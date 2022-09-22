沙田好去處｜石門10,000呎室內遊樂場優惠 $110一大一小任玩旋轉木馬／攀爬區／跳彈床
沙田又有親子好去處！石門有一個近萬尺兒童室內遊樂場，最平$110起包1位成人和1位小童入場門票，可以玩勻旋轉木馬、攀爬區、跳彈床、駕駛區等多個玩樂專區，讓小朋友盡情放電，家長不妨帶仔女去玩一下！
位於沙田石門的2Gather Playhouse，交通方便，於港鐵石門站步行1分鐘即達。場內面積近萬呎，有多達8個玩樂專區，最平套票$110起，包1位成人、1位小童入場門票和租用儲物櫃。另外亦有包主食或4人套票選擇，絕對是放電好地方。
1. 攀爬區
色彩繽紛的攀爬設施和透明管道滑梯佔樂園約1/3的範圍，小朋友可以爬上爬落玩繩網及滑梯。由於防疫關係，雖然波波池暫停開放，但有海棉池以及瑜珈波代替。其餘位置則設有落地玻璃，有充足的光線，並可遠望沙田第一城等地方。
2. 迷你旋轉木馬
場內設有迷你旋轉木馬，以粉紅色及粉藍色配搭，十分夢幻。而且木馬旋轉速度不會太快，小朋友可以放心玩。
3. 幼兒區
場內設有2歲以下的幼兒專區，區內設有玩滑梯、搖搖板、鞦韆、積木供幼兒玩樂。
4. 駕駛區
Play house中心位置設有一條環形車道，有多部手動車可以選擇，旁邊有街道佈置，並設有小型加油站供小朋友為車輛加油。
5. Baby Gym
這是一個使用環保動力的全新區域，小朋友透過做gym幫助建築物發電，例如跑步、踩單車，直到大廈夠電力著燈。
6. 廚房區
一個模擬的超級市場，多款煮食爐具、食材和手推車，從小可教導各類食材，包括蔬菜類、水果類和肉類等。加上食材非常像真，煮好食物還可以馬上打卡，小朋友都十分喜歡。
7. 跳彈床
充氣區以熱氣球為主題，小朋友可以任意跳彈，更有充氣滑梯，非常刺激！
8. 玩具區
場內設有沙池，用了動力沙黏土，可以自由捏塑成圖案的沙子不沾手，非常好玩，適合喜歡靜態的小孩。另外還設有多種益智玩具，供小朋友發揮創意，拼接出各種形狀。
【門票詳情】
1位成人＋1位小童 – 1小時任玩入場門票＋租用儲物櫃
星期一至五：$110/套
星期六、日、公眾假期及前夕：$150/套 【預購門票】
1位成人＋1位小童 – 2/3小時任玩入場門票＋食物combo set 1份＋租用儲物櫃
$330/套 【預購門票】
2位成人＋2位小童 – 2/3小時任玩入場門票＋食物combo set 2份＋租用儲物櫃
$580/套 【預購門票】
* 星期一至五：3小時任玩，星期六至日及公眾假期：2小時任玩
* 每份食物combo set包括：主食 1份及飲品 1杯（可選食物combo set以當日供應為準）
地點 : 沙田石門京瑞廣場1期162號鋪
開放時間：平日不限時段，週末及假日11:00-14:00及17:00-20:00
（全文完）