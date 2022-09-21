花悅滿城｜康文署18個賞花地點一文睇清　峇里島天空之門＋童話式庭園　花海、花牆任打卡

為慶祝香港特別行政區成立二十五周年，康樂及文化事務署（康文署）於2022年6月至10月期間推展「花悅滿城」計劃，分階段在全港各區共51個主要公園及地點進行園景美化工作，包括設置色彩繽紛的花海、花牆、主題園圃、迷宮花園，及美化路旁園地，種植具觀賞價值的花卉和特色植物，以美化城市景觀。即去下文，看9至10月的18個主題園圃！

康文署花悅滿城。（康文署官網）

賞花點1｜鰂魚涌公園（一期）

鰂魚涌公園庭院設計靈感取自峇里島，空間布局、雕塑裝飾，與四周環境洋溢南國風情，其開放式設計更令人充分享受戶外環境，同時感受流泉淙淙、熱帶植物，和素色花卉。期望遊人在此舒適憩靜的空間歇息，享受片刻安逸悠閒。

鰂魚涌公園。（康文署官網）

鰂魚涌公園。（康文署官網）

鰂魚涌公園。（康文署官網）

賞花點2｜九龍仔公園

九龍仔公園庭園富江南古風，在園內疊石理水，遍植奇花珍木，再以蜿蜒小徑及迴廊半亭，烘染出一幅絢麗多彩的圖畫。另外，園區將雨水花園的綠色概念融入其中，在水池設置定水針，並善用廢棄木材和竹枝製作樂器，體現天人合一境界。

九龍仔公園。（康文署官網）

九龍仔公園。（康文署官網）

九龍仔公園。（康文署官網）

九龍仔公園。（康文署官網）

賞花點3｜青衣海濱公園

青衣海濱公園設計以泰式庭園為藍本，園內裝飾、佈置和家具以古樸自然的材料製成，配合四周色彩斑斕的花卉和熱帶植物，增添和諧自然之美。閒步蜿蜒小徑，經石春池和陽台走進泰式涼亭，靜賞錯落有致的園景，坐聽池水流淌聲，讓人寧靜致遠，物我兩忘。

青衣海濱公園。（康文署官網）

青衣海濱公園。（康文署官網）

青衣海濱公園。（康文署官網）

賞花點4｜佐敦谷公園

佐敦谷公園園圃以蘇州古典園林為設計主題。園內疊石理水，遍植花木，呈現天人合一的意趣。另外亦建有亭台，讓人靜坐放空，煩憂盡消。

佐敦谷公園。（康文署官網）

佐敦谷公園。（康文署官網）

賞花點5｜淺水灣花園

淺水灣花園園圃設計源自東南亞度假勝地，希望可讓人遠離繁囂，猶如悠閒度假，排解鬱悶，洗滌心靈。花園選用顏色柔和互濟的植物，並按其自然形態分組栽植，營造愉悅和諧的環境。此外，園景設計注入了可持續發展的元素，不單引入多種植物，以豐富多樣性，也盡量使用可循環回收物料，減少浪費。

淺水灣花園。（康文署官網）

淺水灣花園。（康文署官網）

淺水灣花園。（康文署官網）

賞花點6｜大埔海濱公園

大埔海濱公園以中秋賞月為概念，掛上傳統特色的燈籠，種上怡神的桂花和嬌小玲瓏的萬鈴花風，四顧盡是繁花，更添詩意。

大埔海濱公園。（康文署官網）

大埔海濱公園。（康文署官網）

大埔海濱公園。（康文署官網）

大埔海濱公園。（康文署官網）

賞花點7｜楊小坑錦簇花園

楊小坑錦簇花園以泰式庭園為主題，善用各種亞熱帶花卉及植物，營造度假村的悠閒氛圍，讓人放空身心，暫忘都市緊張生活。園内有竹製蔭棚及富於泰國色彩的擺設，盛放的花卉則為庭園增添斑斕色彩，給遊人帶來喜悅。

楊小坑錦簇花園。（康文署官網）

楊小坑錦簇花園。（康文署官網）

賞花點8｜獅子山公園

獅子山公園布局崇尚天然，園圃體現了泰國民族歡欣悠閒的生活哲學，讓自然融入其中。配合綠蔭環抱的簡樸涼亭和瀑布流水，自然可以身心舒泰，幸福喜悅之情油然而生。

獅子山公園。（康文署官網）

獅子山公園。（康文署官網）

獅子山公園。（康文署官網）

獅子山公園。（康文署官網）

賞花點9｜元朗公園

元朗公園設計靈感取自印尼峇里島的天空之門，富南洋園林情調。園內遍植熱帶植物，再以色彩繽紛的花卉，和天然砂岩石雕作點綴，遊人可多角度欣賞這海島風情，感受「水中萬棱鏡」不一樣的景色。

元朗公園。（康文署官網）

元朗公園。（康文署官網）

元朗公園。（康文署官網）

元朗公園。（康文署官網）

賞花點10｜香港公園

香港公園以西式庭院為設計藍本，遍植花卉香果，並以廢料及天然材料搭建木屋等布置，落實綠色理念，回歸自然。

香港公園。（康文署官網）

香港公園。（康文署官網）

香港公園。（康文署官網）

香港公園。（康文署官網）

賞花點11｜達東路花園

達東路花園以度假為設計主題，讓人遠離煩囂，享受閒暇時光。園主除了建造外形別致的木屋外，還有自然小徑和長椅，讓大家相聚觀星，絮語綿綿。

達東路花園。（康文署官網）

達東路花園。（康文署官網）

達東路花園。（康文署官網）

賞花點12｜石湖墟賽馬會遊樂場

石湖墟賽馬會遊樂場園圃花海散發濃郁芳香，入夜可紮起營幕生營火，靜享滿天繁星之美，再與至親好友坐上熱氣球打卡拍照，莫負郊遊好時節。

石湖墟賽馬會遊樂場。（康文署官網）

石湖墟賽馬會遊樂場。（康文署官網）

石湖墟賽馬會遊樂場。（康文署官網）

賞花點13｜寶康公園

寶康公園園圃具形態萬千的各色花卉，四面都有花海，令人目不暇給。

寶康公園。（康文署官網）

寶康公園。（康文署官網）

寶康公園。（康文署官網）

賞花點14｜沙田公園

沙田公園園圃有五彩繽紛的小屋，牆上掛滿萬鈴花，寓意同心同德，家家戶戶互助關懷，洋溢濃厚人情味。另外亦有小孩將七彩玻璃紙剪成萬鈴花狀，懸掛屋牆外，於陽光映照下，玻璃紙折射出瑰麗異彩，成忘憂小鎮。

沙田公園。（康文署官網）

沙田公園。（康文署官網）

沙田公園。（康文署官網）

賞花點15｜花墟公園

花墟公園園圃設計以一大一小圓形花圃為主體，兩者以小路相連。大花圃種有色彩繽紛的植物，象徵人生滿歡欣，生命力循環不息；至於小花圃，則設有鐵球藝術裝置及星形燈光，寄託到訪者所許下的星願。園內合共栽種了25種植物，平添喜氣活力。

花墟公園。（康文署官網）

花墟公園。（康文署官網）

花墟公園。（康文署官網）

花墟公園。（康文署官網）

賞花點16｜賽馬會德華公園

賽馬會德華公園以「家」為設計概念，設置水晶球，寄寓對美好將來的盼望。園內栽植鮮艷亮麗的花卉，又搭建了特色小屋，屋內掛滿富於香港情調的裝飾品，港人必有共鳴。屋前有卵石小徑貫通庭園，寓意溝通無間，人人不分彼此，攜手共創美好明天。

賽馬會德華公園。（康文署官網）

賽馬會德華公園。（康文署官網）

賽馬會德華公園。（康文署官網）

賞花點17｜銅鑼灣花園

銅鑼灣花園以「小河樹屋花森林」為主題，自然簡約，園內搭建卡通小屋，配合自然簡樸的樹屋，及屋前流水，讓人身心舒泰，煩憂盡忘。園中花繁葉茂，以多層次手法烘托天然美，並善用草本植物與季節性開花植物之間的鮮明顏色對比，締建色彩豐富的花森林世界。

銅鑼灣花園。（康文署官網）

銅鑼灣花園。（康文署官網）

銅鑼灣花園。（康文署官網）

銅鑼灣花園。（康文署官網）

賞花點18｜櫻桃街公園

櫻桃街公園庭園設計呈現英式園景風格，為了締造舒適怡人的居住環境，園主以萬鈴花及各色植物裝飾後花園，使之洋溢歡樂繽紛的氣氛。

櫻桃街公園。（康文署官網）

櫻桃街公園。（康文署官網）

櫻桃街公園。（康文署官網）

（全文完）