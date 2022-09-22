沙田好去處｜石門10,000呎室內遊樂場優惠　$110一大一小任玩旋轉木馬／攀爬區／跳彈床

沙田又有親子好去處！石門有一個近萬尺兒童室內遊樂場，最平$110起包1位成人和1位小童入場門票，可以玩勻旋轉木馬、攀爬區、跳彈床、駕駛區等多個玩樂專區，讓小朋友盡情放電，家長不妨帶仔女去玩一下！

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石門有一個近萬尺兒童室內遊樂場。（kkday）

位於沙田石門的2Gather Playhouse，交通方便，於港鐵石門站步行1分鐘即達。場內面積近萬呎，有多達8個玩樂專區，最平套票$110起，包1位成人、1位小童入場門票和租用儲物櫃。另外亦有包主食或4人套票選擇，絕對是放電好地方。

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家長可以帶小朋友盡情放電。（freepik）

1. 攀爬區

色彩繽紛的攀爬設施和透明管道滑梯佔樂園約1/3的範圍，小朋友可以爬上爬落玩繩網及滑梯。由於防疫關係，雖然波波池暫停開放，但有海棉池以及瑜珈波代替。其餘位置則設有落地玻璃，有充足的光線，並可遠望沙田第一城等地方。

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色彩繽紛的攀爬設施和透明管道滑梯佔樂園約1/3的範圍。（kkday）

小朋友可以爬上爬落玩繩網。（kkday）

2. 迷你旋轉木馬

場內設有迷你旋轉木馬，以粉紅色及粉藍色配搭，十分夢幻。而且木馬旋轉速度不會太快，小朋友可以放心玩。

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場內設有迷你旋轉木馬。（kkday）

3. 幼兒區

場內設有2歲以下的幼兒專區，區內設有玩滑梯、搖搖板、鞦韆、積木供幼兒玩樂。

4. 駕駛區

Play house中心位置設有一條環形車道，有多部手動車可以選擇，旁邊有街道佈置，並設有小型加油站供小朋友為車輛加油。

5. Baby Gym

這是一個使用環保動力的全新區域，小朋友透過做gym幫助建築物發電，例如跑步、踩單車，直到大廈夠電力著燈。

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小朋友透過做gym幫助建築物發電。（kkday）

6. 廚房區

一個模擬的超級市場，多款煮食爐具、食材和手推車，從小可教導各類食材，包括蔬菜類、水果類和肉類等。加上食材非常像真，煮好食物還可以馬上打卡，小朋友都十分喜歡。

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一個模擬的超級市場。（kkday）

有多款煮食爐具（kkday）

7. 跳彈床

充氣區以熱氣球為主題，小朋友可以任意跳彈，更有充氣滑梯，非常刺激！

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充氣區以熱氣球為主題。（kkday）

8. 玩具區

場內設有沙池，用了動力沙黏土，可以自由捏塑成圖案的沙子不沾手，非常好玩，適合喜歡靜態的小孩。另外還設有多種益智玩具，供小朋友發揮創意，拼接出各種形狀。

【門票詳情】

1位成人＋1位小童 – 1小時任玩入場門票＋租用儲物櫃

星期一至五：$110/套

星期六、日、公眾假期及前夕：$150/套 【預購門票】

1位成人＋1位小童 – 2/3小時任玩入場門票＋食物combo set 1份＋租用儲物櫃

$330/套 【預購門票】

2位成人＋2位小童 – 2/3小時任玩入場門票＋食物combo set 2份＋租用儲物櫃

$580/套 【預購門票】

* 星期一至五：3小時任玩，星期六至日及公眾假期：2小時任玩

* 每份食物combo set包括：主食 1份及飲品 1杯（可選食物combo set以當日供應為準）

地點 : 沙田石門京瑞廣場1期162號鋪

開放時間：平日不限時段，週末及假日11:00-14:00及17:00-20:00

（全文完）