款精選冰鎮海鮮，包括刺身、青口、翡翠螺、蜆及凍蝦每天輪流供應。大廚即席炮製招牌龍蝦意粉。自助晚餐選用時令本地及來自世界各地的食材。不容錯過的有精選冰鎮海鮮包括生蠔、冰鎮龍蝦、翡翠螺、青口及凍蝦等，每晚輪流供應。每位賓客於晚餐時段，可享用無限添飲汽水及指定啤酒。

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冰鎮龍蝦（KKday圖片）

多款精選冰鎮海鮮、刺生（KKday圖片）

馬哥孛羅咖啡廳 Cafe Marco 自助午餐

供應時間：中午12:00至下午2:30

收費（每位）：成人 $350／兒童（6-11歲）$233 / 長者（60歲及以上）$311

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馬哥孛羅咖啡廳 Cafe Marco自助晚餐

供應時間：6:30pm－10:00pm（每日）

收費（每位）：成人 $595 / 兒童（6-11歲）$360／長者（60歲及以上）$546

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馬哥孛羅咖啡廳 Cafe Marco

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號

馬哥孛羅咖啡廳（KKday圖片）

【3】美麗華酒店｜$369起4選1主題自助餐

4款主題自助午餐

美麗華酒店Yamm提供共4款不同主題的自助午餐！每款主題午宴均源源不絕供應即開生蠔，新鮮鮑魚及即切京式片皮鴨，為午餐味力昇華！ 嶄新京川滬味力率先登場，融合中國北京、上海及四川三地的烹調精髓，呈獻川味擔擔麵、當歸杞子花雕醉鮑魚深受歡迎的滋味饌嚐！

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4款自助午餐主題任選（KKday圖片）

4款嶄新自助午餐主題可供選擇

喜越之泰自助午餐

海鮮盛宴自助午餐

京川滬味力自助午餐

星匯寶島自助午餐

供應時間：下午12時至2時30分（星期一至五）

收費（每位）：成人$369 / 兒童 (3 – 11 歲)$236

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美麗華酒店－Yamm

地點：Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀

花雕醉鮑魚深受歡迎（Klook圖片）

【4】太子酒店｜$483享真正印度土窯烤餅

太子酒店SAVVY提供半自助午餐和自助餐，在半自助餐，食客可先到放滿各式冷盤及精選海鮮的餐桌挑選前菜，再自選全新特色主菜，全部皆由餐廳總廚吳冠龍Derek率領的廚師團隊精心炮製！而酒店內的SAVVY餐廳，自助早午餐無限量享用冰鎮海鮮，包括龍蝦、大蜆、青口、小龍蝦、麵包蟹等。每星期輪流供應時令款式。食客又可近距離欣賞廚師團隊，於開放式廚房即席炮製中西式熱葷。

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SAVVY餐廳（KKday圖片）

特別推薦即切烤牛肉及由印度大廚 Sanjay Yadav 製作的印式烤雞，配搭由圓柱形印度土窯爐新鮮現制的印式烤餅，風味十足。

供應時間：中午12時至下午3時（星期六、日及公眾假期）

收費（每位）：成人$483/ 兒童 (3 – 11 歲) $339

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太子酒店－SAVVY

地址：尖沙咀海港城太子酒店 3 樓 / 港威商場 3 樓 GW 3209A

土窯爐新鮮現制的印式烤餅（KKday圖片）

【5】香港君悅酒店｜Tiffin茶園 3歲以下免費食！

「茶園」自助午餐

「Tiffin茶園」自助午餐，食物貴精不貴多。防疫措施做得不錯，檯間距離大，大部分冷盤都有蓋子。食物包括：冰鎮海鮮（雪蟹腳、海螺、虎蝦等）、自家製煙燻挪威三文魚、自家製肝醬、是日即切烤肉（烤羊架、西冷牛扒等）、炸魚薯條、正宗印度美食；精美甜品方面，有多達 10 種口味的自家製雪糕！還可暢飲啤酒及多款汽水。

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Tiffin茶園 （[email protected] Grand Hyatt Hong Kong）

供應時間：12:00 PM – 2:30 PM（星期一至星期五，公衆假期除外 )

收費（每位）：成人 $568 / 兒童(4-11歲) $288

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香港君悅酒店－Tiffin茶園

地址：灣仔港灣道1號

食物貴精不貴多（[email protected] Grand Hyatt Hong Kong）

10 種口味的自家製雪糕（KKday圖片）

【6】香港金域假日酒店｜68折超抵歎鮑魚+印度主題buffet！

10月期間自助晚餐限定焦點美食，以鮑魚作主打！鮑魚銀芽沙律 、鮑魚雜菌沙律、韓式鮑魚冷麵沙律、鮑魚海蜇沙律、鮑魚海鮮沙律白酒啫喱杯、鴨肝凍批、雞肝慕絲、鮑魚配紅酒梨串、鴨肝醬多士、鴨肝白菌雞卷，凍海鮮包括生蠔、凍蟹、藍青口、翡翠螺、凍蝦等等。

香港金域假日酒店自助晚餐

供應時間：18:00 – 21:15（星期一至日）

收費（每位）：成人 $532 / 兒童(3-11歲) $372/ 長者（65歲及以上）$428

預訂金域假日酒店自助餐： 【KKday】

以鮑魚作主打（KKday圖片）

而自助午餐10月份就以印度菜為主題！印度菜咖喱、印式扁豆餅、印式青咖喱雞 、印度烤鯖魚、印度烤包、印度薄脆、印式咖喱角、印式菠菜豆咖喱、印度薯仔白菌咖喱、印式咖喱牛肉 、印式烤羊扒、印度炸雜菜、燒西冷、 燒牛肉燒羊、十多款甜品、多口味的雪糕，各式美食不能盡錄。

預訂金域假日酒店自助餐： 【KKday】

以印度菜為主題 （KKday圖片）

香港金域假日酒店自助午餐

供應時間：12:00 – 14:30（星期一至日）

收費（每位）：成人 $322/ 兒童(3-11歲) $228/ 長者（65歲及以上）$258

預訂金域假日酒店自助餐： 【KKday】

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

金域假日酒店（KKday圖片）

【7】香港尖沙咀凱悅酒店｜限時88折享鮮味海鮮盛宴

週末海鮮自助早午餐

尖沙咀凱悅酒店的請請吧Chin Chin Bar推出了週末海鮮自助早午餐，讓您享受鮮味滿載的海鮮盛宴。自助早午餐供應即開生蠔、自家醃製可持續發展三文魚、冰鎮波士頓龍蝦尾及龍蝦鉗等，還有烤海鱸魚、三文魚柳、烤羊架及韓式泡菜醃雞腿等燒烤美食。

自助晚餐供應冰鎮龍蝦尾 （Hyatt Regency Hong Kong官網）

尖沙咀凱悅酒店－請請吧 Chin Chin Bar

供應時間：12:00pm－2:30pm（星期五至日及公眾假期）

收費（每位）：$578起

地址：九龍尖沙咀河內道 18 號

電話： 2311 1234

【8】港威酒店自助餐｜亞洲美食+日式刺身$416/位

Three on Canton的自助午餐及自助晚餐，提供一系列滋味菜式，推介即席烹調的香煎牛柳粒、豐腴的冷盤海鮮、多款中西熱葷美饌及精緻甜品等。自助晚餐時段為客人炮製琳瑯滿目的亞洲美食，更有冰鎮海鮮、 即開生蠔、日式刺身壽司及冷麵、即製麵食、正宗印度咖哩以及中式美饌包括招牌菜式等。

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一系列滋味菜式 （KKday圖片）

港威酒店Three On Canton自助午餐

供應時間：中午12:00至下午2:30（所有日子）

收費（每位）：成人$416 / 兒童 (3 – 11 歲) $272

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港威酒店Three On Canton自助晚餐

供應時間：晚上6:30至晚上10:00（所有日子）

收費（每位）：成人$683 / 兒童 (3 – 11 歲) $483

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地址：九龍尖沙咀海港城廣東道13號

電話：2113 0888

琳瑯滿目的亞洲美食（KKday圖片）

【9】8度海逸酒店｜$343任食生蠔+6歲以下免費！

夏日炎炎，午餐也要好好吃一番！不妨選擇到8度餐廳歎一場豐盛的自助午餐，盡享2.5小時無限供應即開生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、芝士忌廉汁煮藍青口、迷你麻辣牛肉鍋、日式蕃茄醬燒牛肋骨、泰式咖喱煮大蝦、燒特級牛肉、芝士焗雜海鮮及燒羊脾等。還有精緻甜品薰衣草芝士餅、迷你蛋白士多啤梨卷、茉莉花布甸及Häagen-Dazs雪糕等滋味推介！

預訂8度海逸酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

2.5小時無限供應即開生蠔（FB＠Harbour Plaza 8 Degrees）

8度海逸酒店假日自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm（星期六至日及公眾假期）

收費（每位）：成人$343 / 兒童(6-11歲) $279 / 長者（65歲及以上）$311

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香港九龍土瓜灣九龍城道199號（港鐵宋皇臺站D出口）

電話： (852) 2126 1988

迷你蛋白士多啤梨卷（FB＠Harbour Plaza 8 Degrees）

燒羊脾 （FB＠Harbour Plaza 8 Degrees）

【10】The Ritz-Carlton, Hong Kong | 歎維港景色＋美食

香港五星級酒店The Ritz-Carlton位於九龍環球貿易廣場的102至118層，酒店裡面的Café 103的自助餐和下午茶一向極受歡迎！自助餐提供多款國際美食和精緻甜品，而最特別之處是Café 103位於103樓，各位客人能一邊欣賞維港景色一邊歎美食！

預訂The Ritz-Carlton Café 103自助餐： 【KLOOK】

自助餐提供多款國際美食和精緻甜品（KKday圖片）

自助午餐供應時間：12:00pm－2:00pm

自助晚餐供應時間：6:30pm－9:30pm（星期一至四、日）

6:00pm－8:00pm／8:30－10:00（星期五、六）

收費（每位）：成人$815／兒童（3-12歲） $492（星期一至四、日）

成人$888／兒童（3-12歲） $518（星期五、六）

預訂The Ritz-Carlton Café 103自助餐： 【KLOOK】

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場

電話：3983 0688

【11】香港朗廷酒店｜蟹迷必食「蟹逅金秋」自助晚餐

各位「蟹迷」請注意！香港朗廷酒店的The Food Gallery推出的「蟹逅金秋」自助晚餐，供應多款優質新鮮的時令螃蟹入饌，廚師團隊以不同烹調煮法巧製佳餚，包括惹味香口的亞洲咖哩蟹﹑避風塘炒蟹﹑天婦羅軟殼蟹﹑鮮甜濃郁的清蒸螃蟹等菜式。此外，餐廳還提供多款美食，包括時新鮮生蠔、熟龍蝦、瑞典小龍蝦、冰島翡翠螺、鳳尾蝦、加拿大青口、佛跳牆、花膠扒時蔬、燒牛扒、香煎鴨肝等，不能盡錄。於KKday預訂，同一訂單訂購4位成人或以上可享一支紅酒或白酒。

預訂朗廷酒店The Food Gallery自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

「蟹逅金秋」自助晚餐供應多款優質新鮮的時令螃蟹入饌（KKday圖片）

供應時間：6:00pm－10:00pm（所有日子）

收費（每位）：成人$743／兒童（4-11歲） $471 （一至四）

成人$798／兒童（4-11歲） $493（星期五至日及公眾假期）

＊所有價錢已包加一服務費＊

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香港朗廷酒店－The Food Gallery

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號

電話：2132 7898

【12】香港嘉里酒店｜味遊西班牙自助晚餐

Big Bay Café大灣咖啡廳以往都曾推出西班牙特色自助晚餐，這次的西班牙美食之旅，供應多款西班牙美食，包括特級風乾伊比利亞黑毛豬火腿、西班牙乳豬、西班牙烤章魚、西班牙章魚沙律、青口配西班牙風乾辣肉腸及番茄等。而凡享用西班牙特色自助晚餐，更可以7折優惠選購多款精選西班牙美酒！

預訂香港嘉里酒店Big Bay Café大灣咖啡廳自助餐： 【KKday】

特級風乾伊比利亞黑毛豬火腿（KKday圖片）

供應時間：6:00pm－9:30pm（所有日子）

收費（每位）：成人$568（一至四）／$634（星期五至日及公眾假期）

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香港嘉里酒店－Big Bay Café大灣咖啡廳

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號3樓 (Big Bay Café大灣咖啡廳)

電話：2252 5246

多款西班牙美食（KKday圖片）

【13】香港柏寧酒店｜$358起歎源源不絕凍龍蝦

柏寧酒店10月的自助午餐，自助海鮮吧除了有源源不絕的凍龍蝦、及翡翠螺和新鮮空運刺身，例如：魚生、珍寶魚生刺身飯；中菜有不同的點心名中式鑊氣小炒；泰式頭盆沙律及熱盆；印度菜式；記得不要錯過自家製Gelato！

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自助海鮮吧有源源不絕的凍龍蝦、及翡翠螺和新鮮空運刺身（KKday圖片）

柏寧酒店PLAYT自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm（星期一至五）

收費（每位）：成人$358／兒童 (3 – 11 歲) $250

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多國美食選擇（KKday圖片）

若只想於假期過過口癮或專攻甜品，下午茶的就適合你。自助海鮮吧供應魚生和壽司，亦會有港式小食例如懷舊港式碗仔翅，柴魚花生豬骨粥；還有不同國家美食包括天婦羅、意大利薄餅、韓式炸雞、點心，自家製Gelato及多款甜品，飲品方面更有果汁無限添飲！

柏寧酒店PLAYT下午茶

供應時間：3:15pm – 5:15pm（星期六、日及公眾假期）

收費（每位）：成人$286／兒童 (3 – 11 歲) $205

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自家製Gelato及多款甜品（KKday圖片）

自助晚餐更豐富！自助海鮮吧除了最基本的凍龍蝦、及翡翠螺和新鮮空運刺身，還加上兩款即開時令生蠔！凍海鮮包括：龍蝦、面包蟹、青口及蝦；魚生、壽司、珍寶魚生飯；即煎鴨肝；時令燉湯、點心、中式鑊氣小炒、印度菜式。當然同樣有自家製Gelato啦！

柏寧酒店PLAYT自助晚餐

供應時間：6:30pm-9:30pm（星期一至日）

收費（每位）：成人$649 / 兒童 (3 – 11 歲) $411

【 KKday預約 】

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話:：2839 3311

美食款式包羅萬有（KKday圖片）

【14】香港美利酒店｜$572享貴婦高級歐陸式料理

Popinjays半自助午餐

美味的食物和令人愉悅的環境，乾淨而安靜。酒店內的Popinjays餐廳，提供高級歐陸式料理，此奢華餐飲地標盡顯活力綻放的氛圍，象徵香港繁華的一面。美食方面有多款沙律、煙燻海鮮、冷盤包括：鮑魚、青口、吞拿魚等等讓人目不暇給；客人更可自選主菜及享用每日精選熱湯。

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客人更可自選主菜（KKday圖片）

供應時間：晚上12時至2時30分（星期一至五 )

收費（每位）：成人 $572/ 兒童(5-11歲) $286

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香港美利酒店Popinjays餐廳

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店26樓

煙燻海鮮（KKday圖片）

【15】歷山酒店｜維多利亞宮廷式自助餐 $509起任選2款盛宴

維多利亞宮廷式自助晚餐

歷山酒店位於港島北角海旁，酒店設計採用奢華維多利亞歐式宮廷風格，有2款自助晚餐任君選擇！第1款是維多利亞宮廷式自助晚餐，提供多款特色前菜和即切烤肉、慢燒特級肉眼牛扒、燒脆皮豬腩等美食。而冰鎮海鮮方面有即開新鮮生蠔、凍熟蝦、蟹腳、布朗蟹等。熟食方面有薑葱彩椒帆立貝、籠仔藥膳蒸滑雞、泰式辣椒膏炒龍蝦鉗、焗黑椒田螺釀新薯等。甜品則有芒果拿破崙、巴斯克芝士蛋糕、焦糖燉蛋和是日精選糖水。

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歷山酒店（KKday圖片）

維多利亞宮廷式自助晚餐

供應時間：18:30至22:00（星期一至星期四，公衆假期除外 )

收費（每位）：成人 $509／兒童（4-12歲）$364

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即開新鮮海鮮（KKday圖片）

維多利亞宮廷式 假日仲夏盛宴自助晚餐

假日仲夏盛宴自助晚餐除了同樣供應即開新鮮生蠔、凍熟蝦、布朗蟹等海鮮，更會現場烹調的香煎鴨肝、火炙波士頓龍蝦、慢燒特級肉眼牛扒、法式香草燒羊鞍等多款美食，當然少不了多款國際美食，例如星洲胡椒蝦、糖醋松子魚等、香草白酒牛油炒青口、焗羊肉茄子千層等。而甜品方面，除了不同種類的精緻蛋糕外，還會有Häagen-Dazs雪糕、即製熱香餅及窩夫。

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慢燒特級肉眼牛扒（KKday圖片）

維多利亞宮廷式假日仲夏盛宴自助晚餐

供應時間：18:30至22:00（星期五至星期日，及公衆假期 )

收費（每位）：成人 $629／兒童（4-12歲）$449

地址：香港北角城市花園道32號（港鐵炮台山站B出口）

電話：3893 2888

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芒果拿破崙 （KKday圖片）

【16】香港維港凱悅尚萃酒店｜日本主題住食麵包蟹+和牛烤肉

日本主題自助餐

香港維港凱悅尚萃酒店內的The Farmhouse咖啡廳提供「由農場到餐桌」概念的國際自助餐。平日自助晚餐以日本主題，自助餐的亮點包括凍龍蝦、麵包蟹、虎蝦天婦羅、以和牛做主打的即燒烤肉站、招牌日本街頭美食如可樂餅和關東煮。享受正餐之餘記得為甜品預留位置，酒店自製的焙茶卷蛋蛋糕和日式芝士蛋糕是絕對是必試之選。

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The Farmhouse咖啡廳 | 圖片來源：The Farmhouse FB

供應時間：晚上6時至10時（星期一至四 )

收費（每位）：$641

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香港維港凱悅尚萃酒店－The Farmhouse

地址：香港北角北角邨里一號

電話：3896 9896

自助晚餐以日本主題（KKday圖片）

的即燒烤肉站（KKday圖片）

【17】北角海逸酒店｜$549「蠔」歎龍蝦+Häagen-Dazs

綠怡咖啡廳 Greens Café假日自助午餐

酒店內的Greens Café 10月份推出了假日自助午餐，一系列鮮甜味美的凍海鮮，包括無限量供應生蠔、長腳蟹、藍青口、海蝦、多款刺身及壽司；準備了各式各樣的環球特色佳餚，例如紅酒燴牛肉及辣椒膏炒蜆；及及燒羊脾等。甜食方面，自助午餐有Häagen-Dazs 雪糕和多款賣相精緻的甜品！

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酒店內的Greens Café 10月份推出了假日自助午餐（KKday圖片）

供應時間：（逢星期六、日及公眾假期）

收費（每位）：成人 $368 / 兒童（5-11歲）$308 / 長者（65歲及以上）$308

＊惠顧自助午餐，顧客可免費泊車2小時＊

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綠怡咖啡廳 Greens Café「蠔」歎龍蝦自助晚餐

「蠔」歎龍蝦自助晚餐供應多款時令海鮮包括即開生蠔、松露芝士焗龍蝦及波士頓龍蝦；響螺竹笙燉蟲草花湯、燒羊脾、薑蔥炒龍蝦拑、香蒜粉絲蒸扇貝、寶雲酥烤焗西冷、燒豬仔腩；多款誘人甜品如芒果拿破崙、黑加侖子開心果慕絲蛋糕、青蘋果乳酪慕絲蛋糕及極受歡迎的 Häagen-Dazs 雪糕。每位賓客獲贈$50自助晚餐券於下次惠顧時使用。

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多款時令海鮮 | 圖片來源：Harbour Plaza North Point 北角海逸酒店 FB

供應時間：6:30pm -10pm（10月1至2日）

收費（每位）：成人 $549 / 兒童（5-11歲）$403 / 長者（65歲及以上）$403

＊惠顧自助晚餐，顧客可免費泊車3小時＊

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綠怡咖啡廳 Greens Café

地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓綠怡咖啡廳

電話：2187 8888

【18】六國酒店｜波士頓龍蝦＋加拿大雪花蟹腳＋海參花膠鮑魚

「華麗盛宴．自助晚餐」

六國酒店的Le Menu西餐廳於9月9日以全新維多利亞風格形象回歸了！Le Menu西餐廳推出的「華麗盛宴．自助晚餐」， 餐廳大廚採用多款高級食材包括波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、美國特級有骨肉眼、澳洲加菲蟹、燒羊架、片皮鵝、燴花膠、蠔皇扣鮑魚、蝦籽海參等多款佳餚。甜品方面，除了Häagen-Dazs雪糕和即製窩夫，還有芒果拿破崙、焦糖蘋果芝士蛋糕、斑蘭椰汁奶凍等14款精緻甜點！而KKday客戶更特別贈送無限暢飲汽水及凍果汁（價值$52.8）。

預訂六國酒店Le Menu： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

六國酒店的Le Menu西餐廳於9月9（KKday圖片）

Le Menu西餐廳推出的「華麗盛宴．自助晚餐」（KKday圖片）

供應時間：6:00pm－10:15pm（所有日子）

收費（2位起）：成人$568（一至四）／（星期五至日/公眾假期及其前夕）$622

預訂六國酒店Le Menu： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

六國酒店 – Le Menu西餐廳

地址：香港灣仔告士打道七十二號六國酒店一樓

電話：2866 3808

（全文完）

常見問題

問：美麗華酒店在哪裡？

答：地點：Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀👉詳情按此

問：香港維港凱悅尚萃酒店在哪裡？

答：香港北角北角邨里一號👉詳情按此