Hermès 6款入門保值手袋　Picotin／Garden Party／Constance Slim　有款$15,000入手小資女必買

Hermès愛馬仕手袋一向都是女生們的Dream Bag，不過為人所熟悉的BKC系列（Birken、Kelly、Constance）動輒都要十萬八萬，有些款式更是有錢也買不到，小資女想入手應如何選擇？下文即為你推介6個入門保值款，其中一款只需$15,000，即看詳情。

鍾欣潼阿嬌也是Hermès粉絲。（微博）

【1】Hermès Evelyne 16 Amazone bag 約HK$15,000

Evelyne以餵馬工具包作靈感，為了保持工具乾爽，袋身會設計成鏤空「H」字樣式，整體感覺清新隨性，無論配搭上班衣服，抑或T恤牛仔褲，也絕無違和感。輕巧精緻的Evelyne 16既可斜背又可單肩背，價錢是一般Hermès手袋的三分一，只需約$15,000即可擁有，是小資女首選。

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Hermès Evelyne 16 Amazone bag（Hermès官網）

Hermès Evelyne 16 Amazone bag（Hermès官網）

【2】Hermès Herbag Zip 31 bag 約HK$17,000

Hermès Herbag與Hermès Kelly造型十分相似，但價錢只需HK$17,000，因此被視為大熱平價替代品之一。Herbag頂部用上頂級Hunter牛皮，而袋身就用上達Toile H標準的帆布材料，又輕便又耐磨，配搭正經或休閑服裝都可以。

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Hermès Herbag Zip 31 bag（Hermès官網）

Hermès Herbag Zip 31 bag（Hermès官網）

【3】Hermès Constance Slim wallet 約HK$20,000

Constance Slim是系列中的小皮具銀包，外形與Constance手袋設計一樣，材質用上Epsom小牛皮，設有2個卡位及一個可拆卸的同色系拉鏈零錢包。另外，Constance Slim亦附有皮帶環，既可作腰包，又可配上鏈帶成為斜揹手袋，CP值極高。

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Hermès Constance Slim wallet（Hermès官網）

Hermès Constance Slim wallet（Hermès官網）

【4】Hermès Picotin Lock 18 約HK$22,000

Picotin設計靈感來自於承載馬糧的飼料桶，袋身以桶狀為主，底部呈方型，外面加上Kelly手袋同款的鎖頭，手提起來就像拿著一個菜籃。雖然袋款驟眼看來沒甚麼特別，但其簡單經典設計百搭耐用，令不少女生愛不釋手。最重要的是，Picotin 18售價只需約$22,000，十分值得入手。

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Hermès Picotin Lock 18（Hermès官網）

Hermès Picotin Lock 18（Hermès官網）

【5】Hermès Garden Party 30 約HK$23,000

Garden Party設計靈感是來自園藝用品，以全皮革，或帆布配皮革手柄兩種款式為主，前者適合OL作返工手袋，後者適合配搭日常隨性衣服。由於Garden Party外形低調樸實，容量大，價錢只需約$23,000，故深得不少女生歡心。

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Hermès Garden Party 30（Hermès官網）

Hermès Garden Party 30（Hermès官網）

【6】Hermès Bridado backpack 約HK$38,000

Bridado backpack靈感來自馬術世界的環扣束口，沒有多餘裝飾，只採用柔軟舒適皮質，並燙上Hermès Paris的標誌，簡潔大方。手袋的皮革肩帶可按個人喜好調整長度，既可斜揹，又可當作背包，屬日常必備袋款之選。

Hermès Bridado backpack（Hermès官網）

Hermès Bridado backpack（Hermès官網）

（全文完）