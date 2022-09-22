迪士尼萬聖節2022｜10大必看亮點　LinaBell現身大街巡遊＋黑魔后歌舞劇　一個方法7折買門票

「Disney Halloween Time」在今個萬聖節強勢回歸！由即日起至10月31日，除了有一眾迪士尼惡人朋友出來與大家見面外，LinaBell還首次換上萬聖節服飾亮相巡遊，十分驚喜！下文為你整合10大亮點，打算去迪士尼的朋友萬勿錯過。

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Disney Halloween Time。（Klook）

Disney Halloween Time。（Klook）

【亮點1】惡人舞動迪士尼

每年萬聖月，五大迪士尼惡人都會以「惡」團姿態，上演經典歌舞劇「惡人舞動迪士尼」。今年，惡名昭彰的《睡公主》 奸角黑魔后將帶領大家投入黑魔法世界，用詭魅歌聲統領原野劇場。此外，大家更可到黑魔后位於探險世界的巢穴拍照。

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惡人舞動迪士尼。（迪士尼官網）

惡人舞動迪士尼。（Klook）

【亮點2】派對惡人谷

愛搶風頭的《101斑點狗》女魔頭庫伊拉，今次決定當上主角，與眾惡人分道揚鑣，另起爐灶自組「派對惡人谷」。作為惡人時尚代表，庫伊拉將會穿著邪惡裝束，於舞台上打碟，大放狂野音樂，與賓客共舞，並演繹招牌「惡」曲「Cruella de Vil」。

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派對惡人谷。（Klook）

【亮點3】LinaBell萬聖節造型現身巡遊

新加入Duffy大家庭的LinaBell，今次將以萬聖節造型示人，大家除了可以找他合照外，更在「米奇Halloween玩轉大街派對」巡遊中見到LinaBell登場。另外，Vampirine與小公主蘇菲亞亦會再度現身，齊齊載歌載舞。

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LinaBell萬聖節造型現身巡遊。（Klook）

【亮點4】阿Jack怪誕大餐

南瓜王阿Jack今年決意把河景餐廳改造成《怪誕城之夜》主題餐廳，為賓客設計4道菜晚餐，浸沉故事之中，有緣的話，大家還可以與阿Jack、莎莉、Oogie Boogie單獨會面。

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阿Jack怪誕大餐。（迪士尼官網）

阿Jack怪誕大餐。（迪士尼官網）

【亮點5】「萬」遊Trick-or-Treat

萬聖派對當前，大人和小朋友當然要齊齊盡興狂歡，所以請準備好你的糖果袋，到不同園區大玩Trick-or-Treat，沿路認著迪士尼朋友造型的南瓜頭，叫出指定口號，即可向他們討糖果。

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「萬」遊Trick-or-Treat。（迪士尼官網）

「萬」遊Trick-or-Treat。（迪士尼官網）

【亮點6】Halloween詭趣花園

無論是迪士尼朋友或迪士尼惡人，都喜歡來到位於幻想世界、遍地鬼怪南瓜的主題花園感受萬聖節氣氛。日間，米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨 、黛絲、高飛、布魯托、鋼牙奇奇與大鼻帝帝將會穿上萬聖節主題服飾與你見面，而淘氣的小熊維尼與好友亦會換上萬聖節服裝登場，大家記得去影相留念。

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Halloween詭趣花園。（迪士尼官網）

【亮點7】萬聖惡出樣套裝

打算到迪士尼狂歡Halloween的你，不妨到樂園及酒店商店購買主題服飾精品，即買即穿戴，齊齊化身惡人。如果打算預訂住宿，就可以加購「萬聖惡出樣套裝」，除了有黑魔后造型頭箍、萬聖節夜光紋身貼紙等多款派對飾品，還包括臉部彩繪套裝，讓你惡出樣。

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萬聖惡出樣套裝。（迪士尼官網）

萬聖惡出樣套裝。（迪士尼官網）

【亮點8】萬聖節星光野餐

大受歡迎的奇妙星光野餐推出了萬聖節限定版！在米奇南瓜燈的照耀下，一邊觀賞迪士尼電影，一邊享用主題野餐籃，最適合想靜靜聊天的情侶或三五知己。

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萬聖節星光野餐。（迪士尼官網）

【亮點9】萬聖主題手作班

今年想來點新意？不如參與酒店推出的阿Jack枱燈與米奇南瓜頭氣球等節日主題手作班，利用材料包發揮創意，證明自己是成為迪士尼惡人的好材料。

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萬聖主題手作班。（迪士尼官網）

【亮點10】萬聖Bingo玩餐飽

想投入萬聖派對，齊齊走入樂園「詭」門關，大玩美食過三關？快跟電子Bingo卡的即日任務指示，於多個園區之戶外小食亭消費滿指定金額，就可獲取印花，一旦成功過三關，即可獲取神秘獎品一份。記得美食當前，既要打卡，更要打開電子Bingo卡！

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萬聖Bingo玩餐飽。（迪士尼官網）

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香港迪士尼樂園：普通日子1日門票（有效期至2022年11月8日）

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香港迪士尼樂園：特定日子1日門票（有效期至2022年11月26日）

Klook亦有發售香港迪士尼樂園普通日子及特定日子優惠門票，1日成人門票只需HK$570起（公價：HK$699），特定日子優惠門票適用於所有開園日子，有效期至2022年10月。

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節慶詳情：

惡「晒」出嚟 反轉迪士尼｜香港迪士尼樂園 Disney Halloween Time 2022

日期：2022年9月16日-10月31日

時間：10:00 – 20:30 （逢星期二及四關閉）

地點：香港迪士尼樂園

地址：香港新界大嶼山竹篙灣

香港迪士尼樂園交通：

港鐵：搭乘港鐵至欣澳站，再轉乘迪士尼線

巴士：可搭乘R8、R33、R42專線巴士

的士：往返香港迪士尼樂園的的士有三種，市區紅色、新界綠色、大嶼山藍色

自駕：行駛8號幹線（往大嶼山／機場方向）沿5號出口，駛入竹篙灣公路，沿迴旋處出口駛入神奇道／沿迴旋處出口駛入幻想道

（全文完）