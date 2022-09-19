野餐｜香港10大野餐地點推介　迪欣湖玩水上單車　西九無敵海景＋靚草地＋寵物友善｜附交通方法

踏入秋季，相信不少人都會相約三五知己，到戶外野餐聚會。不過香港公園眾多，有哪些地方才適合野餐打卡？《有線生活》為你精選了10個野餐好去處，既有無敵大海景，又有靚草地，而且還可以帶寵物放電，即看下文推介。

西九海濱長廊。（西九文化區網頁）

【野餐好去處1】西九文化區

近年新興的西九文化區，是不少年輕人必去的野餐打卡點之一，皆因西九除了有草地海景外，還有不少文青餐廳和視覺文化博物館M+，來這裏野餐絕對可以花上大半天時間，完全沒悶場。小編到過多次西九，發現該處還有一個優點，就是沒有蚊咬，相信對惹蚊朋友來說是個福音！

地址：九龍西九文化區博物館道18號

交通方法：地鐵 – 九龍站E4或E5出口步行10分鐘

西九文化區。（westkowloonartpark＠IG）

西九文化區。（westkowloonartpark＠IG）

【野餐好去處2】迪欣湖

迪欣湖是全港最大型的人工湖，種滿了有「美人樹」之稱的絲木棉，小屋建築以夢幻粉藍英倫風為主，而欄杆、照明燈、長椅等則用上古典美國設計，十分IGable。去迪欣湖除了野餐外，還可以租借雙人及四人單車，又或試玩水上單車和划艇，活動豐富。

地址：香港新界大嶼山竹篙灣迪欣湖活動中心

交通方法：地鐵 – 迪士尼站步行約15分鐘

迪欣湖。（ytwo_w＠IG）

迪欣湖。（ka_.ching._＠IG）

【野餐好去處3】數碼港海濱公園

數碼港海濱公園位於別墅和商場旁邊，擁有空曠大草坪和無敵海景，附近不少住戶都喜歡帶毛孩過來放電，如果你也打算帶狗狗野餐，數碼港就是最好選擇。此外，公園的西面設有互動遊樂場，提供多款運動和比賽設施，野餐過後可郁動一下。

地址：鋼線灣數碼港道100號

交通：巴士 – 170、58、69X、73、970

數碼港海濱公園。（heraltw_＠IG）

數碼港海濱公園。（didimui_in_hk＠IG）

【野餐好去處4】大埔海濱公園

佔地約22公頃的大埔海濱公園，是康樂及文化事務署轄下最大的公園，園內設有紀念塔供市民登上塔頂，把吐露港景色盡收眼底。另外，公園亦有自然生態花園、西式花園、風箏場等設施，吃完即可到處逛逛和拍照。

地址：新界大埔大發街

交通方法：

巴士 – 九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S號巴士

地鐵 – 大埔墟站 乘K17號港鐵接駁巴士或步行30分鐘

大埔海濱公園。（kenneth.siu.92＠IG）

大埔海濱公園。（potato.1223＠IG）

大埔海濱公園。（c_heryl_i＠IG）

【野餐好去處5】維多利亞公園

港島的朋友對維多利亞公園應該絕不陌生，公園中央的草坪佔地兩公頃，於1974年已經開放給公眾使用，屬數一數二的經典野餐地點。不過，好多外傭都會選擇假日到此聚會休息，所以大家平日去會較好。

地址：香港銅鑼灣興發街一號

交通方法：地鐵 – 銅鑼灣E出口

維多利亞公園。（maymay_sweety＠IG）

維多利亞公園。（maymay_sweety＠IG）

【野餐好去處6】啟德跑道公園

跑道公園位於前啟德機場跑道末端，風景非常優美，既可以欣賞維多利亞港全海景，又可以遠眺獅子山、飛鵝山、鯉魚門等地方，同時亦可在此學習舊機場歷史。每到假日，不少主人都會帶同狗狗到此遊玩，在草地上野餐休息，相當寫意。

地址：啟德郵輪碼頭

交通方法：

小巴 – 九龍灣港鐵站乘86號至總站

巴士 – 22、22M

啟德跑道公園。（mankiii___＠IG）

啟德跑道公園。（whippy_shiba＠IG）

【野餐好去處7】山頂公園

位於香港島太平山柯士甸山道的山頂公園像極世外桃源，內裏建有英國維多利亞式涼亭，非常適合打卡拍照。另外亦有不少人帶同寵物一起在草地野餐，享受悠閒下午。用餐完畢後，大家可以到山頂凌霄閣觀光，飽覽維港兩岸美景。

地址：太平山柯士甸山道

交通方法：

小巴 – IFC搭乘1號小巴

巴士 – 由中環5號碼頭出發乘15號巴士，或由銅鑼灣天后站乘15B巴士

纜車 – 山頂纜車總站

【野餐好去處8】添馬公園

添馬公園景觀開揚，以一大片綠草地為主，而其他設施包括有園景花園、觀景台、添馬茶座等。沿著公園走，就可到達中環摩天輪，又或到金鐘逛街購物，是野餐行街半日遊之選。

地址：香港金鐘夏慤道

交通方法：地鐵 – 金鐘港鐵站A出口

【野餐好去處9】佐敦谷公園

有「沙漠中的綠洲」之稱的佐敦谷公園有多種不同設施，例如大型遙控模型賽車場、中央草坪、迷宮花園等，適合一家大細到這裏野餐遊玩，一齊活動呼吸新鮮空氣。

地址：九龍觀塘新清水灣道71號

交通方法：巴士 – 從彩虹出發乘27、29M，從觀塘出發乘23

【野餐好去處10】將軍澳單車公園

將軍澳單車公園設有大片廣闊草坪供市民野餐，同時有多項康體設施，例如露天劇場、運動攀登牆、兒童遊樂場等，讓小朋友食飽做運動，而且公園交通方便，好適合一家大細一齊前往。

地點：將軍澳寶康路105-107號（顯示地圖）

交通：港鐵坑口站B2出口或將軍澳站A1出口，步行約5分鐘

（全文完）