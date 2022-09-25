迪士尼酒店優惠｜海景房連稅人均$365　最多兩大兩小入住　任玩手工藝興趣班＋同米奇見面

迪士尼酒店又有優惠啦！即日起至11月30日，經KKday預訂迪士尼探索家度假酒店，入住海景房一晚，以2大2小入住計算只需$1,462，連稅人均$365.5，而4位成人都只是$1907，連稅人均僅$476，入住賓客更可享用酒店活動，包括與迪士尼朋友見面，非常抵玩！

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迪士尼探索家度假酒店又有優惠啦！（香港迪士尼樂園官網）

每房2張雙人床＋興趣班＋與迪士尼朋友見面

迪士尼探索家度假酒店以探險精神為主題，整座建築以森林木色系設計並帶點異國風情，給住客一種遠離煩囂的感覺。海景房優惠包括2張雙人床，可享用酒店提供的一系列康樂設施及活動，例如迪士尼朋友太極班、手工藝制作等，而入住賓客更隨時會在酒店內見到迪士尼朋友，記得一定要自拍打卡！

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迪士尼探索家度假酒店以探險精神為主題（香港迪士尼樂園官網）

入住賓客隨時會在酒店內見到迪士尼朋友（IG＠tomowdw）

最多2大2小入住 人均$365.5

在KKday訂購迪士尼探索家度假酒店的海景房優惠，2大2小入住一晚只需$1,462起（已包加一），人均$365.5！此房價可供2位成人／2位成人及1位12歲以下兒童／2位成人及2位12歲以下兒童同時入住一間海景房。

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此房價可供2位成人／2位成人及1位12歲以下兒童／2位成人及2位12歲以下兒童同時入住（香港迪士尼樂園官網）

一班好友入住 人均僅$476

若3位成人／3位成人及1位12歲以下兒童入住，房價則為$1684。若想一班好友閨蜜入住狂歡亦可以！海景房每房最多可接受4位成人同時入住，兩日一夜4人價錢都只是$1907起（已包加一），人均僅只是$476，比樂園門票更便宜！

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兩日一夜4人價錢$1907起（已包加一），人均$476（香港迪士尼樂園官網）

優惠價由即日起至11月30日

註：預訂房間價格會因房間供應數量而浮動，房價以預訂當刻為準。

（全文完）