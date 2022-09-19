癌症｜最新研究揭6大致癌原因　性行為竟然有關？44%死亡個案可避免｜附8大防癌超級食物

癌症，是香港的頭號殺手。根據醫管局最新的癌症數據顯示，在2019年，癌症共奪去近1.5萬人的性命，佔全港死亡率約33.4%。近日，國際醫學期刊《The Lancet》研究公佈最新6大致癌原因，當中包括飲酒、肥胖等，並指出有44%以上的癌症其實是可以預防。

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根據國際醫學期刊《The Lancet》最新國際癌症研究報告指出，在利用204個國家，共350種疾病與死亡統計數據，分析34種造成死亡的風險因素，以及23種與癌症死亡有關的影響因子以探析差異。發現有445萬宗是因已知風險因素而致死，佔整體數據高達44.4%。

有445萬宗癌症個案，是因已知風險因素而致死（freepik）

吸煙、飲酒屬高危

研究指出，吸煙是致癌的最大原因，佔整體人數33.9%；其次是飲酒，佔約7.4%。當中逾一半因癌症而死亡的男性，均與吸煙、飲酒有關。而女性則有超過三分一與這兩項行為有關。

研究指出，吸煙是致癌的最大原因。（freepik）

另外4大致癌原因包括：不健康飲食、不安全性行為、在工作環境中接觸到致癌物質，以及肥胖。而當中肥胖過重更是自2010到2019年為止，增加幅度最大的可預防癌症高危因素。研究表示，2019年死於癌症的所有男性病人及三分之一以上的女性，都是死於以上6種可預防的癌症風險因素。

肥胖致癌死亡增幅最大。（freepik）

8種防癌食物

預防癌症，除了要培養良好的生活習慣外，亦應從飲食入手，維持健康飲食。美國癌症研究所的網站列出，以下8種食物都有助預防癌症，不妨多吃。

1. 合桃

合桃富含OMEGA-3、抗氧化劑，有助抑制癌症腫瘤生長，達到抗癌效果。

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2. 紅蘿蔔

紅蘿蔔含有豐富的類胡蘿蔔素，有助降低患結直腸癌、口腔癌、咽癌和喉癌等風險。

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3. 車厘子

車厘子含豐富維他命C、膳食纖維等，同時亦有花青素，不但抗氧化，亦有助預防口腔癌、食道癌、肺癌和胃癌等。

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4. 提子

提子含有豐富的花青素、白藜蘆醇，尤其是提子皮。有助降低患癌症的風險。

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5. 番茄

番茄含有茄紅素，是一種強大的抗氧化劑，有助阻止癌細胞增加，如前列腺癌、乳癌、肺癌和膀胱癌等。

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6. 西蘭花

西蘭花含有蘿蔔硫素，是一種天然強抗氧化物，具有防癌、抗癌效果，能有助預防多種癌症，如前列腺癌和大腸癌等。

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7. 蘋果

蘋果含有豐富的膳食纖維，除了有助控制體重，促進腸道健康，亦可預防大腸癌。

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8. 亞麻籽

亞麻籽富含可溶性纖維和木脂素，有助抑制腫瘤細胞生長，預防乳腺癌、前列腺癌等。

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資料來源：American Institute for Cancer

（全文完）